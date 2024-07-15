РУС
Работаем над системами, которые позволят нам быть более дальнобойными, - Зеленский

Володимир Зеленський

Украина сейчас занимается разработкой собственного дальнобойного оружия, которым сможет бить по территории России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас все думают, как сохранить энергетику, и это правда. Сохранение нашей энергетики частично, скажу вам честно, зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим энергетическим объектам РФ. И теперь мы можем говорить с партнерами о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности. Потому что это для всех стало очень важно", - отметил глава государства.

Зеленский заявил, что считает несправедливым запрет некоторых партнеров бить вглубь территории РФ.

Президент добавил, что ранее даже удары по территории РФ из оружия украинского производства тоже критически воспринимались западными партнерами Украины из-за страха "эскалации", впрочем сейчас вопрос об ударах украинским оружием уже никто не поднимает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Относительно ударов американским оружием вглубь РФ будет прогресс, - Жовква

На вопрос о разработке Украиной собственного дальнобойного оружия, кроме дронов: "Кроме дронов, да мы занимаемся другими системами, которые позволят нам быть более дальнобойными"

Зеленский Владимир (22060) оружие (10442) россия (97399)
Топ комментарии
+8
"далекобійний зелений зрадник" українського народу.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:34 Ответить
+6
Єлдак особисто займається
показать весь комментарий
15.07.2024 15:35 Ответить
+4
А просто профінансувати оте що вже пройшло випробування і має бути в серійному виробництві не хочеш?
Обов'язко все має робитися через зад д'єрмака?!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:39 Ответить
"далекобійний зелений зрадник" українського народу.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:34 Ответить
Єлдак особисто займається
показать весь комментарий
15.07.2024 15:35 Ответить
Йому б на мордяку пов'язку - викапаний Бунша буде))) тільки більш потужним))
показать весь комментарий
15.07.2024 15:35 Ответить
виявляється, якщо ******* неосвіченого дебіла по голові років п'ять, то можно його чомусь навчити.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:36 Ответить
голова , яка сама говорить....
показать весь комментарий
15.07.2024 15:36 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 15:37 Ответить
Системи? - це гарні нові доріжки?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:36 Ответить
... багато напрацювали,недолугі?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:39 Ответить
А просто профінансувати оте що вже пройшло випробування і має бути в серійному виробництві не хочеш?
Обов'язко все має робитися через зад д'єрмака?!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:39 Ответить
Щосьви, громадянин зеленський, забрехалися…
Ранктами з Британії, ніхто не обмежував обстрілювати рашистів!
А піднята по мережам балаканина: Дайте Дозвіл!! То лише, шумове відволікання уваги Українців та бажання нагадити Західним Партнерам, від купи власних пройо@ів з ларьочником і татаровим!!
Червінський, може підтвердити! Тому його і мордують суддівські МАЙДАНУ, на догоду прутіну!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:45 Ответить
потужна потужність
показать весь комментарий
15.07.2024 15:48 Ответить
далекобійні шашлики? може асфальт? який потужний боневтік.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:52 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 15:55 Ответить
Немає слів, один мат.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:56 Ответить
Ці далекобійні системи були майже готові у 19-му році, треба лише було не заважати і не зупиняти… але ж - «сайдьомся посрєдінє»…
і де зараз та «середина»???
показать весь комментарий
15.07.2024 16:03 Ответить
По його рилу видно, що не сильно переймається війною
показать весь комментарий
15.07.2024 16:10 Ответить
Третий год идет война , гибнут люди, и эта фраза работаем ,не утешает , ответ сантехника, в течении суток ..
показать весь комментарий
15.07.2024 16:14 Ответить
Невже підняв закриті ракетні програми, і перестав жебрачити з Заходу???
показать весь комментарий
15.07.2024 16:28 Ответить
Системи хоч ПОТУЖНІ?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:42 Ответить
Клоун везде своё жало сует, везде и всегда. Где надо и где не надо.Что бы своим языком показать что он работает а не без дела сидит. Лучше бы ты молча без дела сидел,чем создаешь видимость работы. Своей видимостью работы ты кроме вреда ничего Украине не приносишь. Так скоро тебе героя московии дадут (посмертно)
показать весь комментарий
15.07.2024 16:45 Ответить
Нужно обьявить о окончании разработок гуманной украинской атомной бомбы.
Лаптям пердак порвет от питера до владика ))
показать весь комментарий
15.07.2024 17:07 Ответить
Що, слугориги отримають ще по одному законронному паспорту, щоб можна було далекобійно драпанути не тільки в ЄС, Ізраїль, Арбські Емірати, а і в Окенію?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:45 Ответить
 
 