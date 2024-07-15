Работаем над системами, которые позволят нам быть более дальнобойными, - Зеленский
Украина сейчас занимается разработкой собственного дальнобойного оружия, которым сможет бить по территории России.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас все думают, как сохранить энергетику, и это правда. Сохранение нашей энергетики частично, скажу вам честно, зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим энергетическим объектам РФ. И теперь мы можем говорить с партнерами о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности. Потому что это для всех стало очень важно", - отметил глава государства.
Зеленский заявил, что считает несправедливым запрет некоторых партнеров бить вглубь территории РФ.
Президент добавил, что ранее даже удары по территории РФ из оружия украинского производства тоже критически воспринимались западными партнерами Украины из-за страха "эскалации", впрочем сейчас вопрос об ударах украинским оружием уже никто не поднимает.
На вопрос о разработке Украиной собственного дальнобойного оружия, кроме дронов: "Кроме дронов, да мы занимаемся другими системами, которые позволят нам быть более дальнобойными"
Обов'язко все має робитися через зад д'єрмака?!
Ранктами з Британії, ніхто не обмежував обстрілювати рашистів!
А піднята по мережам балаканина: Дайте Дозвіл!! То лише, шумове відволікання уваги Українців та бажання нагадити Західним Партнерам, від купи власних пройо@ів з ларьочником і татаровим!!
Червінський, може підтвердити! Тому його і мордують суддівські МАЙДАНУ, на догоду прутіну!
і де зараз та «середина»???
Лаптям пердак порвет от питера до владика ))