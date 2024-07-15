РУС
Затягивание решения о помощи Украине от США ослабило наши позиции на поле боя, - Зеленский

Затягивание решения Вашингтона о выделении нового пакета помощи Украине ослабило позиции ВСУ на фронте. Из-за этого инициатива на поле боя перешла к врагу.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что избирательный процесс, который сейчас происходит в США, влияет на помощь нашему государству.

"Турбулентность избирательного процесса (в США, - ред.) имеет большое влияние, начиная с пакета, который так долго был затянут, и так долго за него не голосовали. Я считаю, что долгое затягивание этого решения ослабило наши позиции на поле боя. Мы отдали инициативу, не желая того", - сказал глава Украинского государства.

По словам Зеленского, если главный партнер затягивает с решением о поддержке оружием, "то военные точно не будут в позитиве".

Президент отметил, что теперь Украина должна перехватить инициативу на поле боя, однако он признает, что это непросто.

"Сейчас пакет проголосован, но еще надо время, чтобы это оружие пришло. Надо еще время, чтобы на этом оружии тренировались ребята. И так как они тренируются не здесь, а обучение за рубежом, то на это надо также время", - сказал украинский лидер.

+15
як хто здав ??? янелох оманській !!!



15.07.2024 16:46
+12
цинічна мразота ця оманська хвойда дєрьмака
15.07.2024 16:43
+12
Янелох, не отвлекайся на чужое горе. Где Гром-2 (Сапсан)? Где остальная ракетная программа? Кто сдал врагу Юг? Кто мародёрит на Армии?... Кому давно пора на кичу?
15.07.2024 16:43
менше треба було із себе корчити велике цабе
15.07.2024 16:42
Це зрозуміло, що це затянуло…

Але які «компенсаторні механізми» створила влада України?

Де « не зеркальні дії « України по захисту? Нові типи зброї? Наприклад- нові камікадзе літаки, ракети, тощо?

Зо ти зробив? Відзвітуй!
15.07.2024 18:40
Як не дивно, але "пендоси винні" як у кацапів, так і в наніх
15.07.2024 16:42
"Пендоси"-сугубо цап'ячий вислів,отак агенти і паляться.Українець каже " американці".
15.07.2024 20:54
цинічна мразота ця оманська хвойда дєрьмака
15.07.2024 16:43
а ты поц здесь не причём...?
15.07.2024 16:43
Янелох, не отвлекайся на чужое горе. Где Гром-2 (Сапсан)? Где остальная ракетная программа? Кто сдал врагу Юг? Кто мародёрит на Армии?... Кому давно пора на кичу?
15.07.2024 16:43
як хто здав ??? янелох оманській !!!



15.07.2024 16:46
А быковал перед партнерами кто?
15.07.2024 18:55
Рішив проговоритися?
15.07.2024 16:45
А як послабило наші позиції викладання асфальтів, відведення військ, розмінування чонгару, розкрадання бюджету? Не хочеш про таке розповісти?
Все на когось свої п***и скидуєш!
15.07.2024 16:45
Хоч би раз визнав що обісрався й він також. Як почалося з розмінування чонгару так і розкраданням грошей на харківському напрямку закінчилося. Але винні "тільки американці"
15.07.2024 16:45
Ой Цензор ну блюрьте його пику. Неможливо на це лайно спокійно дивитися. Дупу якусь знайдить і наклейте зверху.
15.07.2024 16:47
Вже й по понеділках його пре..де вже той лікар Передоз??? Як раз меморіал відкриє для полеглих.
15.07.2024 16:51
Як вже остогидло чути від цього гарькавого членограя що знову увесь світ винен у його пр@**** але тільки не він......
15.07.2024 16:52
Зеленський? А чого кримський міст ще стоїть? Все необхідне для вирішення цього недорозуміння Україна вже отримала. Атакамси, storm shadow, scalp все є. Заборони на удар нема. То яка причина, що міст ще фізично існує? Хто затягує рішення?
15.07.2024 16:52
пан дерьмак....зеля там взагалі харчок на підлозі...так відосики озвучити...
15.07.2024 17:01
Поганому танцюристу щось завжди заважає.
15.07.2024 16:53
І тому ти вирішив розісратися з республіканцями і не випустити делегацію ЄС на їх запрошення.
15.07.2024 16:59
ні чмо брехливе...наші позиції послабила провалена тобою мобілізація та чехарда з військового командування яку ти вчинив.....
15.07.2024 17:00
А звільнення ЗЄрмаком авторитетного у ЗСУ головкома і призначення ніякого тільки посилило.
15.07.2024 17:05
Тебе байден сказал...Или Ермак или самолёты. Ты выбрал Дерьмака...!!!
15.07.2024 17:08
Затягування рішення Вашингтона про виділення нового пакета допомоги Україні - напряму цілком залежало від невиконання "зезрадниками"із "зелідором" вимог усунення рашистської агентури з ОП і видачі "інвест- няні "зеленого кварталу" правосуддю США,Це ж саме "зелене антиукраїнське затягування" є рашистський блок- пост для вступу України в НАТО.
15.07.2024 17:09
байден банально шантажував республіканців, вимагаючи від них проголосувати за його версію законопроекту про кордон. Тобто: проголосуєте - і Україна отримає допомогу. Ні? Тоді ми й далі продовжуватимемо звинувачувати вас у затягуванні надання допомоги Україні. А законопроект йому був потрібен тому, що у разі його прийняття він та його партія могли отримати голоси нелегальних іммігрантів. Вони просто дозволили б їм приймати участь у виборах і таким чином забезпечили б собі перемогу на наступних виборах. Зввісно, республіканці на це не погоджувалися.
15.07.2024 17:31
Самі себе теж послабили, викинувши Залужного. За те що статтю написав, де не було ура-патриотизму і все чітко було прописано, що який нафіг наступ, коли зброї мало, що треба фортифікації, то хто був правий? Вони ж кричали, що з в головкома немає настрою наступати. Зняли. Наступу немає. Плану, який вимагала Безугла, теж немає. От безугла все кричала "де план" до Залужного, так його немає ні в нього, ні в теперішнього. Хаотичне керівництво. Зараз ще Трамп переможе, тоді все, сушіть весла.
15.07.2024 17:48
При Залужном безмозглую не пускали на порог Генштаба, кто бы ей дал планы. А контрнаступление в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях проходили СТИХИЙНО? Не неси херню.
15.07.2024 18:55
Да-да-да, тоді буле все хаотично, ніхто не докладав ставці верхоооовного як і куди яка бригада йде і що буде там робити, то і відкинули рсню з Київщини, Харківщини і Херсон звільнили, бо мало хто знав деталі. Менше знали - більше було діла. А зараз тіпа все зашибісь! Контрнаступ? Є у теперішнього головкома настрій наступати, як того вимагалось від Залужного? Ніхто і не вимагає, все йде як іде. Тільки скандал за скандалом, виявилось що у нас теж є м'ясники тіпа "жукова", і хто більше людей покладе, тому швидше просування по службі. Зашибісь досягли.
16.07.2024 15:01
Кто виноват, Украине, 2 м-ца тому, Конгресс выделил 61 млрд. долларов, получено , только, 2 млрд ?? Где остальные деньги??
15.07.2024 20:40
Бубон (чумной) все делает, что бы поссорить Запад и Украину.
Черноротый мертвяк
15.07.2024 22:00
Ху...му піаністу яйця заважають.
16.07.2024 00:51
 
 