Затягивание решения о помощи Украине от США ослабило наши позиции на поле боя, - Зеленский
Затягивание решения Вашингтона о выделении нового пакета помощи Украине ослабило позиции ВСУ на фронте. Из-за этого инициатива на поле боя перешла к врагу.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что избирательный процесс, который сейчас происходит в США, влияет на помощь нашему государству.
"Турбулентность избирательного процесса (в США, - ред.) имеет большое влияние, начиная с пакета, который так долго был затянут, и так долго за него не голосовали. Я считаю, что долгое затягивание этого решения ослабило наши позиции на поле боя. Мы отдали инициативу, не желая того", - сказал глава Украинского государства.
По словам Зеленского, если главный партнер затягивает с решением о поддержке оружием, "то военные точно не будут в позитиве".
Президент отметил, что теперь Украина должна перехватить инициативу на поле боя, однако он признает, что это непросто.
"Сейчас пакет проголосован, но еще надо время, чтобы это оружие пришло. Надо еще время, чтобы на этом оружии тренировались ребята. И так как они тренируются не здесь, а обучение за рубежом, то на это надо также время", - сказал украинский лидер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але які «компенсаторні механізми» створила влада України?
Де « не зеркальні дії « України по захисту? Нові типи зброї? Наприклад- нові камікадзе літаки, ракети, тощо?
Зо ти зробив? Відзвітуй!
Все на когось свої п***и скидуєш!
Черноротый мертвяк