В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать оружие, - Зеленский

В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать западное оружие.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что-то начало поступать - это позитив. В частности, артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще далеко", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что 14 бригад, о которых он ранее говорил как о недоукомплектованных, были созданы как резерв. "Скажу откровенно, они создавались как резерв, но резерв, чтобы он был работающим, боевым, надо, чтобы он не только был с оружием, но и тренировался с оружием, с которым потом будет воевать", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, не планируется ли использовать эти бригады в новом контрнаступлении, Зеленский ответил, что резерв необходим прежде всего для того, чтобы проводить ротации.

Напоминаем, 4 июля Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что в Украине из-за задержки поставок западного оружия остаются неукомплектованными 14 бригад.