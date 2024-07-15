В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать оружие, - Зеленский
В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать западное оружие.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что-то начало поступать - это позитив. В частности, артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще далеко", - сказал Зеленский.
Президент пояснил, что 14 бригад, о которых он ранее говорил как о недоукомплектованных, были созданы как резерв. "Скажу откровенно, они создавались как резерв, но резерв, чтобы он был работающим, боевым, надо, чтобы он не только был с оружием, но и тренировался с оружием, с которым потом будет воевать", - подчеркнул президент.
Отвечая на вопрос, не планируется ли использовать эти бригады в новом контрнаступлении, Зеленский ответил, что резерв необходим прежде всего для того, чтобы проводить ротации.
Напоминаем, 4 июля Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что в Украине из-за задержки поставок западного оружия остаются неукомплектованными 14 бригад.
До кацапів?
Я так само відслужив у Радянській Армії.
Потрібно зробити - зроблю.
Але *****, їм обмундирування нормального навіть не надають! Куди йде бабло НАТО? Пацани на передок ідуть екіпірованими за гроші волонтерів. Де Держава, бляха!?
Часто купують за свої, бо видане не подобається чи не підходить. Так, некомплект теж є.
І так, всі ці бригади використовують для "затикання дір". Підрозділи тієї ж 153 бригади - поїхали під Вовчанськ. Хоча підпорядкована бригада - ОСУВ "Північ". І не вкомплектована технікою на 100%. Звісно, поїхала вона під Харків не в повному складі, а "зведеним підрозділом".
Тож "намазувати", вірогідно, будуть тонким шаром. Аби було чим, формально, затикати ті "дири", декількох бригад.
Які ж ви жалюгідні, кінчені провокатори з засрашки. Так, багато хто не бажає мобілізуватись і воювати. Але звинуватити в тому, що війна іде і продовжується будь-кого з українців - це вже точно очевидний всім дебілізм.
Війну почав і продовжує *****. Тільки від ***** залежить завершення війни "достроково". Якщо українці перестануть воювати проти *****, значить будуть в складі військ засрашки воювати проти Польщі. 100%. Всім це очевидно. Всі бачать, що коїться в лугандонії, домбабве та окупованих частинах Херсонської та Запорізької області. Ну його нахєр - скласти зброю та піти в окупацію до *****. То людоєд гарантований.
Он, подивись на лугандонію - і працюють на режим, і ловлять іх без всяких ТЦК, броней і відсрочок, на вулиці - і одразу в воронок та "на формування частин". І що? А нічого - ходять в м'ясні штурми та дохнуть.
Україна щодо цього хоч намагається якусь цивілізацію втримати. Засрашка - просто гонить всіх на убой.
* вперед, на кулемети ЗСУ.
* назад, на кулемети Ахмату.
Ахмат вони більше бояться, очевидно.
Але якщо не прийдуть винищувачі 4-го покоління які він чекає, то і вакансії в заградзагоні йому підійдуть думаю....
Просто суть така, що я не раб системи як ти, я патріот КРАЇНИ, а ти нажаль раб держави. Кінчений і нікчемний раб), який місяць тому зробив найбільше в своєму житті досягнення...
Доречі можу я очікувати на відповідь який факультет закінчив наш раб орест? Куда тебе за гроші запхали батьки?
П.С - це доречі цікавий приклад соціальної психології, аналогію можете побачити з булінгом в школі. Зазвичай духовно слабкі і спотворені люди з оадістю йдуть на таке(
Та ВОНО взагалі ні в чому не розуміється, крім антиукраїнської гидоти, що ВОНО роками гундосило з клованського подіуму, кривляючись як мавпа разом зі своїм шапіто.
А тепер ВОНО призначає та знімає генералів, разом з ще одним казкарем Будановим розповідає казочки про перемогу та вихід до кордонів 2019 року ... а по факту ВОНО зі своєю бригадою вперто тягне країну до прірви.
Але ж лоху73% всі ці байки подобаються й досі ...
https://www.youtube.com/watch?v=68jZXDuN3_8
третій рік війни. На чолі виконавчої влади та армії України йолоп-ухилянт, нездатний зробити нічого крім своїх кончених гундосіків.
Де українська зброя для української армії?
Все это напоминает с Запорожской гуманитаркой. Тоже самое рассказывали про склады в Черниговской области....
Канада рапортует о сотни тысяч тёплых комплектов, через три месяца обмороженные солдаты жалуются что ничего нет.