11 430 78

В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать оружие, - Зеленский

пресконференція президента України володимира зеленського

В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать западное оружие.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что-то начало поступать - это позитив. В частности, артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще далеко", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что 14 бригад, о которых он ранее говорил как о недоукомплектованных, были созданы как резерв. "Скажу откровенно, они создавались как резерв, но резерв, чтобы он был работающим, боевым, надо, чтобы он не только был с оружием, но и тренировался с оружием, с которым потом будет воевать", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, не планируется ли использовать эти бригады в новом контрнаступлении, Зеленский ответил, что резерв необходим прежде всего для того, чтобы проводить ротации.

Также читайте: Заявление Буданова о наступлении войск РФ с Севера не так поняли, - Зеленский

Напоминаем, 4 июля Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что в Украине из-за задержки поставок западного оружия остаются неукомплектованными 14 бригад.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) ВСУ (6938)
Топ комментарии
+21
Держава в стані клінічної смерті, змиріться
15.07.2024 17:45 Ответить
+16
Я спілкуюся з пацанами, які мобілізувалися. Ну не патріоти. Але такі ґрунтовні пацани. Треба відслужити - відслужимо.
Я так само відслужив у Радянській Армії.
Потрібно зробити - зроблю.
Але *****, їм обмундирування нормального навіть не надають! Куди йде бабло НАТО? Пацани на передок ідуть екіпірованими за гроші волонтерів. Де Держава, бляха!?
15.07.2024 17:42 Ответить
+11
З 2019 року, цьому заважав асфальт з монобільшістю у ВРУ ?!!
15.07.2024 17:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все так погано? - хоч не лопати?
15.07.2024 17:38 Ответить
Немає в них нікуя - недавно сусідові на кевларову каску збирали
15.07.2024 17:46 Ответить
зараз якісь інші є ??
15.07.2024 18:51 Ответить
Не про це - одні крадуть мільиони дол - а солдатів немає за що спорядити
15.07.2024 18:54 Ответить
Якось дивно. Останнім часом не жаліються, що шоломи не видають. Наче.
15.07.2024 19:49 Ответить
І хто в тебе вкрав мільйони доларів і звідки ти їх взяв і чому не кинув заяву в податкову .
15.07.2024 20:24 Ответить
Тебе надо ветеринару показаться, по всей видимости, ты-осел
16.07.2024 08:01 Ответить
Кому це три рапортуешь?!

До кацапів?
15.07.2024 18:32 Ответить
Смієшся?
15.07.2024 18:43 Ответить
Не до жартів. Україна пилае.
15.07.2024 18:48 Ответить
потужно чи так
15.07.2024 17:39 Ответить
З 2019 року, цьому заважав асфальт з монобільшістю у ВРУ ?!!
15.07.2024 17:40 Ответить
Я спілкуюся з пацанами, які мобілізувалися. Ну не патріоти. Але такі ґрунтовні пацани. Треба відслужити - відслужимо.
Я так само відслужив у Радянській Армії.
Потрібно зробити - зроблю.
Але *****, їм обмундирування нормального навіть не надають! Куди йде бабло НАТО? Пацани на передок ідуть екіпірованими за гроші волонтерів. Де Держава, бляха!?
15.07.2024 17:42 Ответить
Держава в стані клінічної смерті, змиріться
15.07.2024 17:45 Ответить
екипіровка у магазинах є
15.07.2024 18:52 Ответить
У магазинах. Ми повинні купувати. Не Батьківщина. Охрініти.
15.07.2024 20:30 Ответить
Де ? У Германіях ??

Часто купують за свої, бо видане не подобається чи не підходить. Так, некомплект теж є.
16.07.2024 22:54 Ответить
Деньги Нато ничого такого )). Воруют дико, Бендер бы позавидовал!!
15.07.2024 19:47 Ответить
Ну і накуя про це дзвонть у дзвони? Шоб полегшите роботу ГРУ ГШ РФ?
15.07.2024 17:42 Ответить
Ще б для "наглядності" онлайн -карти дислокацій бригад виклав, як ілюстрацію.
15.07.2024 17:49 Ответить
Зря ты так. Прочитает и выложит
15.07.2024 18:20 Ответить
А як міністр оборони "яйцепо17гривень" засвітив на привітальній листівці емблему бригади зі Страроконстятнтинова і туди прилетіло? Чому дивуєтесь? Голове, хто гучніше щось прокричить, щоб його помітили.
15.07.2024 17:56 Ответить
Починаючи з травня 2019 року, а дивуюсь тупості більшой частини населення України і терплячесті народу України.
15.07.2024 18:15 Ответить
Почекаємо, поки люди з цих бригад напишуть про те, що вони отримали і чому їх навчили...
15.07.2024 17:42 Ответить
З-за того, що виробництво техніки дуже повільне, а союзники постачали зброю в менших кількостях і повільними темпами, ніж всім хотілося б, частина бригад, які почали створювати ще навесні 2023 року - вже "переробили" офіційно на "піхотні". Наприклад - 153 бригада. А започаткована була, як "механизована". Наскільки я розумію, вони зараз використовуються як "підготовчі бази". Що б це не значило.

І так, всі ці бригади використовують для "затикання дір". Підрозділи тієї ж 153 бригади - поїхали під Вовчанськ. Хоча підпорядкована бригада - ОСУВ "Північ". І не вкомплектована технікою на 100%. Звісно, поїхала вона під Харків не в повному складі, а "зведеним підрозділом".

Тож "намазувати", вірогідно, будуть тонким шаром. Аби було чим, формально, затикати ті "дири", декількох бригад.
15.07.2024 18:35 Ответить
Десь серед мобілізованих, тренуються і оті, звільнені з ОПУ КМУ, резніков і баканов???
15.07.2024 17:44 Ответить
Вони недоторканий резерв верхголовкому.
15.07.2024 17:51 Ответить
Ага! Преторіанська гвардія Ворчуни Наполеона
15.07.2024 18:01 Ответить
А що буде, якщо українці перестануть воювати?
15.07.2024 17:54 Ответить
русскій.буде русскій мір з усіма випливаючими наслідками.
15.07.2024 18:21 Ответить
Ну так кацап то і мав на увазі. Чи ви його якось по іншому зрозуміли?
15.07.2024 18:22 Ответить
хотів просто перевірити чи то кацап чи наший їбанько,але скоріш за все кацап.
15.07.2024 18:28 Ответить
ясно понятно )) кацап.
15.07.2024 18:41 Ответить
Звісно, це ж хєрограй підстріка до війни, напав на Україну та воює проти України...

Які ж ви жалюгідні, кінчені провокатори з засрашки. Так, багато хто не бажає мобілізуватись і воювати. Але звинуватити в тому, що війна іде і продовжується будь-кого з українців - це вже точно очевидний всім дебілізм.

Війну почав і продовжує *****. Тільки від ***** залежить завершення війни "достроково". Якщо українці перестануть воювати проти *****, значить будуть в складі військ засрашки воювати проти Польщі. 100%. Всім це очевидно. Всі бачать, що коїться в лугандонії, домбабве та окупованих частинах Херсонської та Запорізької області. Ну його нахєр - скласти зброю та піти в окупацію до *****. То людоєд гарантований.
15.07.2024 18:43 Ответить
Херограй зроби все, щоб вони завоювали 20% України за 3 дня, втратили Маріуполь і весь південь. Бо розмінував Чонгар. Бо робив асфальт замість танків. Бо зверну всі оборонні, танкові і ракетні програми.
16.07.2024 14:23 Ответить
Нормально, кацапня тут вже навіть не ховається...
15.07.2024 18:21 Ответить
Та ото ж! Хай сидять дома, ждуть кацапа!
15.07.2024 18:24 Ответить
Людина, то такий звір, що буде і воювати з під палки, і на фашистський режим буде працювати...

Он, подивись на лугандонію - і працюють на режим, і ловлять іх без всяких ТЦК, броней і відсрочок, на вулиці - і одразу в воронок та "на формування частин". І що? А нічого - ходять в м'ясні штурми та дохнуть.

Україна щодо цього хоч намагається якусь цивілізацію втримати. Засрашка - просто гонить всіх на убой.
15.07.2024 18:38 Ответить
ходять і дохнуть від безвиході
15.07.2024 18:55 Ответить
Так в луганді і домбабве виходу немає. Альтернатив тільки 2:
* вперед, на кулемети ЗСУ.
* назад, на кулемети Ахмату.

Ахмат вони більше бояться, очевидно.
15.07.2024 18:59 Ответить
А тобі так і кортить влаштувати тут заград отряди. Підешь ?
15.07.2024 19:13 Ответить
він офіцер запасу) хоть і не дурний мушу визнати.... Щоправда я бачу в ньому зараження ура-патріотизмом, але це суто моя суб'єктивна думка...
Але якщо не прийдуть винищувачі 4-го покоління які він чекає, то і вакансії в заградзагоні йому підійдуть думаю....
15.07.2024 22:38 Ответить
Як показує історія, в заградзагони ідуть якраз ті, хто настільки панічно боїться мобілізації, що аж ручки трясуться виконати вимогу закону щодо оновлення даних. Так, маріан, кінчений вишкребок?
15.07.2024 22:57 Ответить
ахаха) так з чого ти вирішив, що я не оновлював данних?) Ти сам придумав сам написав))... Прикольно тобі....
Просто суть така, що я не раб системи як ти, я патріот КРАЇНИ, а ти нажаль раб держави. Кінчений і нікчемний раб), який місяць тому зробив найбільше в своєму житті досягнення...
Доречі можу я очікувати на відповідь який факультет закінчив наш раб орест? Куда тебе за гроші запхали батьки?
15.07.2024 23:11 Ответить
мені цікаво, де ж ви "великий історик" орест дізналися про те хто йшов в заградзагони?
15.07.2024 23:17 Ответить
І знов ти сперечаєшся з голосами в своїй схибленій макитрі. Вже придумав якісь "заград отряди" в Україні...
15.07.2024 22:55 Ответить
Бо ти так завзято розказуєш про загрядотряди Ахмату, і безпредел в Домбабве, аж підстрибуєш
16.07.2024 14:24 Ответить
З Донбасом окупант робить що забажає. Ти хіба теж окупант в тилу не захопленої московитом території України? Ти або зрадник або звичайний маньяк.
15.07.2024 20:17 Ответить
Ні це нажаль людина яка просто пливе за течією, для нього байдуже скільки загине і скільки горя буде. Та й взагалі його цікавить тільки власна шкурка і щоб її спасти він тягне лямку за цілком абсурдну річ....
П.С - це доречі цікавий приклад соціальної психології, аналогію можете побачити з булінгом в школі. Зазвичай духовно слабкі і спотворені люди з оадістю йдуть на таке(
15.07.2024 23:16 Ответить
Вірю. Я повірив. (ні)
15.07.2024 17:54 Ответить
Це треш якийсь а не зільонський...
15.07.2024 17:57 Ответить
Зеля, де озброєння??? Йо*****, *******!!!
15.07.2024 18:13 Ответить
Це назад в майбутне, друга частина?
15.07.2024 18:14 Ответить
Що ВОНО розуміється в військових справах ?

Та ВОНО взагалі ні в чому не розуміється, крім антиукраїнської гидоти, що ВОНО роками гундосило з клованського подіуму, кривляючись як мавпа разом зі своїм шапіто.

А тепер ВОНО призначає та знімає генералів, разом з ще одним казкарем Будановим розповідає казочки про перемогу та вихід до кордонів 2019 року ... а по факту ВОНО зі своєю бригадою вперто тягне країну до прірви.

Але ж лоху73% всі ці байки подобаються й досі ...
15.07.2024 18:22 Ответить
Так, так. Вагон за вагоном.
15.07.2024 18:27 Ответить
У нашого геніального стратега не мае розуміння державної таємниці , як пиз,болив на сцені так і продовжує у кріслі президента.
15.07.2024 18:34 Ответить
Квак Квак швидко здам таємницю меле аби щось молоти
15.07.2024 18:46 Ответить
П...л не подумавши, теперь выкручивается. Не первый раз и не в последний.
15.07.2024 19:23 Ответить
Так це він кому говорить? Це чії бригади, Васі Пупкіна, чи таки у підпорядкуванню гофмаршала Зе? Ти, як гофмаршал, що зробив на протязі каденції для комплектування тих бригад? Язиком в телесуфлері добре молотив?
15.07.2024 19:28 Ответить
То он для лохтората, фсб об этом давно знает от козыря.
15.07.2024 19:29 Ответить
Президент, найкращий з усіх що були ! 👍
15.07.2024 20:03 Ответить
Трясовина диктатури: влада зірвала візит Порошенка і депутатів на Республіканський конвент у Мілуокі
https://www.youtube.com/watch?v=68jZXDuN3_8
15.07.2024 22:26 Ответить
Ібо, нехай щастить!😁👍
15.07.2024 22:54 Ответить
Кому і в чому?
16.07.2024 12:57 Ответить
Ти не збагнеш. 😭
16.07.2024 17:40 Ответить
"До 14 недоукомплектованих бригад почала надходити західна зброя",-

третій рік війни. На чолі виконавчої влади та армії України йолоп-ухилянт, нездатний зробити нічого крім своїх кончених гундосіків.
Де українська зброя для української армії?
15.07.2024 20:32 Ответить
15.07.2024 21:10 Ответить
Не можу зрозуміти,чи в нас президент ,чи пустий базіка.
16.07.2024 01:45 Ответить
А ще ***** казав, що наркоман і не легітимний.😭
16.07.2024 17:42 Ответить
Спим на полу, нужны матрасы... вроде самое необходимое. Какой ты боец если не высыпаешься. Отправлено.
Все это напоминает с Запорожской гуманитаркой. Тоже самое рассказывали про склады в Черниговской области....
Канада рапортует о сотни тысяч тёплых комплектов, через три месяца обмороженные солдаты жалуются что ничего нет.
16.07.2024 07:22 Ответить
...очень удивляет, такое,искать ту тварь,что зажала необходимое искали..Если след ведет к завхозу-так и напишите....
16.07.2024 07:56 Ответить
..очень хотелось бы узнать,кто развел бардак в ВСУ!!! Даже пофамильно...
16.07.2024 07:54 Ответить
 
 