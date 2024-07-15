РУС
Заявление Буданова о наступлении войск РФ с Севера не так поняли, - Зеленский

Зеленський відповів на заяву Буданова про наступ РФ із півночі

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о наступлении российских оккупантов с севера не так поняли. Наступление может быть всегда, потому что Украина находится в войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я после этого заявления позвонил генералу Буданову. Он сказал, что немного не так его поняли. Мы понимаем, что наступления могут быть... просто могут быть. Я считаю, что на Востоке самая сложная ситуация - по моему мнению и по мнению командования ВСУ. Считаем, что на Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы исключить мощное наступление с севера", - подчеркнул он.

По словам президента, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. Именно это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках.

"Это то, о чем я получил информацию и делюсь с вами. То, что имею от различных разведок нашего государства", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наступление войск РФ на Харьковщине провалилось, - Зеленский

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления войск РФ на Севере действительно существует, ситуация имеет тенденцию к обострению.

В ОК "Север" сообщили, что пока не зафиксировано скопление российских войск на границах Черниговской и Сумской областей.

+18
Якщо воно говорить так що його неправильно розуміють, то навіщо воно взагалі писок відкриває? Це до речі і хрінпіду теж стосується!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:43 Ответить
+13
"Найвеличніша ЗЕлупа **********" підробляє у у головного розвідника Буданги "трактоватєлєм слов"... шизофренічка Безугла повчає генералів як воювати... Главкома воюючої держави звільняють лише тому, що в нього рейтинг вищий за рейтинг реЗЕдента... Завхоз та колишній ларьочник з москальським бекграундом де-факто керує країною та кришує ВІП корупцію під час війни, а реЗЕдент замість керувати державою зачитує вечірні відосики. Це не уривок з сюр-реалістичного коміксу про планету ідіотів, це реалії сьогодення в яких ми живемо завдяки вибору па пріколу в 2019 команди з ліквідації української державності...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:59 Ответить
+12
він прес-секретар всіх своїх призначенців?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:44 Ответить
Шашлики-2
показать весь комментарий
15.07.2024 15:43 Ответить
Він пошуткував.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:43 Ответить
Я після цієї заяви подзвонив генералу Буданову. Він сказав, що трохи не так його зрозуміли
==========

Може пану Буданову просто менше давати інтерв'ю та прес-конференцій? Раз на сто так менше. Ніколи не думав, що очільник військової розвідки буде на екранах більше, ніж Арестович
показать весь комментарий
15.07.2024 16:40 Ответить
Та зрозуміло, навколо всі дєбіли, ніхєра не розуміють, і лише Боневтік, Єрьмак і Буданов є носіями запрєдєльного IQ...

ЗЄЛЯ, ДУРНИКУ, ТИ КОЛИ ХОТІВ ЗАГЛЯНУТИ В ОЧІ ПУТЄНУ, ТИ ЩОСЬ РОЗУМІВ???
показать весь комментарий
15.07.2024 16:46 Ответить
Якщо воно говорить так що його неправильно розуміють, то навіщо воно взагалі писок відкриває? Це до речі і хрінпіду теж стосується!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:43 Ответить
То хаи сам і розказує - як иого розуміти
показать весь комментарий
15.07.2024 15:44 Ответить
він прес-секретар всіх своїх призначенців?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:44 Ответить
Прийшли часи. Раніше тільки за єрмака ротом відробляв, тепер і Буданов має свою озвучку.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:47 Ответить
Так шо, на шашлики?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:45 Ответить
Вважаємо, що на Харківщині зроблено серйозну роботу, щоб унеможливити потужний наступ з півночі", А Харківщина, у цього "не лоха" Північ України.??
показать весь комментарий
15.07.2024 15:46 Ответить
Мабуть малося на увазі, що чорти були змушені перекидати підкріплення з Сумсокого та імовірно Чернігівського напрямків. Адже вони лякали наступом в районі Сум, Охтирки. Але потім їм стало не до цього......
показать весь комментарий
15.07.2024 16:30 Ответить
Вирвано з контексту, ви не так зрозуміли, все не так однозначно - ми десь вже чули
показать весь комментарий
15.07.2024 15:46 Ответить
Не впорався.
Сказав що є.
А повинен був про шашлики і дороги.
Де ще пустує місце посла?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:46 Ответить
Витрачаю другу упаковку вологих серветок для протирання екрану телефону. Це неможливо читати
показать весь комментарий
15.07.2024 15:47 Ответить
знов усі на шашлики....
показать весь комментарий
15.07.2024 15:48 Ответить
А з контексту виривали?

На фоні своїх призначенців це недолуге намагається виглядати розумним і досвіченим, але виходить жалюгідно... Така собі супербезугла на фоні звичайних.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:48 Ответить
Як розповів так і зрозуміли. Може це кокс?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:52 Ответить
Треба домовлятись перед ...ну ви зрозуміло, щоб однакове казати. Ну трохи лохонулись, буває.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:54 Ответить
Короч, стрьомне якесь це шапіто!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:55 Ответить
Два звіздобо..а змагаются, хто, кого перебреше.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:55 Ответить
"Найвеличніша ЗЕлупа **********" підробляє у у головного розвідника Буданги "трактоватєлєм слов"... шизофренічка Безугла повчає генералів як воювати... Главкома воюючої держави звільняють лише тому, що в нього рейтинг вищий за рейтинг реЗЕдента... Завхоз та колишній ларьочник з москальським бекграундом де-факто керує країною та кришує ВІП корупцію під час війни, а реЗЕдент замість керувати державою зачитує вечірні відосики. Це не уривок з сюр-реалістичного коміксу про планету ідіотів, це реалії сьогодення в яких ми живемо завдяки вибору па пріколу в 2019 команди з ліквідації української державності...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:59 Ответить
Ширлі -- мирлі .
показать весь комментарий
15.07.2024 16:04 Ответить
Ни в одной стране люди даже и не слышали фамилий руководителей разведки.тем более военной.
Ст. лейтенант буданов- так и остался ст лейтенантом. При всем уважении к его достижениям до начала строительства карьеры на пиаре и видосиках
показать весь комментарий
15.07.2024 16:09 Ответить
Хтось курнув, не те сказав. Хтось ще ні, тому так і не зрозумів.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:27 Ответить
1.Карта наступу є?

2. Наступ ПОТУЖНИЙ?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:43 Ответить
задобуя зілємскава сьогодні хочу вам сказати ....
показать весь комментарий
15.07.2024 16:55 Ответить
вы сделали все, чтобы они закатились опять именно в харьковскую область! не сделали нхя, чтобы остановить круглосуточный обстрел кабами! про арту, рсзо, дроны и прочее даже не удобно уже и говорить!
показать весь комментарий
15.07.2024 17:16 Ответить
з кабами треба літаки. Яких "союзники" не дають поки....
показать весь комментарий
15.07.2024 17:50 Ответить
 
 