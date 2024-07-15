Заявление Буданова о наступлении войск РФ с Севера не так поняли, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о наступлении российских оккупантов с севера не так поняли. Наступление может быть всегда, потому что Украина находится в войне.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я после этого заявления позвонил генералу Буданову. Он сказал, что немного не так его поняли. Мы понимаем, что наступления могут быть... просто могут быть. Я считаю, что на Востоке самая сложная ситуация - по моему мнению и по мнению командования ВСУ. Считаем, что на Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы исключить мощное наступление с севера", - подчеркнул он.

По словам президента, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. Именно это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках.

"Это то, о чем я получил информацию и делюсь с вами. То, что имею от различных разведок нашего государства", - добавил глава государства.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления войск РФ на Севере действительно существует, ситуация имеет тенденцию к обострению.

В ОК "Север" сообщили, что пока не зафиксировано скопление российских войск на границах Черниговской и Сумской областей.