Заявление Буданова о наступлении войск РФ с Севера не так поняли, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о наступлении российских оккупантов с севера не так поняли. Наступление может быть всегда, потому что Украина находится в войне.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Я после этого заявления позвонил генералу Буданову. Он сказал, что немного не так его поняли. Мы понимаем, что наступления могут быть... просто могут быть. Я считаю, что на Востоке самая сложная ситуация - по моему мнению и по мнению командования ВСУ. Считаем, что на Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы исключить мощное наступление с севера", - подчеркнул он.
По словам президента, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. Именно это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках.
"Это то, о чем я получил информацию и делюсь с вами. То, что имею от различных разведок нашего государства", - добавил глава государства.
Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления войск РФ на Севере действительно существует, ситуация имеет тенденцию к обострению.
В ОК "Север" сообщили, что пока не зафиксировано скопление российских войск на границах Черниговской и Сумской областей.
Може пану Буданову просто менше давати інтерв'ю та прес-конференцій? Раз на сто так менше. Ніколи не думав, що очільник військової розвідки буде на екранах більше, ніж Арестович
ЗЄЛЯ, ДУРНИКУ, ТИ КОЛИ ХОТІВ ЗАГЛЯНУТИ В ОЧІ ПУТЄНУ, ТИ ЩОСЬ РОЗУМІВ???
Сказав що є.
А повинен був про шашлики і дороги.
Де ще пустує місце посла?
На фоні своїх призначенців це недолуге намагається виглядати розумним і досвіченим, але виходить жалюгідно... Така собі супербезугла на фоні звичайних.
Ст. лейтенант буданов- так и остался ст лейтенантом. При всем уважении к его достижениям до начала строительства карьеры на пиаре и видосиках
2. Наступ ПОТУЖНИЙ?