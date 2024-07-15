Скоплений российских войск на границе Черниговщины и Сумщины нет, - ОК "Північ"

Пока не зафиксировано скопление российских войск на границах Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Північ" Вадим Мыснык в эфире общенационального телемарафона "Эдині новини", передает Цензор.НЕТ.

"В этом плане мы не видим кардинальных изменений. То есть это сотни километров государственной границы, враг тоже рассредоточивает свои силы", - отметил он.

Также по словам Мысныка, оперативная ситуация напряженная, но контролируемая Силами обороны.

"Враг придерживается предыдущей тактики, обстрел населенных пунктов, как и приграничья, так и вглубь этих областей. Также сохраняется активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп", - отметили в ОК "Північ".

Российские оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения, это в основном артиллерия различного калибра, FPV-дроны, ударные разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Также время от времени враг прибегает к ударам с воздуха с самолетов и вертолетов управляемыми и неуправляемыми авиабомбами.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления войск РФ на Севере действительно существует, ситуация имеет тенденцию к обострению.