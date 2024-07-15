РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7490 посетителей онлайн
Новости Война
661 4

Скоплений российских войск на границе Черниговщины и Сумщины нет, - ОК "Північ"

Скупчень російських військ на кордоні Чернігівщини та Сумщини немає

Пока не зафиксировано скопление российских войск на границах Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Північ" Вадим Мыснык в эфире общенационального телемарафона "Эдині новини", передает Цензор.НЕТ.

"В этом плане мы не видим кардинальных изменений. То есть это сотни километров государственной границы, враг тоже рассредоточивает свои силы", - отметил он.

Также по словам Мысныка, оперативная ситуация напряженная, но контролируемая Силами обороны.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Враг придерживается предыдущей тактики, обстрел населенных пунктов, как и приграничья, так и вглубь этих областей. Также сохраняется активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп", - отметили в ОК "Північ".

Российские оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения, это в основном артиллерия различного калибра, FPV-дроны, ударные разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Также время от времени враг прибегает к ударам с воздуха с самолетов и вертолетов управляемыми и неуправляемыми авиабомбами.

Читайте также: Сутки на Сумщине и Черниговщине: РФ 32 раза обстреляли области. Повреждены дома, ЛЭП и газовая труба

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза наступления войск РФ на Севере действительно существует, ситуация имеет тенденцию к обострению.

Автор: 

армия РФ (20679) граница (5383) Сумская область (3699) Черниговщина (1486)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буданову розкажіть.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:17 Ответить
Ага. Про харьковскую область так же говорили🤔
показать весь комментарий
15.07.2024 15:47 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:19 Ответить
Про харківський напрямок, і про 24 лютого щось інше казали?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:34 Ответить
 
 