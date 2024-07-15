Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
В персональный состав Ставки введены следующие лица:
- Трепак Александр Сергеевич - командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины
- Морозов Алексей Владимирович - начальник Управления государственной охраны Украины
Из состава Ставки выведены экс-министр инфраструктуры А.Кубраков, экс-командующий ССО С.Лупанчук, экс-начальник УГО С.Рудя.
