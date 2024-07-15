РУС
Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки

Зеленський поговорив із Дудою про без пекову угоду та підсумки саміту миру

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

В персональный состав Ставки введены следующие лица:

  • Трепак Александр Сергеевич - командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины
  • Морозов Алексей Владимирович - начальник Управления государственной охраны Украины

Из состава Ставки выведены экс-министр инфраструктуры А.Кубраков, экс-командующий ССО С.Лупанчук, экс-начальник УГО С.Рудя.

