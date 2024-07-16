Удар по ДнепроГЭС: восстановление продлится не менее трех лет, - гендиректор "Укргидроэнерго" Сирота

Восстановление Днепровской гидроэлектростанции после очередного российского обстрела в ночь на 1 июня займет минимум три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes Ukraine заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он рассказал, что после удара россиян 1 июня по плотине ДнепроГЭС разбор завалов продолжался в течение полутора месяцев.

"Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта - в 50 километрах. Они бьют там разными ракетами - С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет", - сказал Сирота.

По меньшей мере три года займет восстановление ДнепроГЭС до ее версии до ракетного обстрела, вместе с тем нужны дополнительные ресурсы для уменьшения уязвимости станции к новым вероятным атакам россиян.

"Укргидроэнерго" готовит иски в международные и национальные суды по компенсации россиянами убытков из-за обстрела ДнепроГЭС - так же, как и по Каховской ГЭС.

Сирота также отметил, что среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, которая бы не подверглась ракетным атакам россиян. На середину июля по ним нанесено более 120 ракетных ударов. А "Укргидроэнерго" потеряло из-за вражеских обстрелов уже почти 45% генерации электроэнергии.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях. В частности, под вражескими ударами оказались и две гидроэлектростанции.