РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7403 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 013 10

Удар по ДнепроГЭС: восстановление продлится не менее трех лет, - гендиректор "Укргидроэнерго" Сирота

Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС буде перекрито всі вихідні, - очільник Запорізької ОВА Федоров

Восстановление Днепровской гидроэлектростанции после очередного российского обстрела в ночь на 1 июня займет минимум три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes Ukraine заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он рассказал, что после удара россиян 1 июня по плотине ДнепроГЭС разбор завалов продолжался в течение полутора месяцев.

"Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта - в 50 километрах. Они бьют там разными ракетами - С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет", - сказал Сирота.

По меньшей мере три года займет восстановление ДнепроГЭС до ее версии до ракетного обстрела, вместе с тем нужны дополнительные ресурсы для уменьшения уязвимости станции к новым вероятным атакам россиян.

Читайте также: ДнепроГЭС в критическом состоянии. О производстве электричества речь не идет, - глава Запорожской ОВА Федоров

"Укргидроэнерго" готовит иски в международные и национальные суды по компенсации россиянами убытков из-за обстрела ДнепроГЭС - так же, как и по Каховской ГЭС.

Сирота также отметил, что среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, которая бы не подверглась ракетным атакам россиян. На середину июля по ним нанесено более 120 ракетных ударов. А "Укргидроэнерго" потеряло из-за вражеских обстрелов уже почти 45% генерации электроэнергии.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях. В частности, под вражескими ударами оказались и две гидроэлектростанции.

Автор: 

ДнепроГЭС (30) Укргидроэнерго (63) Сирота Игорь (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Так завтра кацапи знову можуть в"ібати і шо ти будеш розказувати - Сирота
показать весь комментарий
16.07.2024 12:48 Ответить
+3
Її з нуля побудували за 5 років
показать весь комментарий
16.07.2024 13:25 Ответить
+2
Чому зі станції зняли ппо, яке її більш менш успішно охороняло, цей пан не пояснить?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так завтра кацапи знову можуть в"ібати і шо ти будеш розказувати - Сирота
показать весь комментарий
16.07.2024 12:48 Ответить
Дивна якась претензія ... А що він має розказати?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:51 Ответить
Ви смієтесь - він має сказати - ми відновлюємось - кацапи фас - чи як?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:58 Ответить
... що окрім теревенів,дій ніяких?
показать весь комментарий
16.07.2024 12:59 Ответить
Ну це швидше чим поява F-16
показать весь комментарий
16.07.2024 13:09 Ответить
Її з нуля побудували за 5 років
показать весь комментарий
16.07.2024 13:25 Ответить
Чому зі станції зняли ппо, яке її більш менш успішно охороняло, цей пан не пояснить?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:28 Ответить
Поставте директором Юльію Тимошенко і вона відновить її за 3 дні
показать весь комментарий
16.07.2024 13:34 Ответить
за що зросли тарифи вдвічі, це в чії кармани - рижого чи зенлено ???
показать весь комментарий
16.07.2024 13:36 Ответить
ще більше язиками пацякайте довбні, шоб всі все знали
показать весь комментарий
16.07.2024 14:05 Ответить
 
 