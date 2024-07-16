УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4385 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 002 10

Удар по ДніпроГЕС: відновлення триватиме щонайменше три роки, - гендиректор "Укргідроенерго" Сирота

Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС буде перекрито всі вихідні, - очільник Запорізької ОВА Федоров

Відновлення Дніпровської гідроелектростанції після чергового російського обстрілу в ніч на 1 червня займе щонайменше три роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  Forbes Ukraine заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Він розповів, що після удару росіян 1 червня по греблі ДніпроГЕС розбір завалів тривав протягом півтора місяця.

"Для ворога ДніпроГЕС більш досяжна, лінія фронту – за 50 кілометрів. Вони бʼють там різними ракетами – С-300, Х-101, Х-69. Не завжди наша повітряна оборона може справитись з таким навалом ракет", – сказав  Сирота.

Щонайменше три роки займе відновлення ДніпроГЕС до її версії до ракетного обстрілу, разом з тим потрібні додаткові ресурси для зменшення вразливості станції до нових імовірних атак росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДніпроГЕС у критичному стані. Про виробництво електрики не йдеться, - очільник Запорізької ОВА Федоров

"Укргідроенерго" готує позови в міжнародні та національні суди щодо компенсації росіянами збитків через обстріл ДніпроГЕС – так само як і щодо Каховської ГЕС.

Сирота також наголосив, що серед 10 найбільших ГЕС України не залишилося жодної, яка б не зазнала ракетних атак росіян. На середину липня по них завдано понад 120 ракетних ударів. А "Укргідроенерго" втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії.

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях. Зокрема, під ворожими ударами опинилися і дві гідроелектростанції.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Укргідроенерго (349) Сирота Ігор (24)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Так завтра кацапи знову можуть в"ібати і шо ти будеш розказувати - Сирота
показати весь коментар
16.07.2024 12:48 Відповісти
+3
Її з нуля побудували за 5 років
показати весь коментар
16.07.2024 13:25 Відповісти
+2
Чому зі станції зняли ппо, яке її більш менш успішно охороняло, цей пан не пояснить?
показати весь коментар
16.07.2024 13:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так завтра кацапи знову можуть в"ібати і шо ти будеш розказувати - Сирота
показати весь коментар
16.07.2024 12:48 Відповісти
Дивна якась претензія ... А що він має розказати?
показати весь коментар
16.07.2024 12:51 Відповісти
Ви смієтесь - він має сказати - ми відновлюємось - кацапи фас - чи як?
показати весь коментар
16.07.2024 12:58 Відповісти
... що окрім теревенів,дій ніяких?
показати весь коментар
16.07.2024 12:59 Відповісти
Ну це швидше чим поява F-16
показати весь коментар
16.07.2024 13:09 Відповісти
Її з нуля побудували за 5 років
показати весь коментар
16.07.2024 13:25 Відповісти
Чому зі станції зняли ппо, яке її більш менш успішно охороняло, цей пан не пояснить?
показати весь коментар
16.07.2024 13:28 Відповісти
Поставте директором Юльію Тимошенко і вона відновить її за 3 дні
показати весь коментар
16.07.2024 13:34 Відповісти
за що зросли тарифи вдвічі, це в чії кармани - рижого чи зенлено ???
показати весь коментар
16.07.2024 13:36 Відповісти
ще більше язиками пацякайте довбні, шоб всі все знали
показати весь коментар
16.07.2024 14:05 Відповісти
 
 