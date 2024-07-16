Удар по ДніпроГЕС: відновлення триватиме щонайменше три роки, - гендиректор "Укргідроенерго" Сирота
Відновлення Дніпровської гідроелектростанції після чергового російського обстрілу в ніч на 1 червня займе щонайменше три роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
Він розповів, що після удару росіян 1 червня по греблі ДніпроГЕС розбір завалів тривав протягом півтора місяця.
"Для ворога ДніпроГЕС більш досяжна, лінія фронту – за 50 кілометрів. Вони бʼють там різними ракетами – С-300, Х-101, Х-69. Не завжди наша повітряна оборона може справитись з таким навалом ракет", – сказав Сирота.
Щонайменше три роки займе відновлення ДніпроГЕС до її версії до ракетного обстрілу, разом з тим потрібні додаткові ресурси для зменшення вразливості станції до нових імовірних атак росіян.
"Укргідроенерго" готує позови в міжнародні та національні суди щодо компенсації росіянами збитків через обстріл ДніпроГЕС – так само як і щодо Каховської ГЕС.
Сирота також наголосив, що серед 10 найбільших ГЕС України не залишилося жодної, яка б не зазнала ракетних атак росіян. На середину липня по них завдано понад 120 ракетних ударів. А "Укргідроенерго" втратило через ворожі обстріли вже майже 45% генерації електроенергії.
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях. Зокрема, під ворожими ударами опинилися і дві гідроелектростанції.
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