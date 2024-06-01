ДніпроГЕС у критичному стані. Про виробництво електрики не йдеться, - очільник Запорізької ОВА Федоров

Дніпровська ГЕС перебуває у критичному стані після атаки російських загарбників у ніч на 1 червня.

Про це в етері телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Федоров заявив, що через пошкодження наразі не йдеться про вироблення електроенергії.

"Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії. Зараз повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож мешканці обмежені в трафіку. Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні (1-2 червня, - ред.) поки будемо так", - сказав посадовець.

Він також додав, що про відновлення руху по греблі місцевим жителям повідомлять найближчими днями після відповідних консультацій з фахівцями та впевненості в безпечному переїзді через міст.

Додамо, що раніше Федоров повідомляв, що рух греблею ДніпроГЕС 1 і 2 червня не відновлюватимуть з міркувань безпеки.

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Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях. Зокрема, під ворожими ударами опинилися і дві гідроелектростанції.

Через масовану ракетну атаку по Україні тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.