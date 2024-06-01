ДніпроГЕС у критичному стані. Про виробництво електрики не йдеться, - очільник Запорізької ОВА Федоров
Дніпровська ГЕС перебуває у критичному стані після атаки російських загарбників у ніч на 1 червня.
Про це в етері телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Федоров заявив, що через пошкодження наразі не йдеться про вироблення електроенергії.
"Наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії. Зараз повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож мешканці обмежені в трафіку. Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні (1-2 червня, - ред.) поки будемо так", - сказав посадовець.
Він також додав, що про відновлення руху по греблі місцевим жителям повідомлять найближчими днями після відповідних консультацій з фахівцями та впевненості в безпечному переїзді через міст.
Додамо, що раніше Федоров повідомляв, що рух греблею ДніпроГЕС 1 і 2 червня не відновлюватимуть з міркувань безпеки.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях. Зокрема, під ворожими ударами опинилися і дві гідроелектростанції.
Через масовану ракетну атаку по Україні тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.
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Волжско-Камский каскад ГЭС.
Надгнути на ЗЕдрузів
баканова та єрмака по поясу шахеда
да запустити замість Хаймерсов..
-і мости знищемо
і з гидотою покінчимо
так би мовити-лєчєбним канабісом
Невже така потреба принижувати себе , підкреслюючи свою меншовартість . ?
Союз набудував...а українці в цей час відпочивали на Канарах.
Наприклад, китайці у них - хінчики, в'єтнамці - в'єтнамчики, корейці - кореанчики, пакистанці - пакистанчики. Але чомусь іспанці - гішпани, а сусідні португальці - вже знову португальчики. )))
До речі оце - українчик і дійсно пішло від русні . А наші дебіли ( ті що - натуральні українчики , з соломою в голові замість мізків ) - тут же підхватили . Дурний приклад - заразний .
(Удари по Стрию потужні останій місяць )
Зимою можуть початися ще й перебої с постачанням газу в приватні домоволодіння і не тільки.
Точніше якби зелень нарешті це побачила, але ні, очі залиті смолою з асфальтом
один Патріот Президент
А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).
Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !
Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной да еще с привлечением к этому Кремлевского Психопата , которого Папередник с таким трудом упокоил после предыдущего припадка 2014 года ?!
КАК ЖЕ ВСЕ ПЛОХО!
Но, ситуацию полностью могла бы развернуть ЗАЭС (если бы ее можно было каким то образом освободить и запустить).... Тогда бы мощностей хватало с избытком...