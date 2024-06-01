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Ракетний удар по Україні: у Запоріжжі перекрили рух Дніпровською ГЕС

Рух ДніпроГЕС перекрито 1 червня

У Запоріжжі через масовану ракетну атаку по Україні тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Запорізької області у Telegram,

Як зазначається, наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), а також, через Нові мости та Хортицький район.

У Патрульній поліції закликали враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту та слідкувати за оновленням інформації щодо відновлення руху.

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Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Атаки на ДніпроГЕС

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Запоріжжя (2265)


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П.дори в своєму репертуарі. Загнати УКраїну в камьяний вік.
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01.06.2024 08:12 Відповісти
Тобто загнати Україну в їхній рідний " руцкій мір"
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01.06.2024 08:21 Відповісти
Зима буде весела.
Хата з грубою в забитому селі буде коштувати як квартира в Києві.
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01.06.2024 08:24 Відповісти
дивлячись для кого - депутати, судді і прокурори будуть "незламно триматися в надскладну зиму" десь в тропіках або в ЕС...
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01.06.2024 08:40 Відповісти
Можна пішки піти у Анталью (Турція). Це (google-maps не дасть збрехати) - 437 годин хотьби. Якщо йти по 12 годин за добу через 36 діб будете на місці. До зими ще є час зібратися. Для цьго не потрібно бути депутатом, суддею чи прокурором. Правда для цього треба мати вік за 60 років, або інші підстави для перетину кордону.
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01.06.2024 13:23 Відповісти
 
 