Ракетний удар по Україні: у Запоріжжі перекрили рух Дніпровською ГЕС

У Запоріжжі через масовану ракетну атаку по Україні тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Патрульну поліцію Запорізької області у Telegram,

Як зазначається, наразі обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська), а також, через Нові мости та Хортицький район.

У Патрульній поліції закликали враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту та слідкувати за оновленням інформації щодо відновлення руху.

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Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Атаки на ДніпроГЕС

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.