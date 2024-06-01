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ДнепроГЭС (29) Запорожье (2561)

Ракетный удар по Украине: в Запорожье перекрыли движение по Днепровской ГЭС

дніпрогес

В Запорожье, из-за массированной ракетной атаки по Украине, временно перекрыли движение транспорта через Днепровскую ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Запорожской области в Telegram,

Как отмечается, сейчас объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская), а также - через Новые мосты и Хортицкий район.

В Патрульной полиции призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и следить за обновлением информации о возобновлении движения.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Атаки на ДнепроГЭС

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по плотине ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.
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П.дори в своєму репертуарі. Загнати УКраїну в камьяний вік.
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01.06.2024 08:12 Ответить
Тобто загнати Україну в їхній рідний " руцкій мір"
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01.06.2024 08:21 Ответить
Зима буде весела.
Хата з грубою в забитому селі буде коштувати як квартира в Києві.
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01.06.2024 08:24 Ответить
дивлячись для кого - депутати, судді і прокурори будуть "незламно триматися в надскладну зиму" десь в тропіках або в ЕС...
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01.06.2024 08:40 Ответить
Можна пішки піти у Анталью (Турція). Це (google-maps не дасть збрехати) - 437 годин хотьби. Якщо йти по 12 годин за добу через 36 діб будете на місці. До зими ще є час зібратися. Для цьго не потрібно бути депутатом, суддею чи прокурором. Правда для цього треба мати вік за 60 років, або інші підстави для перетину кордону.
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01.06.2024 13:23 Ответить
 
 