Ракетный удар по Украине: в Запорожье перекрыли движение по Днепровской ГЭС

В Запорожье, из-за массированной ракетной атаки по Украине, временно перекрыли движение транспорта через Днепровскую ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Запорожской области в Telegram,

Как отмечается, сейчас объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина - ул. Сечи - ул. Таганская), а также - через Новые мосты и Хортицкий район.

В Патрульной полиции призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и следить за обновлением информации о возобновлении движения.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Атаки на ДнепроГЭС

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по плотине ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 получила серьезные повреждения.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.