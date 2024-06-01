Рух автотранспорту по греблі Дніпровської ГЕС буде перекрито всі вихідні, - очільник Запорізької ОВА Федоров

Рух греблею ДніпроГЕС 1 і 2 червня не відновлюватимуть з міркувань безпеки.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Через ракетну атаку РФ по Запоріжжю в ніч на 1 червня рух автомобільного транспорту по греблі Дніпровської гідроелектростанції буде повністю перекритий на вихідні дні (1-2 червня).

"Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху", - розповів Федоров.

Він також порадив людям використовувати інші маршрути проїзду між двома берегами Запоріжжя.

Крім цього, посадовець зазначив, що наразі всі профільні служби працюють над тим, щоб відновити рух греблею ДніпроГЕС.

"Наш пріоритет - безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а й якісно і виважено", - заявив Федоров.

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Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях. Зокрема, під ворожими ударами опинилися і дві гідроелектростанції.

Через масовану ракетну атаку по Україні тимчасово перекрили рух транспорту через Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.