УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10425 відвідувачів онлайн
Новини
3 233 39

Єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot, - Федоров

дніпрогес

Росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вони будуть бити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він наголосив, що ризику руйнування греблі немає, проте ракетні удари росіян можуть її пошкодити. 

"Хоча ми не знаємо, які ракети будуть використовувати. Від цього багато залежить", - наголосив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДніпроГЕС у критичному стані, наразі можна говорити лише про відновлення дороги, - Федоров

За його словами, єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot.

"ГЕС не сховати, бо вона "трохи завелика", і не перемістити – "трохи не мобільна", – сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) обстріл (28171) Федоров Іван (645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
ГОСПАДІ. А може замість мобілізувати всіх в багно можна найти 100-200 програмістів і 100-200 інженерів щоб створити рій надшвидких дронів? - як приклад. Бо я так розумію у нас тут думати ніхто не буде - лише в окоп і "дай" - до всіх партнерів
показати весь коментар
14.04.2024 09:56
+7
Єдиний спосіб захистити ДніпроГес, всі інші Геси та підприємства включно з працівниками цих підприємств та їхніми родинами це знищення росії як країни. Бо зараз станцію від наявних кацапських ракет можливо захистити. А через рік з появою потужніших вже ні. Так само з усим іншим. І це не виключно задача України. Це виклик цивілізованому людству.
показати весь коментар
14.04.2024 10:08
+6
Де Залужний, куди сховали?
показати весь коментар
14.04.2024 10:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так зможуть чи не зможуть? Одним словом: бла, бла, бла, .....
показати весь коментар
14.04.2024 09:55 Відповісти
Де Залужний, куди сховали?
показати весь коментар
14.04.2024 10:19 Відповісти
на дипломата вчиться.
показати весь коментар
14.04.2024 10:24 Відповісти
лікується по інвалідності
показати весь коментар
14.04.2024 21:07 Відповісти
ГОСПАДІ. А може замість мобілізувати всіх в багно можна найти 100-200 програмістів і 100-200 інженерів щоб створити рій надшвидких дронів? - як приклад. Бо я так розумію у нас тут думати ніхто не буде - лише в окоп і "дай" - до всіх партнерів
показати весь коментар
14.04.2024 09:56 Відповісти
Однозначно, а головне дуже просто. Давай програмісти.
показати весь коментар
14.04.2024 10:10 Відповісти
ну да, ЗРК "Дніпро" - це вам не по фонтанам з шаурмою бігати.
показати весь коментар
14.04.2024 09:59 Відповісти
я вже запитував. ніхто не пояснив.
яким боком, якась голова ова коментує, стан справ на стратегічному військовому об'єкті?
показати весь коментар
14.04.2024 09:59 Відповісти
Відпрацьовує посаду. Що дарма цього, найвеличнішого мера України, кожен день на марафоні крутили і крутять?
показати весь коментар
14.04.2024 10:02 Відповісти
Позно боржомі пити...машинні зали знищено...все що можна зробити скинути воду, відкрити шлюзи та оголити пороги для туристів
показати весь коментар
14.04.2024 10:00 Відповісти
І це було б розумним рішенням , у всякому випадкові варто було скинути воду у сховищах до її рівня взимку , однаково генератори працювати не будуть , а судноплавство заблоковане
показати весь коментар
14.04.2024 12:22 Відповісти
Добре, просимо у партнерів системи ППО "Патріот", але давайте вже доводити до завершальної стадії і своє систему ППО "Кільчень". Невже не зрозуміло, що без своєї системи нам не обійтися?
показати весь коментар
14.04.2024 10:03 Відповісти
Злодії не створюють, лише крадуть.
показати весь коментар
14.04.2024 10:04 Відповісти
найбезпечнішою та найстійкішою виявилася атомна генерація.
показати весь коментар
14.04.2024 10:05 Відповісти
Ти кінчений чи просто трахнутий ? "найбезпечнішою та найстійкішою виявилася атомна генерація." Так , вона виявилася "найстійкішою " бо ще по ній не прилітало (( Розкажи про "стійкість" Запорізької АЕС якщо кацапи знищать єдину ЛЕП що з'єднує цю станцію з Україною і завдяки якій вона функціонує ((
показати весь коментар
14.04.2024 12:26 Відповісти
чк можна було назначати людину, яка нічого не зробила для захисту Мелітополя на посаді мера на більш значущу посаду?
показати весь коментар
14.04.2024 10:07 Відповісти
Запитай у вазєлінського , це ж він їх призначає , а за яким принципом -х.з. може вони перед ним на піаніно грають ((
показати весь коментар
14.04.2024 12:28 Відповісти
Єдиний спосіб захистити ДніпроГес, всі інші Геси та підприємства включно з працівниками цих підприємств та їхніми родинами це знищення росії як країни. Бо зараз станцію від наявних кацапських ракет можливо захистити. А через рік з появою потужніших вже ні. Так само з усим іншим. І це не виключно задача України. Це виклик цивілізованому людству.
показати весь коментар
14.04.2024 10:08 Відповісти
А по суті є що?
показати весь коментар
14.04.2024 10:18 Відповісти
причіплються до ніку тільки кацапня і ордловчанці, ******* 53й
показати весь коментар
14.04.2024 10:21 Відповісти
Скільки можна? Хтось взагалі оцінює, планує, розробляє тактику,стратегію побудови багаторівневої ешелонованої ППО? Чи просто потрібна найяскравіша та найдорожча іграшка? Щоб потім сказати " ми всі молодці- а ви всі не хочете нас обожнювати" . Одну таку коштовну іграшку вже знищили бо залишили наодинці без прикриття, то дайте нам іншу.
показати весь коментар
14.04.2024 10:16 Відповісти
Не одну знищили, відразу дві. Після цього знову звинувачують партнерів і вимгають - дайте. Я тільки за, але і партнерам потрібно захищати свої території. Там мабуть є свої генерали, які розробляють стратегії захисту і вказують, що віддавати не можна, бо нам самим вони потрібні.
показати весь коментар
14.04.2024 10:39 Відповісти
і кольцеву навколо заасфальтувати...
показати весь коментар
14.04.2024 10:18 Відповісти
Геніально!
показати весь коментар
14.04.2024 10:26 Відповісти
Да этот парень гений...
показати весь коментар
14.04.2024 10:40 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2024 10:47 Відповісти
Спускайте воду з каскаду телепні , все прийшов час повертати річку назад
показати весь коментар
14.04.2024 10:45 Відповісти
партнери сукі - буба щорс?
ну чи як мінімум кобила йоґо...
показати весь коментар
14.04.2024 10:45 Відповісти
пц . кілька звичайних ракет зупинили роботу ГЕС . !! А тепер ще й обговорюють ймовірність руйнування греблі - звичайними млять , ракетами . Я в шоці .! То навіщо було ..здіти що ****** будувалася з розрахунку на непрямий ядерний удар ??
Оце така вона надійна і безпечна , виявляється ?? Чи - зекономили на будівництві і технологіях ,, як сталося і на ЧАЄС ..?
показати весь коментар
14.04.2024 10:56 Відповісти
****** і робоча частина ГЕС ці різні речі, ****** вистоїть і під час невеликого ядерного удару.
Зелені клоуни як завжди істєрят, НАТА закрий небо.
показати весь коментар
14.04.2024 14:23 Відповісти
та в Українi вже сто50 договорів за як там по зеленому? безпеку?
де вихлоп?
буба ротом - це українська політика!
показати весь коментар
14.04.2024 11:10 Відповісти
единственный способ включить мозг , все проанализировать и поступить гибко, а не до последней электростанции и последнего украинца
показати весь коментар
14.04.2024 11:37 Відповісти
Сколько плотит ФСБ за высер? На жизнь хватает?
показати весь коментар
14.04.2024 16:44 Відповісти
Єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС - отримати нові протиракетні системи Patriot, - Федоров Джерело:
ЄДИНИЙ СПОСІБ УКРАЇНІ ПЕРМОГТИ ЦЕ ВІДСТОРОНИТИ ЗЕЛЕНИХ СЛУГ ВІД ВЛАДИ.
показати весь коментар
14.04.2024 14:21 Відповісти
ДніпроГЕС? Patriot????? Та зараз... Київ!
показати весь коментар
14.04.2024 16:43 Відповісти
По моему мнению Patriot из Германии нужно разместить в Запорожье - крупный промышленный город + наиважнейшая ГЭС.
показати весь коментар
15.04.2024 10:11 Відповісти
 
 