Єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot, - Федоров

Росіяни не зможуть зруйнувати греблю Дніпровської гідроелектростанції новими ударами, хоча все залежить від типу ракет, якими вони будуть бити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він наголосив, що ризику руйнування греблі немає, проте ракетні удари росіян можуть її пошкодити.

"Хоча ми не знаємо, які ракети будуть використовувати. Від цього багато залежить", - наголосив Федоров.

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За його словами, єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС – отримати нові протиракетні системи Patriot.

"ГЕС не сховати, бо вона "трохи завелика", і не перемістити – "трохи не мобільна", – сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.