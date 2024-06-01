ДнепроГЭС в критическом состоянии. О производстве электричества речь не идет, - глава Запорожской ОВА Федоров
Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии после атаки российских захватчиков в ночь на 1 июня.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Федоров заявил, что из-за повреждений речь пока не идет о выработке электроэнергии.
"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные (1-2 июня. - Ред.) пока будем так", - сказал чиновник.
Он также добавил, что о возобновлении движения по дамбе местным жителям сообщат в ближайшие дни после соответствующих консультаций со специалистами и уверенности в безопасном переезде через мост.
Добавим, что ранее Федоров сообщал, что движение по дамбе ДнепроГЭС 1 и 2 июня будет перекрыто из соображений безопасности.
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях. В частности, под вражескими ударами оказались и две гидроэлектростанции.
Из-за массированной ракетной атаки по Украине временно перекрыли движение транспорта через Днепровскую ГЭС в Запорожье.
Пожалуйста, подождите...
Волжско-Камский каскад ГЭС.
Надгнути на ЗЕдрузів
баканова та єрмака по поясу шахеда
да запустити замість Хаймерсов..
-і мости знищемо
і з гидотою покінчимо
так би мовити-лєчєбним канабісом
Невже така потреба принижувати себе , підкреслюючи свою меншовартість . ?
Союз набудував...а українці в цей час відпочивали на Канарах.
Наприклад, китайці у них - хінчики, в'єтнамці - в'єтнамчики, корейці - кореанчики, пакистанці - пакистанчики. Але чомусь іспанці - гішпани, а сусідні португальці - вже знову португальчики. )))
До речі оце - українчик і дійсно пішло від русні . А наші дебіли ( ті що - натуральні українчики , з соломою в голові замість мізків ) - тут же підхватили . Дурний приклад - заразний .
(Удари по Стрию потужні останій місяць )
Зимою можуть початися ще й перебої с постачанням газу в приватні домоволодіння і не тільки.
Точніше якби зелень нарешті це побачила, але ні, очі залиті смолою з асфальтом
один Патріот Президент
А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).
Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !
Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной да еще с привлечением к этому Кремлевского Психопата , которого Папередник с таким трудом упокоил после предыдущего припадка 2014 года ?!
КАК ЖЕ ВСЕ ПЛОХО!
Но, ситуацию полностью могла бы развернуть ЗАЭС (если бы ее можно было каким то образом освободить и запустить).... Тогда бы мощностей хватало с избытком...