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ДнепроГЭС (29) Запорожье (2561) Федоров Иван (459)

ДнепроГЭС в критическом состоянии. О производстве электричества речь не идет, - глава Запорожской ОВА Федоров

Дніпровська ГЕС перебуває у критичному стані після атаки РФ – Федоров

Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии после атаки российских захватчиков в ночь на 1 июня.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Федоров заявил, что из-за повреждений речь пока не идет о выработке электроэнергии.

"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные (1-2 июня. - Ред.) пока будем так", - сказал чиновник.

Он также добавил, что о возобновлении движения по дамбе местным жителям сообщат в ближайшие дни после соответствующих консультаций со специалистами и уверенности в безопасном переезде через мост.

Добавим, что ранее Федоров сообщал, что движение по дамбе ДнепроГЭС 1 и 2 июня будет перекрыто из соображений безопасности.

Читайте также: Ракетный удар по Украине: в Запорожье перекрыли движение по Днепровской ГЭС

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях. В частности, под вражескими ударами оказались и две гидроэлектростанции.

Из-за массированной ракетной атаки по Украине временно перекрыли движение транспорта через Днепровскую ГЭС в Запорожье.
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Топ комментарии
+39
Якраз тоді не нацисти підірвали, а навпаки. Нацисти відстроювали.
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01.06.2024 22:32
+28
Це схоже макшанський комуняка тут в тил для диверсії пробрався.
Союз набудував...а українці в цей час відпочивали на Канарах.
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01.06.2024 22:43
+24
Чурка, не треба перекладати свої злочини на інших, ви москалі і підірвали, це добре досліджений факт
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01.06.2024 22:34
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у козлин есть хорошая военная цель
Волжско-Камский каскад ГЭС.
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01.06.2024 22:25 Ответить
Ви уявляєте скільки на таку ціль треба ракет? Це кацапи можуть так фігячити, ми ні.
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01.06.2024 22:27 Ответить
А головне, ГЕС - це "не воєнна" ціль, тому це викличе незадоволення у наших партнерів, потім знову на півроку на паузу поставлять.
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01.06.2024 22:46 Ответить
Чому не воєнна? Чорноморські гівнокорита тягають саме через ций каскад. Але дійсно, щось серйозне зробити там важко.
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02.06.2024 08:36 Ответить
Жмені гайок в мастило для турбіни буде більш ніж достатньо. Саме так кацапи "глушили турбіни" Дніпрогес в 1941 до підриву дамби. Звідси висновок: Витягнути Буданова за яйця з підсобки яку він перетворив на сімейну спальню в кабінеті (сам про це сповістив) і хай працює за спеціальністю - у кацапів теж є гідроелектростанції...
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01.06.2024 23:19 Ответить
Достатньо внедрити хочаб одного слугу народа до влади рифи і там не тільки енергетика здохне за місяць, а вся економіка рифи накриється мідним тазом.
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02.06.2024 01:48 Ответить
є рдна проблема - там такі ж самі.
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03.06.2024 07:55 Ответить
ти не повериш, але не такі. Там за рифи жопу порвуть кожному.
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03.06.2024 08:22 Ответить
бачимо як рвуть, живуть в лайні, корупція не гірше ніж в Україні і всіх в те ж лайно хочуть затягнути. якби рвали жопу з рф, то жили б краще ніж країни Європи з високим рівнем життя.
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03.06.2024 10:46 Ответить
нехай спочатку Чонгарські моста знищать
Надгнути на ЗЕдрузів
баканова та єрмака по поясу шахеда
да запустити замість Хаймерсов..
-і мости знищемо
і з гидотою покінчимо
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01.06.2024 23:01 Ответить
Одне дурне поїхало в турне. Навіть і не згадав про ракетгий обстріл, йому байдуже
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01.06.2024 22:26 Ответить
за добрим "планом"поїхало
так би мовити-лєчєбним канабісом
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01.06.2024 23:03 Ответить
Та не спеши с выводами,оно приедет мозг вынесет своими гундовидосиками.
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02.06.2024 09:38 Ответить
Це, типу, знищимо усе, побудоване савєйським народом - нічого вам, українчики, чужим користуватись. А якого #єра ваш савейський саюз набудував нам цих гідроелектростанцій, атомних станцій і штучних морів-смердючок? От чесно - нехай самі зносять оте одоробло, хоча життями саме нашого народу те все оплачено
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01.06.2024 22:27 Ответить
Жодному кацапу ніколи не спаде на думку назвати себе росіянчиком , чи американцю - американчиком . А українцям запросто .
Невже така потреба принижувати себе , підкреслюючи свою меншовартість . ?
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01.06.2024 22:37 Ответить
Це схоже макшанський комуняка тут в тил для диверсії пробрався.
Союз набудував...а українці в цей час відпочивали на Канарах.
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01.06.2024 22:43 Ответить
тут десь теж ошивається. А 10 років назад був мовби норм... Хоча, схоже, то була зовсім інша людина
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02.06.2024 00:37 Ответить
Ти пишеш це російському тролю, який до всього ще й несе відверту галіматью.

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01.06.2024 22:56 Ответить
То поляки дуже схоже називають обцокрайовцув (чужоземців).
Наприклад, китайці у них - хінчики, в'єтнамці - в'єтнамчики, корейці - кореанчики, пакистанці - пакистанчики. Але чомусь іспанці - гішпани, а сусідні португальці - вже знову португальчики. )))
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01.06.2024 22:57 Ответить
Ну так чужоземців , не себе ж . ! За будь якого розкладу поляк при здоровому розумі не назве себе і своїх співгромадян якимсь дебільним слівцем на кшталт - полячик , що підкреслює неповноцінність . А тут пох , можна все . Навіть не задумуючись .
До речі оце - українчик і дійсно пішло від русні . А наші дебіли ( ті що - натуральні українчики , з соломою в голові замість мізків ) - тут же підхватили . Дурний приклад - заразний .

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01.06.2024 23:50 Ответить
це словєчко відносно нещодавно придумали. Помітив як його тут на цензорі деякі майже синхронно почали форсити.
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02.06.2024 08:26 Ответить
Ау, Ванька, тут водкі нєт, свисти додому, на фермі воблу роздають
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01.06.2024 22:57 Ответить
Фашисти підривали 80 років тому, зараз кацапстан вирішив повторити
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01.06.2024 22:30 Ответить
Якраз тоді не нацисти підірвали, а навпаки. Нацисти відстроювали.
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01.06.2024 22:32 Ответить
Чурка, не треба перекладати свої злочини на інших, ви москалі і підірвали, це добре досліджений факт
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01.06.2024 22:34 Ответить
Бляха. ніхєра історію не знаємо...
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01.06.2024 22:35 Ответить
війна нічому не вчить плять - шість прямих влучань сьогодні вночі , ще одна-дві такі атаки і буде друга Каховка...(( зовсім чомусь не захищена .А наступні будуть мости через Дніпро?
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01.06.2024 22:36 Ответить
Тут последствия посерьезнее будут... Там и ЗАЭС может пострадать и вода смоет отработанное топливо.
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01.06.2024 22:40 Ответить
по логіці, другими повинні бути газосховища. якщо першим ходом йде знищення енергетики. але коли спочатку знищать мости, то в планах першого ходу - знищення логістики фронту й далі по зєлєному плану - сойтісь по срєдінє дніпра!
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01.06.2024 22:41 Ответить
так вже вибивають не тільки енергетику, а й газ.
(Удари по Стрию потужні останій місяць )

Зимою можуть початися ще й перебої с постачанням газу в приватні домоволодіння і не тільки.
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01.06.2024 23:03 Ответить
ну да, я ж про це.
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01.06.2024 23:05 Ответить
Кого вона має вчити? 73% показали себе на рівні Зе
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01.06.2024 22:53 Ответить
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02.06.2024 08:54 Ответить
думаю, шо йому вже пишуть трилогію. "малая зємля " вже є, про першу п'ятирічку президентства, захват платцдарма влади, його оборона та розширення. зараз пишуть другий том - "возрождєніє" - де буде описано другу п'ятирічку, з відкритим возрожденієм стиля та методів работи старих ригоаналів.
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01.06.2024 22:37 Ответить
Тобто, для захисту критично важливих об'єктів, типу ГЕС, в нас ППО немає? Жах. І що далі, коли кацапи знищать ГЕС і доб'ють ТЕС? Хтось про це думає взагалі? Якмй план, альо, владні ушльопки?
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01.06.2024 22:44 Ответить
По сонячній батареї -кожному пенсіонеру. А зимою - по динамо-веломашині!
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01.06.2024 22:46 Ответить
Ну якби держава забезпечувала пенсіонерів безкоштовними батареями або хоча б генераторами - це було б дуже добре. Але вона натомість тільки піднімає тарифи та акцизи на пальне, і вимикає світло, на цьому все. Виживай, хто як може.
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01.06.2024 22:57 Ответить
Ці гівнюки натякають, що навіть пенсіями не зможуть їх забезпечувати.
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02.06.2024 08:39 Ответить
динамо- веломашина с электротрусами
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02.06.2024 08:20 Ответить
так, такої кількості об'єктових комплексів ППО у нас немає. У кацапів до речі теж.
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01.06.2024 23:00 Ответить
У СРСР кожна ГЕС прикривалася ПВО. Сам бачив, ще у 90-х стояли.
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02.06.2024 12:01 Ответить
ну, у 90-х багато ще чого стояло, кожний може розповісти.
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02.06.2024 17:21 Ответить
У зелено-синіх зрадників усе йде за планом, за оманським планом. Ці іуди продають Україну кацапні на наших очах.
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02.06.2024 09:59 Ответить
Где помощь? Одна болтовня.
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01.06.2024 22:52 Ответить
Биноколь или телескоп ********* зрение не вернут
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01.06.2024 23:02 Ответить
помощь военная идет, дают снаряды, мы бьем по нефтебазам, пуйло по нашим электростанциям
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02.06.2024 08:19 Ответить
Якби не АЕС - гаплик Украіні - потрібно берегти
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01.06.2024 22:55 Ответить
Нажаль, АЕС не покриває пікові навантаження - це не маневрова генерація.
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01.06.2024 22:58 Ответить
Маневрову потрібно тягнути з Європи - бо рашка доб"є ТЕС і гідро
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01.06.2024 23:04 Ответить
Але там дуже малий об'єм для транспортування: 1,7, збираються збільшити до 2. Навряд чи це стабілізує усю країну. Про децентралізацію вже з 22 року говорять, але не видно, щоб її зробили. Міні-тес на газу? Навряд чи встигнуть до зими міста укомплектувати.
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01.06.2024 23:06 Ответить
Ясно - шо мало - ну хоть щось - будуть виключати
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01.06.2024 23:09 Ответить
Міні-ТЕС але тільки не на газу, а на дровах-торфу-щепі-тюках. В Переяславі таку поставили ще до 22 року. Ой, скільки там воні було!!! Тільки не від ТЕС, а від дибілів, які спочатку не давали будувати, а потім не давали нормально працювати - більшість янелохів була категорично проти. Зараз жодного дибіла, що кричав проти не чути - дійшло нарешті. Якби Ви бачили, які гори гілля вивозять на смітник, скільки горючого сміття (не хімії, і тому подібного, а органічного) пропадає! Якби Ви бачили, скільки метрів торфу у мене поруч в долині річки!
Точніше якби зелень нарешті це побачила, але ні, очі залиті смолою з асфальтом
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02.06.2024 00:46 Ответить
Хто це Вам сказав ? От просто скажіть - хто ?
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02.06.2024 01:19 Ответить
Три ППО Патріоти або...

один Патріот Президент
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01.06.2024 23:00 Ответить
Цікаво ,скільки в Києві петріотів та іншої такої техніки прикривають урядовий квартал і бункери щєлі?
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01.06.2024 23:04 Ответить
все на Конче, центр нах никому не надо
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01.06.2024 23:10 Ответить
Скільки треба, стільки і прикривають, тобі що до цього? В Києві, окрім іншого, також декілька потужних ТЕЦ і ГЕС, їх не треба прикривати? Де вас, дебілів, штампують?
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03.06.2024 07:10 Ответить
Нхя собі бл. Мені що до того бл? А ти не акуєл випадково? Якщо все прикрите тільки в Києві, то і користуйтесь тільки київськими потужностями пздаболи сталічниє.
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03.06.2024 16:53 Ответить
ПНХ, провокатор кацапинський
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03.06.2024 20:05 Ответить
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02.06.2024 00:24 Ответить
А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо на своих болотах. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США! И поляки ничего не блокировали на кордоне , и словаки-венгры не блокировали. И были тот же Дуда с Орбаном.

А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ).

Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой теперь не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !

Но еще хуже то , что "мудрий нарід73%" удовлетворенно молчит ... молчание - знак согласия с тем , что его "слуги" с Главным Слугой вытворяют с Украиной да еще с привлечением к этому Кремлевского Психопата , которого Папередник с таким трудом упокоил после предыдущего припадка 2014 года ?!

КАК ЖЕ ВСЕ ПЛОХО!
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02.06.2024 00:25 Ответить
Тогда был Трамп.
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02.06.2024 07:35 Ответить
С годами люди не становятся лучше! Особенно те, кто у высшей власти находятся десятилетиями! Не преувеличивайте роль Зеленского в ухудшении ситуации в мире в целом и в Украине в частности!
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02.06.2024 07:45 Ответить
це принцип доміно-перший впав і всі почали валитись, так що зелень це перша костяшка, з якого почались всі наші біди. 73% зеідіоти зробили це і не треба валити на сітуацію у світі, бо при Порошенко була інша сітуація.
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02.06.2024 08:22 Ответить
Перша "костяшка", з котрої почалися наші біди--відсутність люстрації комуняк у 90-х. Не знаєте, де зара головний комуняка України пєтя сімонєнко? Я вам скажу: на московії.
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02.06.2024 10:13 Ответить
ваша правда. звідкіля взявся зеленський? батько хто? це комуняка ще з 70-80 років і досі комуняка і є фундамент самого зеленського, який приніс в Україну цю війну за допомогою 73% "гірше не буде" і "хоч посміємось".
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02.06.2024 12:56 Ответить
100500!
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02.06.2024 07:47 Ответить
Що було 5 років тому? Просраний Крим та Донбас? Іловавайский котел?
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02.06.2024 08:40 Ответить
Забув ще "Роттердам, Липецьку хвабрику, збагачення у 82 рази і вбив брата!" Погано методічку відробляєш, без пайки залишишся.
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02.06.2024 09:49 Ответить
Якось "випадково" співпало- підвищення тарифів та цей обстріл...далі буде ..?(
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02.06.2024 00:35 Ответить
а дальше- стрельнем сегодня по нефтебазе в какой то тюмени, а пуйло еще одну электростанцию угробит и так каждый день, за месяц справимся с энергетикой, отключать не будут- потому, как включать будет нечего
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02.06.2024 08:17 Ответить
Наверное конспекты "дєдов" подняли... ДнепроГЕС восстанавливать во второй раз придется(
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02.06.2024 01:09 Ответить
разобьют к осени все, это цель пуйла, восстановит не сможем, что ждет украину
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02.06.2024 08:15 Ответить
слушал на днях какого то эксп6нерта на счет дефицита электрогенераци: говорит что проблема на много лет..
Но, ситуацию полностью могла бы развернуть ЗАЭС (если бы ее можно было каким то образом освободить и запустить).... Тогда бы мощностей хватало с избытком...
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02.06.2024 09:25 Ответить
Навіть три АЕС додаткових не допоможуть уникнути позапланових вимкнень бо енергоблок АЕС не може різко зупинитися у штатному режимі , а надлишок енергії потрібно кудись витрачати , так як вона не дрова , на купу не складеш .
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02.06.2024 12:44 Ответить
Навіть три АЕС додаткових не допоможуть уникнути позапланових вимкнень бо енергоблок АЕС не може різко зупинитися у штатному режимі , а надлишок енергії потрібно кудись витрачати , так як вона не дрова , на купу не складеш .
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02.06.2024 12:46 Ответить
Забудьте за ЗаЭС.Це вже знищення энергооб'ект.Якщо сьогодні визволити енергодар,дію блоків відновити можна буде через декілька років після масштабних робіт з відновлення,але це може бути і неможливо взагалі.
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02.06.2024 17:05 Ответить
а чому воно не захищене ?
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02.06.2024 15:23 Ответить
Шо таке критичний стан?Спочатку хтось кукарікнув,а потім всі можновладці з вумним виглядом повторюють.Мовляв,працюемо. ГЕС - велика споруда.******,шлюзи,шляхопровід,електрообладнання,що під'еднує до системи, машзали та купа іншого.Руйнування гребли може спричинити загибель десятків тисяч людей,наприклад,а вихід з ладу ОРУ - чисто енергетичні проблемы.Так в якому сенсі стан критичний?Га?Хтось розуміє?
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03.06.2024 06:13 Ответить
 
 