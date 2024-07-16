Литва передаст Украине энергооборудование более чем на 50 млн евро
Литва передаст Украине энергетическую помощь на общую сумму более 50 миллионов евро.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"В состав гуманитарного груза, переданного компаниями, входит более 300 единиц важнейшего оборудования, в частности с Вильнюсской ТЭЦ-3, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что оборудование, переданное Литвой, поможет восстановить поврежденную российскими атаками энергетическую инфраструктуру.
С марта 2022 года Украина получила из Литвы 80 грузов энергетического оборудования общим весом более 1 445 тонн, в частности мощные автотрансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, силовые трансформаторы, электростанции резервного питания и другое оборудование для проведения ремонтов.
Це буде, як з отією Гуманітарною Допомогою у 2022-23 роках, від Західних Партнерів (зникло >650 партій цієї допомоги в Україні) і Гпу з дбр тільки очима лупають, разом з митниками, прикордонниками та працівниками ОДА!
Халява! (понад 300 одиниць найважливішого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3)
Для того, щоб просто вимикати електрику, енергообладнання не потрібне.