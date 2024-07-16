РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7237 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
630 5

Литва передаст Украине энергооборудование более чем на 50 млн евро

енергетика

Литва передаст Украине энергетическую помощь на общую сумму более 50 миллионов евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав гуманитарного груза, переданного компаниями, входит более 300 единиц важнейшего оборудования, в частности с Вильнюсской ТЭЦ-3, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что оборудование, переданное Литвой, поможет восстановить поврежденную российскими атаками энергетическую инфраструктуру.

С марта 2022 года Украина получила из Литвы 80 грузов энергетического оборудования общим весом более 1 445 тонн, в частности мощные автотрансформаторы, трансформаторы тока и напряжения, силовые трансформаторы, электростанции резервного питания и другое оборудование для проведения ремонтов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда жара спадет - свет будут отключать меньше, - Госэнергонадзор

Автор: 

Литва (2608) помощь (8122) энергетика (2619)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, друзі!!
показать весь комментарий
16.07.2024 16:09 Ответить
Невже зеленський, ще раз призначить(як Оманські скажуть йому, так він і зробить), ларьочника, відповідальним в ОПУ, за контроль і розподіл цього майна в Україні!?!?!?
Це буде, як з отією Гуманітарною Допомогою у 2022-23 роках, від Західних Партнерів (зникло >650 партій цієї допомоги в Україні) і Гпу з дбр тільки очима лупають, разом з митниками, прикордонниками та працівниками ОДА!
показать весь комментарий
16.07.2024 16:13 Ответить
Ахметов довольно потирает руки.
Халява! (понад 300 одиниць найважливішого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3)
показать весь комментарий
16.07.2024 16:32 Ответить
Передасть..А куди вони підуть?
показать весь комментарий
16.07.2024 17:08 Ответить
"Викінула в пропасть"

Для того, щоб просто вимикати електрику, енергообладнання не потрібне.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:18 Ответить
 
 