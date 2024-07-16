Литва передасть Україні енергообладнання на понад 50 млн євро

Литва передасть Україні енергетичну допомогу на загальну суму понад 50 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу гуманітарного вантажу, переданого компаніями, входить понад 300 одиниць найважливішого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що обладнання, передане Литвою, допоможе відновити пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру.

З березня 2022 року Україна отримала з Литви 80 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 445 тонн, зокрема потужні автотрансформатори, трансформатори струму та напруги, силові трансформатори, електростанції резервного живлення та інше устаткування для проведення ремонтів.

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