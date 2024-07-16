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Новини Допомога Україні
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Литва передасть Україні енергообладнання на понад 50 млн євро

енергетика

Литва передасть Україні енергетичну допомогу на загальну суму понад 50 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу гуманітарного вантажу, переданого компаніями, входить понад 300 одиниць найважливішого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що обладнання, передане Литвою, допоможе відновити пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру.

З березня 2022 року Україна отримала з Литви 80 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 445 тонн, зокрема потужні автотрансформатори, трансформатори струму та напруги, силові трансформатори, електростанції резервного живлення та інше устаткування для проведення ремонтів.

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Литва (2467) допомога (8483) енергетика (2632)


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16.07.2024 16:09 Відповісти
Невже зеленський, ще раз призначить(як Оманські скажуть йому, так він і зробить), ларьочника, відповідальним в ОПУ, за контроль і розподіл цього майна в Україні!?!?!?
Це буде, як з отією Гуманітарною Допомогою у 2022-23 роках, від Західних Партнерів (зникло >650 партій цієї допомоги в Україні) і Гпу з дбр тільки очима лупають, разом з митниками, прикордонниками та працівниками ОДА!
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16.07.2024 16:13 Відповісти
Ахметов довольно потирает руки.
Халява! (понад 300 одиниць найважливішого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3)
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16.07.2024 16:32 Відповісти
Передасть..А куди вони підуть?
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16.07.2024 17:08 Відповісти
"Викінула в пропасть"

Для того, щоб просто вимикати електрику, енергообладнання не потрібне.
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16.07.2024 18:18 Відповісти
 
 