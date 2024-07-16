Россияне обстреляли Покровск в Донецкой области: ранены 4 человека
16 июля 2024 года, в 16:15, российская армия ударила ракетами по городу Покровск Донецкой области. В результате атаки пострадали 4 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
Среди пострадавших двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 58 лет. У них диагностированы осколочные ранения. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
По данным правоохранителей, враг нанес удар тремя авиационными ракетами "УМПБ Д-30 СН". В населенном пункте повреждены дома и газопровод.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
