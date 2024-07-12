В течение месяцев и недель самым горячим остается Покровское направление, - ОСГВ "Хортиця"

Уже не один месяц Покровское направление остается самым горячим по всей линии боевого столкновения. Россияне пытаются вытеснять украинские силы обороны с занимаемых позиций, привлекают к этому авиацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Покровское направление уже не один месяц и не одну неделю остается самым горячим во всей линии боевого соприкосновения, Также враг не оставляет попыток и пытается концентрировать свои усилия как раз возле населенных пунктов. И, конечно же, захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять наши силы обороны с занимаемых позиций", - сообщил Волошин.

Также враг не прекращает свои попытки проводить активные боевые действия. Это усложняет ситуацию, но Силы обороны дают адекватный ответ, и оккупант несет немалые потери.

"За минувшие сутки там враг потерял более 200 человек погибшими и ранеными. Уничтожено несколько единиц бронетехники: это и пушки, и минометы, и артиллерийские системы, 5 штук автомобилей и мотоциклов, которыми он пытался штурмовать", - сообщил Волошин.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны отбили 41 атаку на Покровском направлении.

