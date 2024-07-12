УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10546 відвідувачів онлайн
Новини Війна
626 0

Протягом місяців і тижнів найгарячішим залишається Покровський напрямок, - ОСУВ "Хортиця"

зсу

Вже не один місяць Покровський напрямок залишається найгарячішим по всій лінії бойового зіткнення. Росіяни намагаються витісняти українські сили оборони з займаних позицій, залучають до цього авіацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Покровський напрямок вже не один місяць і не один тиждень залишається найгарячішим у всій лінії бойового зіткнення, Також ворог не припиняє спроб і намагається концентрувати свої зусилля якраз біля населених пунктів. І, звісно ж, загарбники намагаються за підтримки авіації витісняти наші сили оборони із займаних позицій", - повідомив Волошин.

Також ворог не припиняє свої спроби проводити активні бойові дії. Це ускладнює ситуацію, але сили оборони дають адекватну відповідь і окупант зазнає чималих втрат.

"За минулу добу там ворог втратив понад 200 осіб загиблими і пораненими. Знищено кілька одиниць бронетехніки це і гармати, і міномети, артилерійські системи, 5 штук автомобілів та мотоциклів, якими він намагався штурмувати", - повідомив Волошин.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ минулої доби Сили оборони відбили 41 атаку на Покровському напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Торецьку окупантів немає, бої тривають на околицях, ворог активно застосовує по місту авіацію, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (517) Покровськ (824) Волошин Назар (102)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 