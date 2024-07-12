Сили оборони відбили 41 атаку на Покровському напрямку. За добу на фронті - 120 бойових зіткнень, - Генштаб

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, минулої доби агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного удару (із застосуванням п’яти ракет), скинув понад сто керованих авіабомб, здійснив 4480 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Противник завдавав авіаційних ударів зокрема, в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Вовчанськ, Слобожанське, Глибоке, Куп’янськ, Степова Новоселівка, Глушківка, Борова Харківської області; Лиман, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Калинівка, Часів Яр, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Олександропіль, Воздвиженка, Єлизаветівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Тягинка і Токарівка Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти задіювали для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області й Берестового на Донеччині.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді одинадцяти штурмовим діям противника в районах Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк, що на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 41 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Противник концентрував зусилля біля Новоолександрівки, де пройшло аж 14 боєзіткнень.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог, за уточненою інформацією, шість разів проводив штурми наших позицій.

На Времівському напрямку, окупанти здійснили 11 штурмів наших позицій. Найбільш активно загарбники діяли неподалік Урожайного Донецької області, де провели сім атак.

Ситуація на півдні

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку загарбників у бік Гуляйполя. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення, зокрема неподалік Малої Токмачки, що на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Двічі атаки росіян успіху не мали.

Обстановка на півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Удари по ворогу

Зменшуючи бойовий потенціал ворога, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління, артилерійську систему, станцію РЕБ та район зосередження особового складу противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1030 осіб. Також наші воїни знешкодили дев'ять танків, 23 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 26 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять ракет, 84 автомобіля та вісім одиниць спеціальної техніки.