Силы обороны отразили 41 атаку на Покровском направлении. За сутки на фронте - 120 боевых столкновений, - Генштаб

Враг продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск. Силы обороны решительно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на любую активность оккупантов.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением пяти ракет), сбросил более ста управляемых авиабомб, совершил 4480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Противник наносил авиационные удары, в частности, в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Волчанск, Слобожанское, Глубокое, Купянск, Степная Новоселовка, Глушковка, Боровая Харьковской области; Лиман, Выемка, Ивано-Дарьевка, Калиновка, Часов Яр, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Александрополь, Воздвиженка, Елизаветовка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Тягинка и Токаревка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия. Всего здесь произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Оккупанты задействовали для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки, в частности, в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестово в Донецкой области.

На Лиманском направлении наши войска помешали одиннадцати штурмовым действиям противника в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили пять попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещиевки, Часова Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Зализное и Нью-Йорк, что в Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где прошло 14 боестолкновений.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг, по уточненной информации, шесть раз проводил штурмы наших позиций.

На Времевском направлении, оккупанты совершили 11 штурмов наших позиций. Наиболее активно захватчики действовали неподалеку Урожайного Донецкой области, где провели семь атак.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отбита одна атака захватчиков в сторону Гуляйполя. Потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в частности - неподалеку от Малой Токмачки, что на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают пытаться выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Дважды атаки россиян успеха не имели.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

Уменьшая боевой потенциал врага, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию РЭБ и район сосредоточения личного состава противника.

В итоге, за минувшие сутки общие потери российских захватчиков составили более 1030 человек. Также наши воины обезвредили девять танков, 23 боевых бронированных машины, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, 26 БПЛА оперативно-тактического уровня, пять ракет, 84 автомобиля и восемь единиц специальной техники.