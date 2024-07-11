С начала суток оккупанты 4 раза безуспешно атаковали позиции Сил обороны в районах Часова Яра и Ивановского, - Генштаб

В настоящее время, с начала суток, произошло 103 боевых столкновения. Наши защитники противодействуют многочисленным попыткам противника атаковать и продвигаться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии боевого соприкосновения.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 49 авиационных ударов (сбросил 101 КАБ) и провел 486 ударов дронами-камикадзе, совершил 3109 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза безуспешно атаковали наши позиции в районах Глубокого и Волчанска. По предварительной информации, за текущие сутки враг потерял на этом направлении 105 человек, из них 36 - безвозвратными. Уничтожено восемь автомобилей, две артсистемы, одну ББМ, пункт управления БпЛА, единицу спецтехники и три склада боеприпасов. Поврежден танк захватчиков. Потери уточняются.

На Купянском направлении напряжение сохраняется в районах Берестового и Синьковки, где в настоящее время отражены три атаки и продолжается одно боестолкновение. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг активизировался в районе Макеевки и Невского - провел восемь штурмов. Украинские защитники стойко держат позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед, бои продолжаются.

Северское направление. С начала суток враг совершил три попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений в районах Роздоловки и Верхнекаменского. Ситуация контролируемая - идет бой.

С начала суток на Краматорском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали наши позиции в районах Часова Яра и Ивановского. Успеха не достигли.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Пивничного, Торецка и Нью-Йорка.

Самая горячая ситуация сегодня была на Покровском направлении, где враг 32 раза атаковал наши позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Калинового и Карловки. 27 атак отражены нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Прогресса, где еще продолжается пять боестолкновений. Наши защитники сдерживают врага.

В течение суток, предварительно, оккупанты потеряли 219 человек погибшими и ранеными. Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты, артиллерийская система, пять автомобилей и два мотоцикла. Повреждены еще 16 единиц военной техники, среди которой шесть пушек и минометов.

На Кураховском направлении пока насчитывается девять попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковиевки и Георгиевки. Все атаки остановлены.

Обстановка на юге

На Времовском направлении было 13 вражеских атак. Неподалеку Водяного и Константиновки четыре отражены. Продолжаются бои в пяти локациях возле Урожайного, а четыре попытки врага здесь продвинуться уже завершены.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отражена одна атака. Потери позиций недопущены, ситуация контролируется нашими защитниками.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют надежды вытеснить наших защитников с плацдармов на левом берегу Днепра. Два штурмовых действия противника потерпели неудачу.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня следует отметить воинов 118-й отдельной механизированной бригады, которые стойко держат позиции на юге Украины.

