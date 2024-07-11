С начала суток на фронте 62 боевых столкновения, на Покровском и Харьковском направлении оккупанты активно наносят авиаудары, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 62. Больше всего боестолкновений фиксируется на Покровском направлении. В то же время, здесь, а также на Харьковском направлении, оккупанты активно наносят авиаудары.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики совершили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого. Кроме того, враг нанес сегодня уже 14 авиаударов - сбросил 28 КАБов. Пострадали районы восьми различных населенных пунктов. Среди них Волчанск, Липцы и Старица.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Синьковки и Берестового. Нарастили количество штурмовых действий до четырех. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, два штурма, возле Берестового, еще продолжаются. Враг бомбил пятью КАБами районы Купянска и Глушковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении, возле Макеевки и Невского, враг в течение суток провел пять атак, две из которых еще продолжаются. Ударил неуправляемыми авиаракетами из вооружения армейской авиации возле Новоегоровки.

На Северском направлении российский агрессор продолжает штурмы неподалеку Роздоловки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений возросло до трех. Одно из них на это время еще не закончилось.

На Краматорском направлении с начала суток состоялось уже три боевых столкновения. Враг, при поддержке штурмовой авиации, атакует Часов Яр и Ивановское. Бой продолжается.

На Торецком направлении враг проводил по четыре атаки возле Северного и Торецка. Идут бои. Еще один штурм наши воины отбили неподалеку от Железного.

Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 24. Оккупанты, концентрируют усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, пытаются продавить нашу оборону на направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, которая била по районам семи различных населенных пунктов. Украинские воины крепко держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери.

На Кураховском - количество боестолкновений увеличилось до шести. Все атаки врага возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки отбиты.



На Времовском направлении россияне осуществили четыре безуспешных наступательных действия неподалеку Водяного, Константиновки и Урожайного. Возле последнего били по нашим позициям из вооружения вертолетов Ка-52.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении противник атаковал в сторону Гуляйполя. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении бомбардировкам подверглись Тягинка и Токаревка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.