Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: поранено 4 людини

16 липня 2024 року, о 16:15, російська армія вдарила ракетами по місту Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки постраждали 4 людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Серед постраждалих двоє чоловіків та двоє жінок віком від 18 до 58 років. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим надано медичну допомогу.

За даними правоохоронців, ворог завдав удару трьома авіаційними ракетами "УМПБ Д-30 СН". У населеному пункті пошкоджено будинки і газопровід.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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