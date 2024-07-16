Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: поранено 4 людини
16 липня 2024 року, о 16:15, російська армія вдарила ракетами по місту Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки постраждали 4 людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
Серед постраждалих двоє чоловіків та двоє жінок віком від 18 до 58 років. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим надано медичну допомогу.
За даними правоохоронців, ворог завдав удару трьома авіаційними ракетами "УМПБ Д-30 СН". У населеному пункті пошкоджено будинки і газопровід.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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