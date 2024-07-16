65 тысяч украинцев за границей обновили учетные данные, - Минобороны

65 тысяч украинцев обновили военно-учетные данные за рубежом с 18 мая.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем действительно показатели такие: 65 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные в течение 60 дней. Среди лидеров - Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью приложения Резерв+", - рассказал Лазуткин.

По его словам, за рубежом есть немало украинцев, которые действительно хотят присоединиться к Силам обороны сейчас.

Как писал Цензор.НЕТ, с 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут в ТЦК и СП и приложении "Резерв+".

