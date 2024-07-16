РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6460 посетителей онлайн
Новости
4 398 36

65 тысяч украинцев за границей обновили учетные данные, - Минобороны

Скільки українців оновили дані за кордоном

65 тысяч украинцев обновили военно-учетные данные за рубежом с 18 мая.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы имеем действительно показатели такие: 65 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные в течение 60 дней. Среди лидеров - Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью приложения Резерв+", - рассказал Лазуткин.

По его словам, за рубежом есть немало украинцев, которые действительно хотят присоединиться к Силам обороны сейчас.

Как писал Цензор.НЕТ, с 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут в ТЦК и СП и приложении "Резерв+".

Читайте: В Минобороны хотят превратить приложение "Резерв+" в полноценный цифровой аналог ТЦК

Автор: 

Минобороны (9586) мобилизация (2908) обновление (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Класичний зебіл🤣
показать весь комментарий
16.07.2024 22:10 Ответить
+6
Кінець епохи бідності відчуваєм, будем вертатись🥳
показать весь комментарий
16.07.2024 22:11 Ответить
+6
І Бубочка оновив! 4 рази!
показать весь комментарий
16.07.2024 23:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оновили - і ....
показать весь комментарий
16.07.2024 22:04 Ответить
Готуйтесь до депортації. Європейці не будуть воювати в Україні
показать весь комментарий
16.07.2024 22:06 Ответить
Класичний зебіл🤣
показать весь комментарий
16.07.2024 22:10 Ответить
"За його словами, за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз."

Я не хочу сказати, що хтось лукавить, але якщо "чимало українців" за кордоном так хочуть доєднатися до Сил Оборони, то чого саме зараз? Типу чекали кілька років і зараз такі "Час прийшов"?
показать весь комментарий
16.07.2024 22:09 Ответить
Кінець епохи бідності відчуваєм, будем вертатись🥳
показать весь комментарий
16.07.2024 22:11 Ответить
На жаль, нема ржачного смайлу.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:25 Ответить
це щоб речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін міг щось пиз*нути по телемарафєту
показать весь комментарий
16.07.2024 22:17 Ответить
65 000??? Цифра вражає....
показать весь комментарий
16.07.2024 22:32 Ответить
Це ті, кому не пощастило, там влаштується. Від них і тут толку було мало, але там вони вже набридли своїм ниттям, що їм усі винні. Меншість так би мовити, вона розумово обмежена і в побуті, і в працевлаштуванні.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:40 Ответить
За кордоном , як мінімум 2 млн. заробітчан чоловіків призовного віку.
65 тисяч зареєструвалися, це десь 3% від усіх.
Це мізер.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:47 Ответить
Ну подумаєш, скачали, поприколу, цікаво же, поржуть та видалять.
показать весь комментарий
16.07.2024 22:56 Ответить
Через Резерв+ вже оновили дані 3 мільйони 200 тисяч українців, - Міноборони

За словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна, серед них була одна особа з Гренландії й одна з Гаїті. Загалом за кордоном дані оновили 75 тисяч українців:

"Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія, Канада. Взагалі по всьому світу дуже активно люди це роботи за допомогою застосунку Резерв+."
https://t.me/+9dhK8I5F6xVkMDli ㅤ
показать весь комментарий
16.07.2024 22:58 Ответить
І Бубочка оновив! 4 рази!
показать весь комментарий
16.07.2024 23:19 Ответить
Він в Омані домовився з патрушевим розділити з )(уйлом Україну десь посередині, але народ був проти. Зараз знищує народ.
показать весь комментарий
17.07.2024 00:22 Ответить
Тобто це не путін і його нація дегенератів знищують українців… Звідки ви такі «розумні» вилазите
показать весь комментарий
17.07.2024 00:46 Ответить
Я міг би повірити тобі в 22-му році, але після всього що ми побачили, то наша влада вбила наших військових більше ніж рашка...
А якщо тобі це ще не дійшло, то хто тобі лікар...
показать весь комментарий
17.07.2024 07:42 Ответить
Ти взагалі притомний чи тобі поляки зовсім вже мізки відбили?
показать весь комментарий
17.07.2024 07:50 Ответить
Ті хто за кордоном не оновив своїх даних є порушниками і мають бути депортовані в Україну
показать весь комментарий
17.07.2024 00:43 Ответить
Реально, то тобі баба Маня на базарі таке сказала ?
А в країнах ЕС, про вашу з бабою думку, хтось знає ?
показать весь комментарий
17.07.2024 01:40 Ответить
Що роблять з порушниками в Португалії
показать весь комментарий
17.07.2024 07:51 Ответить
01- юрисдикция Украины не распространяется за ее пределы!
02- с чего это их "депортировать" если В этих странах они легальны!!!
То что страна 3-его мира что то там "говорит" НИКОГДА НЕ ВОЛНОВАЛО цивилизованный мир!
показать весь комментарий
18.07.2024 18:09 Ответить
Є міжнародне право. І «цивілізований мір» його дотримується.
Якби ви жили в Бангладеші чи Лесото - вам би не було чого боятись, але якщо ви мешканець Австралії чи Португалії - тут вже існують певні ризики
показать весь комментарий
18.07.2024 23:26 Ответить
НИКАКИХ рисков НЕТ! По нескольким причинам!
Одна из которых - Украина НЕ ИМЕЕТ международного веса от слова "ВООБЩЕ"! Она не может "надавить", что бы "не смотря на нормы права, ее хотелки чего то стоили" ... как это может сделать например, США...
Люди, каждый в своей стране , находятся законно! И хотелки и ложь Украины в отношении них - НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ...
показать весь комментарий
18.07.2024 23:56 Ответить
Нікого з-за кордону депортувати не будуть. Бо закордоном живуть за законом а не па панятіям як в Україні.
+ До цього додайте економічні зобов'язання українців за кордоном до фінансових структур і ви побачите величезну прірву між ментальністю європейця або американця, австралійця і ТД з ментальністю українця в Україні.
Бажання привезти всіх українських чоловіків з-за кордону в Україну в тєплушках потягів, то збуджена ідея людини савєцкава періоду.
показать весь комментарий
17.07.2024 11:22 Ответить
А як же міжнародне і право і двосторонні договори між країнами? Якщо Європа опиниться перед загрозою бути наступною - невже вона буде панькатися з чужими дезертирами і ухилянтами в міждержавномурозшуку?
показать весь комментарий
18.07.2024 23:30 Ответить
Если Европа "будет" следующей - эти люди ей понадобятся для ИХ защиты...
Так как в Украине НЕЧЕГО не используют эффективно...
Это понятно ВСЕМ! И этим "всем" выгодней отставить людей СЕБЕ, так как "отдав" они НИКАК себя не спасают!
показать весь комментарий
18.07.2024 23:59 Ответить
Согласно международного и национального права эти люди НЕ "ДЕЗЕРТИРЫ", и НЕ "УХЫЛЯНТЫ"!

И международного розыска по ним нет и быть не может!
Более того, попытка подать их в "розыск" является подтверждением их преследования на родине, что лишь укрепляет их законный статус за рубежом!
Например, каждого кто прибыл за рубеж "под защиту" - перед выдачей этого статуса ПРОВЕРИЛИ на отсутствие "криминального следа" ... И с этого момента любые притенении к ним с их родины - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ во внимание!
показать весь комментарий
19.07.2024 00:04 Ответить
Дописувачам "вас всіх звідти депортують!", напевно, краще або прочитати https://visitukraine.today/uk/blog/3944/when-ukrainian-citizens-can-be-deported-from-the-eu-current-rules-and-conditions що таке депортація або мастурбувати на щось інше, наприклад: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F екстрадиція .
показать весь комментарий
17.07.2024 11:56 Ответить
Або цитувати польських політиків які готові повертати українських чоловіків на Батьківщину
показать весь комментарий
18.07.2024 23:31 Ответить
То популисты....)) Если бы они это могли - они это сделали ещё в 22м!)))
Это касается и Украину... Если бы она что то могла - это уже было бы сделано в 22м..

НО НИЧЕГО ОНА НЕ МОЖЕТ!!)))
показать весь комментарий
19.07.2024 00:06 Ответить
 
 