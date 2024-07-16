65 тысяч украинцев за границей обновили учетные данные, - Минобороны
65 тысяч украинцев обновили военно-учетные данные за рубежом с 18 мая.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы имеем действительно показатели такие: 65 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные в течение 60 дней. Среди лидеров - Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью приложения Резерв+", - рассказал Лазуткин.
По его словам, за рубежом есть немало украинцев, которые действительно хотят присоединиться к Силам обороны сейчас.
Как писал Цензор.НЕТ, с 17 июля обновить военно-учетные данные граждане смогут в ТЦК и СП и приложении "Резерв+".
Я не хочу сказати, що хтось лукавить, але якщо "чимало українців" за кордоном так хочуть доєднатися до Сил Оборони, то чого саме зараз? Типу чекали кілька років і зараз такі "Час прийшов"?
65 тисяч зареєструвалися, це десь 3% від усіх.
Це мізер.
За словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна, серед них була одна особа з Гренландії й одна з Гаїті. Загалом за кордоном дані оновили 75 тисяч українців:
"Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія, Канада. Взагалі по всьому світу дуже активно люди це роботи за допомогою застосунку Резерв+."
https://t.me/+9dhK8I5F6xVkMDli ㅤ
А якщо тобі це ще не дійшло, то хто тобі лікар...
А в країнах ЕС, про вашу з бабою думку, хтось знає ?
02- с чего это их "депортировать" если В этих странах они легальны!!!
То что страна 3-его мира что то там "говорит" НИКОГДА НЕ ВОЛНОВАЛО цивилизованный мир!
Якби ви жили в Бангладеші чи Лесото - вам би не було чого боятись, але якщо ви мешканець Австралії чи Португалії - тут вже існують певні ризики
Одна из которых - Украина НЕ ИМЕЕТ международного веса от слова "ВООБЩЕ"! Она не может "надавить", что бы "не смотря на нормы права, ее хотелки чего то стоили" ... как это может сделать например, США...
Люди, каждый в своей стране , находятся законно! И хотелки и ложь Украины в отношении них - НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ...
+ До цього додайте економічні зобов'язання українців за кордоном до фінансових структур і ви побачите величезну прірву між ментальністю європейця або американця, австралійця і ТД з ментальністю українця в Україні.
Бажання привезти всіх українських чоловіків з-за кордону в Україну в тєплушках потягів, то збуджена ідея людини савєцкава періоду.
Так как в Украине НЕЧЕГО не используют эффективно...
Это понятно ВСЕМ! И этим "всем" выгодней отставить людей СЕБЕ, так как "отдав" они НИКАК себя не спасают!
И международного розыска по ним нет и быть не может!
Более того, попытка подать их в "розыск" является подтверждением их преследования на родине, что лишь укрепляет их законный статус за рубежом!
Например, каждого кто прибыл за рубеж "под защиту" - перед выдачей этого статуса ПРОВЕРИЛИ на отсутствие "криминального следа" ... И с этого момента любые притенении к ним с их родины - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ во внимание!
Это касается и Украину... Если бы она что то могла - это уже было бы сделано в 22м..
НО НИЧЕГО ОНА НЕ МОЖЕТ!!)))