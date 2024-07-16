65 тисяч українців за кордоном оновили облікові дані, - Міноборони

65 тисяч українців оновили військово-облікові дані за кордоном із 18 травня.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+", - розповів Лазуткін.

За його словами, за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз.

Як писав Цензор.НЕТ, з 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+".

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