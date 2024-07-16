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65 тисяч українців за кордоном оновили облікові дані, - Міноборони

Скільки українців оновили дані за кордоном

65 тисяч українців оновили військово-облікові дані за кордоном із 18 травня.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+", - розповів Лазуткін.

За його словами, за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз.

Як писав Цензор.НЕТ, з 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни зможуть в ТЦК і СП та застосунку "Резерв+".

Читайте: У Міноборони хочуть перетворити додаток "Резерв+" на повноцінний цифровий аналог ТЦК

Автор: 

Міноборони (7513) мобілізація (3140) оновлення (41)


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Топ коментарі
+14
Класичний зебіл🤣
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16.07.2024 22:10 Відповісти
+6
Кінець епохи бідності відчуваєм, будем вертатись🥳
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16.07.2024 22:11 Відповісти
+6
І Бубочка оновив! 4 рази!
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16.07.2024 23:19 Відповісти
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Оновили - і ....
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16.07.2024 22:04 Відповісти
Готуйтесь до депортації. Європейці не будуть воювати в Україні
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16.07.2024 22:06 Відповісти
Класичний зебіл🤣
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16.07.2024 22:10 Відповісти
"За його словами, за кордоном є чимало українців, які дійсно хочуть доєднатись до Сил оборони зараз."

Я не хочу сказати, що хтось лукавить, але якщо "чимало українців" за кордоном так хочуть доєднатися до Сил Оборони, то чого саме зараз? Типу чекали кілька років і зараз такі "Час прийшов"?
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16.07.2024 22:09 Відповісти
Кінець епохи бідності відчуваєм, будем вертатись🥳
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16.07.2024 22:11 Відповісти
На жаль, нема ржачного смайлу.
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16.07.2024 22:25 Відповісти
це щоб речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін міг щось пиз*нути по телемарафєту
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16.07.2024 22:17 Відповісти
65 000??? Цифра вражає....
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16.07.2024 22:32 Відповісти
Це ті, кому не пощастило, там влаштується. Від них і тут толку було мало, але там вони вже набридли своїм ниттям, що їм усі винні. Меншість так би мовити, вона розумово обмежена і в побуті, і в працевлаштуванні.
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16.07.2024 22:40 Відповісти
За кордоном , як мінімум 2 млн. заробітчан чоловіків призовного віку.
65 тисяч зареєструвалися, це десь 3% від усіх.
Це мізер.
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16.07.2024 22:47 Відповісти
Ну подумаєш, скачали, поприколу, цікаво же, поржуть та видалять.
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16.07.2024 22:56 Відповісти
Через Резерв+ вже оновили дані 3 мільйони 200 тисяч українців, - Міноборони

За словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна, серед них була одна особа з Гренландії й одна з Гаїті. Загалом за кордоном дані оновили 75 тисяч українців:

"Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія, Канада. Взагалі по всьому світу дуже активно люди це роботи за допомогою застосунку Резерв+."
https://t.me/+9dhK8I5F6xVkMDli ㅤ
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16.07.2024 22:58 Відповісти
І Бубочка оновив! 4 рази!
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16.07.2024 23:19 Відповісти
Він в Омані домовився з патрушевим розділити з )(уйлом Україну десь посередині, але народ був проти. Зараз знищує народ.
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17.07.2024 00:22 Відповісти
Тобто це не путін і його нація дегенератів знищують українців… Звідки ви такі «розумні» вилазите
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17.07.2024 00:46 Відповісти
Я міг би повірити тобі в 22-му році, але після всього що ми побачили, то наша влада вбила наших військових більше ніж рашка...
А якщо тобі це ще не дійшло, то хто тобі лікар...
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17.07.2024 07:42 Відповісти
Ти взагалі притомний чи тобі поляки зовсім вже мізки відбили?
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17.07.2024 07:50 Відповісти
Ті хто за кордоном не оновив своїх даних є порушниками і мають бути депортовані в Україну
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17.07.2024 00:43 Відповісти
Реально, то тобі баба Маня на базарі таке сказала ?
А в країнах ЕС, про вашу з бабою думку, хтось знає ?
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17.07.2024 01:40 Відповісти
Що роблять з порушниками в Португалії
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17.07.2024 07:51 Відповісти
01- юрисдикция Украины не распространяется за ее пределы!
02- с чего это их "депортировать" если В этих странах они легальны!!!
То что страна 3-его мира что то там "говорит" НИКОГДА НЕ ВОЛНОВАЛО цивилизованный мир!
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18.07.2024 18:09 Відповісти
Є міжнародне право. І «цивілізований мір» його дотримується.
Якби ви жили в Бангладеші чи Лесото - вам би не було чого боятись, але якщо ви мешканець Австралії чи Португалії - тут вже існують певні ризики
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18.07.2024 23:26 Відповісти
НИКАКИХ рисков НЕТ! По нескольким причинам!
Одна из которых - Украина НЕ ИМЕЕТ международного веса от слова "ВООБЩЕ"! Она не может "надавить", что бы "не смотря на нормы права, ее хотелки чего то стоили" ... как это может сделать например, США...
Люди, каждый в своей стране , находятся законно! И хотелки и ложь Украины в отношении них - НИКОГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ...
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18.07.2024 23:56 Відповісти
Нікого з-за кордону депортувати не будуть. Бо закордоном живуть за законом а не па панятіям як в Україні.
+ До цього додайте економічні зобов'язання українців за кордоном до фінансових структур і ви побачите величезну прірву між ментальністю європейця або американця, австралійця і ТД з ментальністю українця в Україні.
Бажання привезти всіх українських чоловіків з-за кордону в Україну в тєплушках потягів, то збуджена ідея людини савєцкава періоду.
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17.07.2024 11:22 Відповісти
А як же міжнародне і право і двосторонні договори між країнами? Якщо Європа опиниться перед загрозою бути наступною - невже вона буде панькатися з чужими дезертирами і ухилянтами в міждержавномурозшуку?
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18.07.2024 23:30 Відповісти
Если Европа "будет" следующей - эти люди ей понадобятся для ИХ защиты...
Так как в Украине НЕЧЕГО не используют эффективно...
Это понятно ВСЕМ! И этим "всем" выгодней отставить людей СЕБЕ, так как "отдав" они НИКАК себя не спасают!
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18.07.2024 23:59 Відповісти
Согласно международного и национального права эти люди НЕ "ДЕЗЕРТИРЫ", и НЕ "УХЫЛЯНТЫ"!

И международного розыска по ним нет и быть не может!
Более того, попытка подать их в "розыск" является подтверждением их преследования на родине, что лишь укрепляет их законный статус за рубежом!
Например, каждого кто прибыл за рубеж "под защиту" - перед выдачей этого статуса ПРОВЕРИЛИ на отсутствие "криминального следа" ... И с этого момента любые притенении к ним с их родины - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ во внимание!
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19.07.2024 00:04 Відповісти
Дописувачам "вас всіх звідти депортують!", напевно, краще або прочитати https://visitukraine.today/uk/blog/3944/when-ukrainian-citizens-can-be-deported-from-the-eu-current-rules-and-conditions що таке депортація або мастурбувати на щось інше, наприклад: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F екстрадиція .
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17.07.2024 11:56 Відповісти
Або цитувати польських політиків які готові повертати українських чоловіків на Батьківщину
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18.07.2024 23:31 Відповісти
То популисты....)) Если бы они это могли - они это сделали ещё в 22м!)))
Это касается и Украину... Если бы она что то могла - это уже было бы сделано в 22м..

НО НИЧЕГО ОНА НЕ МОЖЕТ!!)))
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19.07.2024 00:06 Відповісти
 
 