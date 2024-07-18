К 15 годам приговорены три боевика-предателя, принимавших участие в попытке прорыва оккупантами в Покровск и Сиверск, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на трех предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте, благодаря чему они получили реальные сроки заключения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечается, весной этого года украинские защитники взяли предателей в плен во время попыток вражеского прорыва на Покровском и Сиверском направлениях.



Расследование установило, что двое из осужденных - жители временно захваченной части территории Донецкой области. В начале полномасштабной агрессии РФ они вступили в 9-й полк морской пехоты 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ. Там их назначили на должности стрелков. После непродолжительных курсов боевой подготовки предателей отправили обстреливать позиции украинских войск под Красногоровкой. Кроме того вражеские приспешники обустраивали фортификационные сооружения для рашистов на передовой. Впоследствии злоумышленников перевели в 9-й мотострелковый полк оккупационных группировок РФ, в составе которого они попали в плен.

Также смотрите: 12 лет тюрьмы получил волынянин-предатель, который передал врагу данные о Луцком военном аэродроме. ФОТО

Еще один предатель - с временно захваченной части территории Луганщины, который в начале февраля 2022 года вступил во 2-й армейский корпус страны-агрессора. В составе вражеских войск он участвовал в захвате Попасной на Луганщине, а затем штурмовал поселок Верхнекаменское на Сиверском направлении. Там он вместе с другими рашистами пытался прорвать оборону украинских защитников, но во время боестолкновения попал в плен.



На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины:

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил злоумышленникам по 15 лет тюрьмы.

Читайте: 15 лет за решеткой получил предатель, "сливавший" ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, - СБУ