Украина и Словения заключили соглашение о безопасности

В Вудстоке Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Республикой Словения.

Об этом сообщает сайт президента, передает Цензор.НЕТ.

Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024 года) и намерена сохранить такой уровень поддержки в течение всего десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять насущные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности.

Также читайте: Украина должна решать, когда и при каких условиях вести переговоры с РФ, - президент Словении Пирц Мусар

Словения будет способствовать нашему государству в обучении в рамках Миссии ЕС относительно военной помощи Украине (EUMAM). Страны будут сотрудничать в поиске источников финансирования для помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, а также гуманитарного разминирования.

Также смотрите: Зеленский и президент Словении Пирц Мусар почтили память павших защитников Украины. ФОТОрепортаж

В документе четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

В целом Украина подписала уже 25 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.