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Украина и Словения заключили соглашение о безопасности

Словенія та Україна

В Вудстоке Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Республикой Словения.

Об этом сообщает сайт президента, передает Цензор.НЕТ.

Словения уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи (с учетом 2024 года) и намерена сохранить такой уровень поддержки в течение всего десятилетнего срока действия Соглашения. Республика Словения также обязуется удовлетворять насущные потребности Украины для укрепления возможностей безопасности.

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Словения будет способствовать нашему государству в обучении в рамках Миссии ЕС относительно военной помощи Украине (EUMAM). Страны будут сотрудничать в поиске источников финансирования для помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 миллионов евро на гуманитарную помощь, экономическое восстановление и гуманитарную программу "Зерно из Украины".

Кроме того, в соглашении говорится об углублении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с оргпреступностью, разведки и контрразведки, а также гуманитарного разминирования.

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В документе четко закреплена всесторонняя поддержка со стороны Словении будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

В целом Украина подписала уже 25 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

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18.07.2024 17:25 Ответить
Хорошая страна Словения. Народ продвинутый. Столица красивая как сказочка---город *******. Погода вдалая, природа сохранённая, еда и вино вкусное. Там есть и католики. Отлично избежали распада Югославии. Давно был пару раз, ехали автобусом на замену экипажа в Дубровник, чуть пожили, походили. Бровеносец ещё совком управлял, но уже бэкал-мэкал. Живут же люди по людски, а некоторые много имея по замандуцки! Это я про аборигенов. А не то что все сразу подумали.
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18.07.2024 17:52 Ответить
А ви казали! Бачите, ще трохи лишилось обьїздить і війна закінчиться.
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18.07.2024 18:59 Ответить
И что они дают? Абсолютно ничего. Особенно если на следующих выборах во власть придут ультра правые трамписты-писюнисты
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18.07.2024 19:29 Ответить
Потужна потужність.
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18.07.2024 20:08 Ответить
 
 