Порошенко о судилище над Червинским: Это не имеет ничего общего с верховенством права

Петр Порошенко после оглашения решения судьи Шевченковского суда о домашнем аресте для разведчика Романа Червинского заявил, что не удивлен этим решением, принятым по указанию власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это была мелкая политическая месть. Ничего общего с верховенством права, с демократией, с евроинтеграцией, с евроатлантической интеграцией, с защитой прав человека нет. Я провожу параллели: все, кто принимает такие незаконные решения, очень плохо заканчивают. Потому что победа, правда, справедливость за нами", - сказал Порошенко.

"Большая ложь порождает большие последствия для них. Мы покажем, что именно общество имеет первичную власть в этом государстве. Спасибо всем. Мы продолжаем нашу борьбу", - сказал Роман Червинский.

"Давайте держаться вместе - правда должна победить", - подчеркнул Порошенко.

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Ранее Петр Порошенко прибыл в Шевченковский суд и заявил ходатайство о взятии на поруки полковника Романа Червинского. Политик напомнил о боевом пути разведчика Червинского и отметил необходимость честного, беспристрастного процесса.

"Я знаю Червинского с 2014 года. Как пятый Президент и Верховный Главнокомандующий я могу лишь частично раскрыть задачи министра обороны, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, которые ставились перед этим героическим лицом - лучшим спецназовцем, лучшим разведчиком. Ту роль и миссию, которую Роман Червинский сыграл в укреплении обороноспособности государства при решении чрезвычайно важных, стратегических операций с 2014 года", - сказал Порошенко.

"Это была и ликвидация настоящих врагов Украины за линией фронта, и наполнение обменного фонда. Сейчас вместо того, чтобы судить предателей, судить захватчиков, власть пытается судить Червинского. Мотивация власти состоит из двух частей - это месть Червинскому и страх, потому что они его боятся", - констатировал Порошенко.

Он также призвал общественность не снижать внимание к этому процессу: "ваша активная позиция поможет установить принципы верховенства права, правду и справедливость".

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Ходатайство о взятии на поруки Романа Червинского также заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность". Ранее Порошенко внес 9 млн грн залога за Червинского по другому делу, которое рассматривали судьи в Кропивницком. Разведчик находился в СИЗО с апреля 2023 года.