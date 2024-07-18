Порошенко о судилище над Червинским: Это не имеет ничего общего с верховенством права
Петр Порошенко после оглашения решения судьи Шевченковского суда о домашнем аресте для разведчика Романа Червинского заявил, что не удивлен этим решением, принятым по указанию власти.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это была мелкая политическая месть. Ничего общего с верховенством права, с демократией, с евроинтеграцией, с евроатлантической интеграцией, с защитой прав человека нет. Я провожу параллели: все, кто принимает такие незаконные решения, очень плохо заканчивают. Потому что победа, правда, справедливость за нами", - сказал Порошенко.
"Большая ложь порождает большие последствия для них. Мы покажем, что именно общество имеет первичную власть в этом государстве. Спасибо всем. Мы продолжаем нашу борьбу", - сказал Роман Червинский.
"Давайте держаться вместе - правда должна победить", - подчеркнул Порошенко.
Ранее Петр Порошенко прибыл в Шевченковский суд и заявил ходатайство о взятии на поруки полковника Романа Червинского. Политик напомнил о боевом пути разведчика Червинского и отметил необходимость честного, беспристрастного процесса.
"Я знаю Червинского с 2014 года. Как пятый Президент и Верховный Главнокомандующий я могу лишь частично раскрыть задачи министра обороны, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, которые ставились перед этим героическим лицом - лучшим спецназовцем, лучшим разведчиком. Ту роль и миссию, которую Роман Червинский сыграл в укреплении обороноспособности государства при решении чрезвычайно важных, стратегических операций с 2014 года", - сказал Порошенко.
"Это была и ликвидация настоящих врагов Украины за линией фронта, и наполнение обменного фонда. Сейчас вместо того, чтобы судить предателей, судить захватчиков, власть пытается судить Червинского. Мотивация власти состоит из двух частей - это месть Червинскому и страх, потому что они его боятся", - констатировал Порошенко.
Он также призвал общественность не снижать внимание к этому процессу: "ваша активная позиция поможет установить принципы верховенства права, правду и справедливость".
Ходатайство о взятии на поруки Романа Червинского также заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность". Ранее Порошенко внес 9 млн грн залога за Червинского по другому делу, которое рассматривали судьи в Кропивницком. Разведчик находился в СИЗО с апреля 2023 года.
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Судова реформа. Імітація від Януковича до Порошенка
Венеціанка розкритикувала судову реформу Зеленського
https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/person-35884967 Вікторія Власенко
06.12.2019
Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
Навіть хутін не знищив стільки народу, як зелена почвара
Так і з трубою. Це власність расєї. Вони кому хочуть, тому і передають.
Був один союз республік. Після його розпаду ділили майно. Трубопровод залишився кацапам. Подякуй Кравчуку. Якими українськими судами ти хочеш відібрати майно яке належить громадянам інших країн ? Це законно ? Ні. Лише в міжнародних інстанціях. Або коли вже відкрито почалась війна і ВР проголосувала про відчуження майна окупантів.
Так що не дуркуй.
Или нет ?)
ворога. А саме - неплатника аліментів!
І всі сили Держави було кинуто на боротьбу із ним!
П.С.
Когда пацана чмырили всем двором, то вырастая он пытается всем доказать, что он мачо, хотя по жизни - он чмо....