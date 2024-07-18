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Порошенко о судилище над Червинским: Это не имеет ничего общего с верховенством права

порошенко,червінський

Петр Порошенко после оглашения решения судьи Шевченковского суда о домашнем аресте для разведчика Романа Червинского заявил, что не удивлен этим решением, принятым по указанию власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Это была мелкая политическая месть. Ничего общего с верховенством права, с демократией, с евроинтеграцией, с евроатлантической интеграцией, с защитой прав человека нет. Я провожу параллели: все, кто принимает такие незаконные решения, очень плохо заканчивают. Потому что победа, правда, справедливость за нами", - сказал Порошенко.

"Большая ложь порождает большие последствия для них. Мы покажем, что именно общество имеет первичную власть в этом государстве. Спасибо всем. Мы продолжаем нашу борьбу", - сказал Роман Червинский.

"Давайте держаться вместе - правда должна победить", - подчеркнул Порошенко.

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Ранее Петр Порошенко прибыл в Шевченковский суд и заявил ходатайство о взятии на поруки полковника Романа Червинского. Политик напомнил о боевом пути разведчика Червинского и отметил необходимость честного, беспристрастного процесса.

"Я знаю Червинского с 2014 года. Как пятый Президент и Верховный Главнокомандующий я могу лишь частично раскрыть задачи министра обороны, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, которые ставились перед этим героическим лицом - лучшим спецназовцем, лучшим разведчиком. Ту роль и миссию, которую Роман Червинский сыграл в укреплении обороноспособности государства при решении чрезвычайно важных, стратегических операций с 2014 года", - сказал Порошенко.

"Это была и ликвидация настоящих врагов Украины за линией фронта, и наполнение обменного фонда. Сейчас вместо того, чтобы судить предателей, судить захватчиков, власть пытается судить Червинского. Мотивация власти состоит из двух частей - это месть Червинскому и страх, потому что они его боятся", - констатировал Порошенко.

Он также призвал общественность не снижать внимание к этому процессу: "ваша активная позиция поможет установить принципы верховенства права, правду и справедливость".

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Ходатайство о взятии на поруки Романа Червинского также заявили народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность". Ранее Порошенко внес 9 млн грн залога за Червинского по другому делу, которое рассматривали судьи в Кропивницком. Разведчик находился в СИЗО с апреля 2023 года.

Порошенко Петр (19628) Червинский Роман (143)


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Топ комментарии
+21
Як така нечисть як ти і твої куратори тільки по землі ходите ?
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18.07.2024 19:25 Ответить
+17
Ст'опа, скажи, а чому у тебе з рота смердить ЗЕленим гівном, наче ти тільки шо виглянув з круглого отвору в підлозі Параши?
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18.07.2024 19:26 Ответить
+17
ЗеЦАХЕС , як путлер мерзота огидна ГЕТЬ ПРОСРОЧЕНЄ ЛАЙНО ! То він Ріфмастера зробив вбивцею, без суда і слідства, Малюк підстилка ермака , оголосив так само без суда і слідства на догоду своїх хозяйвів Героя Романа Червінського
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18.07.2024 19:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як така нечисть як ти і твої куратори тільки по землі ходите ?
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18.07.2024 19:25 Ответить
Ст'опа, скажи, а чому у тебе з рота смердить ЗЕленим гівном, наче ти тільки шо виглянув з круглого отвору в підлозі Параши?
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18.07.2024 19:26 Ответить
ЗеЦАХЕС , як путлер мерзота огидна ГЕТЬ ПРОСРОЧЕНЄ ЛАЙНО ! То він Ріфмастера зробив вбивцею, без суда і слідства, Малюк підстилка ермака , оголосив так само без суда і слідства на догоду своїх хозяйвів Героя Романа Червінського
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18.07.2024 19:31 Ответить
перетнув Тису? то-й сиди обсихай... ти вже нам не потрібний взагалі
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18.07.2024 19:39 Ответить
Кацапсіна детектед
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18.07.2024 19:58 Ответить
Степан губошльопович, ну не зализуйте так дупу поцявого зЄ, чи ви працюєте на дЄрмака?
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18.07.2024 21:05 Ответить
Страшно подумати яка б вона була зара, тобто судова система, якщо би її не було успішно реформовано у свій час.
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18.07.2024 19:23 Ответить
А тобі є чім думати?
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18.07.2024 19:27 Ответить
Забули Успішно реформована взяти в лапки. Ось сьогоднішня стаття на Главкомі (погуглити)
Судова реформа. Імітація від Януковича до Порошенка
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18.07.2024 19:47 Ответить
ГОЛОВКОМ - то є недорган пропаганди недопреЗЮдента, а керує там пОДляк (брат2).
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18.07.2024 21:09 Ответить
Бачу і тобі нема чим думати.
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18.07.2024 21:14 Ответить
А що не так з судовою реформою Зеленського, Главкому не цікаво, чи главзавгосп команди не дав?

Венеціанка розкритикувала судову реформу Зеленського

https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/person-35884967 Вікторія Власенко
06.12.2019

Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
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18.07.2024 22:49 Ответить
Військова хунта!!!
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18.07.2024 19:24 Ответить
Так згоден з Порошенком, але саме він за свого президентства активно розбудовував це так зване "верховенство права",тобто маєш гроші, маєш владу, то право на твоєму боці.
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18.07.2024 19:27 Ответить
Ага , він ще з'їв брата , і розп'яв мАльчика в трусиках .
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18.07.2024 19:32 Ответить
И как не стыдно вам лгать? Мальчика он не распинал, а всего лишь украл монитор из ситуативной комнаты
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18.07.2024 19:50 Ответить
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18.07.2024 19:58 Ответить
вони всі однакові, але такого беспредела та хамства як при клоуні не було...суцільний зеговномарафон, бусифікація, безвіз, хамство
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18.07.2024 19:41 Ответить
Все нормально. Так себе природньо ведуть маланці по відношенню до інших націй. Тому їх так часто виганяли з своїх країн і в Іспанії і в Франції. Тому вони вічно плачуть що їх ніхто не любить. Що їм влаштовують погроми. За неймовірну жагу до лихви їх били у всіх країнах Європи
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18.07.2024 19:49 Ответить
Зелене лайно оголосило війну українцям
Навіть хутін не знищив стільки народу, як зелена почвара
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18.07.2024 19:27 Ответить
Труба після розпаду совка лишилась у власності разіян.
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18.07.2024 19:54 Ответить
ти хоч розумієш, що труба по-факту була передана тоді її юр.власником касапським підприємством мертвечуку, і що держава тоді судилася з касапами за власність на ту трубу?
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18.07.2024 23:03 Ответить
Та там же "мозжечок с ноготок"! У гуппі пам'ять довша і мозок більший ніж у цих...ексПердів. А потім вони дивуються, що вони живуть погано, що їх окуповують та вбивають і...продовжують жувати жуйку з Ґ+Ґ базікати і...ходити на вибори.
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18.07.2024 23:24 Ответить
Уяви що кацап заїхав в Україну на своєму авто. Він вирішив подарувати його Васі. А в тебе виникли претензії, чому суд України не віддав те авто тобі.
Так і з трубою. Це власність расєї. Вони кому хочуть, тому і передають.
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19.07.2024 08:00 Ответить
Не треба мені пояснень.
Був один союз республік. Після його розпаду ділили майно. Трубопровод залишився кацапам. Подякуй Кравчуку. Якими українськими судами ти хочеш відібрати майно яке належить громадянам інших країн ? Це законно ? Ні. Лише в міжнародних інстанціях. Або коли вже відкрито почалась війна і ВР проголосувала про відчуження майна окупантів.
Так що не дуркуй.
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19.07.2024 18:41 Ответить
не бреши, бо висновок Інституту держави і права імені Корецького НАНУ в 2013-му році не призвів до автоматичної передачі труби у власність української держави; і суди продовжувались не те що до 2017-го, а пізніше, і завершились лише весною 2020-го року.
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19.07.2024 23:21 Ответить
Пеця, вообще-то ты оппозиция, действуй !
Или нет ?)
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18.07.2024 19:40 Ответить
Дійсно, Порошенко і його партія ЄС в опозиції до злочинної влади, а Стаття 5 Конституції каже, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. То чому Ви сидите? Ви найголовніший не тільки за опозицію, а і за владу. То ж не сидіть, а вперед!!!
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18.07.2024 21:15 Ответить
Президент Зеленський та голова ОП Єрмак шаленно бояться полковника Червінського. Бояться що він видасть про них убивчий компромат як про зрадників України. А те що прокурори сотворили цього слід було чекати. Цікаво подивитися як вони будуть шукати пятий кут. А все що чинить проти Червінського влада дуже смердить маланським фарисейством
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18.07.2024 19:42 Ответить
Єрмачня рулить.
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18.07.2024 19:42 Ответить
Може образу про дотримання законностi з Саакашвили,Або з хлопцями що блокували контрабанду з ДНР.....який розумний став...
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18.07.2024 19:44 Ответить
Напиши, що Ермак *****.
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18.07.2024 19:57 Ответить
При Петі (липень 2018) було, нарешті,названо ім'я нашого головного

ворога. А саме - неплатника аліментів!
І всі сили Держави було кинуто на боротьбу із ним!
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18.07.2024 19:48 Ответить
Як рашистів ковбасить від ППО,як чортів від ладану!
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18.07.2024 19:51 Ответить
ну что, "лишь бы не порошенковцы"? Вам же было плохо! не желаете ли сменить власть майданом? терпилы ссыкливые
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18.07.2024 19:56 Ответить
Стьопа коваленко ,тобі лікувати всю голову треба , частково не допоможе ,слабенько се* еш ...напрягайся дужче
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18.07.2024 20:09 Ответить
леня пивеньцман, плохо лижешь зелёненькое гвнцо
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18.07.2024 20:12 Ответить
Верховенство права и криворожский юрЫст - это, как сношение и девственность!
П.С.
Когда пацана чмырили всем двором, то вырастая он пытается всем доказать, что он мачо, хотя по жизни - он чмо....
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18.07.2024 21:02 Ответить
"Злегковажив наш батечко, ой злегковажив..." (с) Вавілон ХХ - можна було з тих 9 мільйонів зекономити половину і найняти одного професійного кілера для умиротворення олєженьки татарова. Бо ця сволота крутить тими суддями і прокурорами, як хоче. Окрім того, що прихвостень портнова, ідеолога судової реформи часів бандюковича
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18.07.2024 23:20 Ответить
 
 