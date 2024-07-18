Враг активен на Кураховском и Торецком направлениях, - Генштаб

В настоящее время на фронте произошло 107 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 54 авиационных удара (задействовал, в частности, 65 КАБ), использовал для поражения 411 дронов-камикадзе. Осуществил почти 3000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку Глыбокого и Волчанска. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. По предварительным подсчетам, в настоящее время, потери агрессора за сегодня составляют 72 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили три артиллерийские системы, БМП, шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БпЛА, а также повредили пять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. Шесть атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал тринадцать раз в районах Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Еще идут четыре боестолкновения, все остальные - наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Сиверском направлении враг пять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Переездного, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Пять атак в районах Ивановского, Часова Яра и в направлении Новомаркового захлебнулись. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали 18 атак противника вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка. 16 атак отбито, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях.

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Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 22 раза пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. Сейчас 15 атак врага отбито, семь боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника в глубь украинской территории. Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более двухсот оккупантов, 73 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевых бронированных машины, три артиллерийские системы, восемь автомобилей. Еще две пушки, танк и шесть автомобилей оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Парасковиевки. Четыре атаки неподалеку Красногоровки продолжаются до сих пор.

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Обстановка на Юге

Шесть раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отбиты украинскими воинами.

Сегодня, за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

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