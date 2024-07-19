Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине, - Столтенберг
Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется лет на десять.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Но главное здесь то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается.
А когда мы очень ясно даем понять, что мы здесь надолго, что мы твердо намерены долго помогать Украине, тогда мы создаем условия для решения конфликта, при котором Украина возьмет верх как суверенное независимое государство", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.
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Зеленський з Єрмачком і вся шобла зелених гнид загроблять Україну значно раніше
кожна нова хвиля мобілізація - гірша за попередню
якщо Захід не спроможеться на реальну допомогу, то за 2 роки бої точитимуться у Польщі
І ще, у України НЕМАЄ союзників. У нас жодного союзу НЕ підписано. Нарід же сам хотів бути нейтральним, от і получили. А тепер бігають і кричать, ой ай а нас же за шо?! За те, що клепки в голові не було
https://www.yahoo.com/news/ukraine-loses-more-1-000-105033392.html