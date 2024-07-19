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Новости Война
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Европа должна быть готова к десяти годам войны в Украине, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Европа и НАТО должны быть готовы к тому, что война в Украине затянется лет на десять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Но главное здесь то, что чем сильнее мы поддерживаем Украину и чем дольше мы готовы ее поддерживать, тем быстрее война может закончиться. Парадокс в том, что президент Путин сейчас считает, что может нас пересидеть. Поэтому война и продолжается.

А когда мы очень ясно даем понять, что мы здесь надолго, что мы твердо намерены долго помогать Украине, тогда мы создаем условия для решения конфликта, при котором Украина возьмет верх как суверенное независимое государство", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Также читайте: Очень важно, чтобы США продолжали оказывать поддержку Украине, - Столтенберг

Автор: 

Европа (1941) НАТО (10177) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+35
'світова спільнота' була б смішною, якби не була настільки гидкою у своїй лицемірності і поблажливості до російського фашизму
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19.07.2024 07:42 Ответить
+32
Нормально так! Європа буде 10 років воювати з Росією руками українців! Тільки потім від України нічого не лишиться! Але Європу це не хвилює!
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19.07.2024 08:36 Ответить
+17
I ось в це половина украiнцiв мрiе вступити?

Парадокс в тому, Йенсе, що ти сцикун i лицемiр, i не дивуйся що пiсля чергового передiлу свiту, краiни будуть вступати в союзи з Iранами та Пiвн. Кореями.
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19.07.2024 07:44 Ответить
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ну конечно, убрать всех олигархов то и деньги и оружие будет, а пока вы ждете от США и Европы, то страну не будет.
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20.07.2024 13:21 Ответить
Що за хрень ти несеш? Йеменські хусити потоплять авіаносець? Росія озброїть хуситів ракетами? Та США цей Йемен зрівняють з землею.
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19.07.2024 20:04 Ответить
Афганистан уже сравняли, 20 лет равняли и асфальт укладывали, хуситы воюют не хуже талибов
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19.07.2024 20:07 Ответить
Там була інша ситуація: 1) войовничий свободолюбивий народ; 2) велика територія держави; 3) гірський рельєф місцевості; 4) велика кількість населення; 5) велика маса зброї на руках у населення.
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19.07.2024 20:15 Ответить
Йемен похлеще будет, талибы со стрелковым оружием, а хуситов Иран вооружил по самое небалуй, воюют они хз уже сколько лет, даже саудиты с ними не справились, а у них самое современное американское оружие, это будет второй Афганистан, один в один.
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19.07.2024 20:19 Ответить
B США неплохие аналитические центры, там просчитывают подобные шаги, не полезут американцы в Йемен, потому что это будет катастрофа.
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19.07.2024 20:22 Ответить
В США непогані аналітичні центри? Що ти верзеш? Непогані в тому плані, що сидить натовп тунеядців, нічого не робить і одержує непогану зарплату.
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19.07.2024 20:43 Ответить
В'єтнам, 11 вересня, Афгангістан, російські гіперзвукові ракети, Україна за три дні, напад ХАМАС на Ізраїль, Роберт Хансен, Олдріч Еймс. Де були твої непогані аналітичні центри?
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19.07.2024 20:47 Ответить
У США сейчас два конфликта, Израиль и Украина, маячит Тайвань, только сумасшедший в такой ситуации залезет в Йемен, ведь там не просто финансирование и поставка оружия а ввод войск нужен.
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19.07.2024 20:53 Ответить
Окуеть , а может 15.
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19.07.2024 12:03 Ответить
Шел бы ты уже на пенсию. Чучело генсека НАТО.
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19.07.2024 12:12 Ответить
Ти що, тварюка ми що на гуму схожі. Європейські під....и давайте авіацію у нереальних кількостях. Ах ви ******!
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19.07.2024 12:54 Ответить
Не буде війни на десять років. Розмріялися.
Зеленський з Єрмачком і вся шобла зелених гнид загроблять Україну значно раніше
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19.07.2024 12:54 Ответить
Це все так, тільки піхота дуже швидко стирається. У нас не вистачить чоловіків. Жінками та підлітками почнемо воювати.
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19.07.2024 13:26 Ответить
Ну конечно, особенно ты в Германии будешь под танки бросаться.
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19.07.2024 16:10 Ответить
Я саме тому і виїхав у США, бо не хочу усю решту життя прожити у війні. Мені 33 і я не впевнений, що я доживу до кінця цієї війни. Як і усі люди мого покоління
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20.07.2024 01:15 Ответить
Всрата НАТа!
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19.07.2024 16:52 Ответить
Вона вже йде 10 років, починаючи з 2014 року, мавпа ти лицемірна
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19.07.2024 17:41 Ответить
НАТО: Ми так сильно підтримуємо Україну що війна затягнеться років на десять.
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19.07.2024 18:11 Ответить
А зелений наркоман сказав що вже у цьому році можна війну закінчити якщо Європа буде дуже намагатись
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19.07.2024 18:25 Ответить
Ну 10років це все ж таки не 100років. дуже оптимістичний прогрноз видихаймо!!!
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19.07.2024 19:00 Ответить
Хто буде воювати з боку Украіни через рік ? зараз не вистачає особ складу
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19.07.2024 19:16 Ответить
только чего то сидишь за спиной тих кто воюет. пока есть кому воевать в Украине, как только зкончиться живая сила готовьтесь. а хотя нет, НАТо это трпяка, ноги будут лизать и очко русским.
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19.07.2024 19:23 Ответить
що меле цей *****?

кожна нова хвиля мобілізація - гірша за попередню

якщо Захід не спроможеться на реальну допомогу, то за 2 роки бої точитимуться у Польщі
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19.07.2024 19:35 Ответить
гарно ***** "воювати" чужими руками, нЄ столтенБєрг?
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19.07.2024 19:58 Ответить
Скільки гнівних коментарів ой-йой. Так піняться, як наче в минулому українцям було діло до інших війн. Чого тепер дивуєтеся, що хтось хоче стояти осторонь? Самі ж це весь час робили, і тоді це було норм. Тут лицемірства не бачите, нє?

І ще, у України НЕМАЄ союзників. У нас жодного союзу НЕ підписано. Нарід же сам хотів бути нейтральним, от і получили. А тепер бігають і кричать, ой ай а нас же за шо?! За те, що клепки в голові не було
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19.07.2024 20:35 Ответить
нато прописано в конституції у нейтрального народу? пишитие исчо
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19.07.2024 22:40 Ответить
І коли те НАТО прописали? Більшу частину незалежності українці були проти НАТО і голосували відповідно
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24.07.2024 10:58 Ответить
Дібіли. Якщо війна буде 10 років то вам треба буже вже не до війни в Україні готуватися, а до війни в Европі і на Тайвані. Давайте, годуйде хижака далі, хай розвиває свій ВПК.
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19.07.2024 21:01 Ответить
Так уже десять лет идет война.
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19.07.2024 21:16 Ответить
Якби НАТО надало достатньо допомоги, війни б не сталося.
https://www.yahoo.com/news/ukraine-loses-more-1-000-105033392.html
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19.07.2024 22:22 Ответить
легко чужими руками і чужою кров'ю воювати??? щоб ти сдох, лицемірне мурло
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19.07.2024 22:34 Ответить
Нарешті, сказав правду. А то "скоро все закінчиться" у виконанні наших перемогобісів просто дістало
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20.07.2024 01:13 Ответить
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