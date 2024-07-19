Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор, - CNN

На пятницу, 19 июля, бывший президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Один из источников предупредил, что графики политика часто меняются.

В течение некоторого времени велись дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины, сообщили источники.

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