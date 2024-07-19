Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор, - CNN
На пятницу, 19 июля, бывший президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.
Один из источников предупредил, что графики политика часто меняются.
В течение некоторого времени велись дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины, сообщили источники.
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+8 Володимир Логойда
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+7 громов віталій
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+7 Микола Василів #464480
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- Салют, пан Президент!
- Салют, пан Президент!
- Там, я иметь, проблема с одной персона!
- Не волнуйтесь пан Президент, сэр, у меня везде свои люди, которые все порешают!
- Я надеятся что мы друг-друга поняль?!
- Да, да
Вибори ще не почалися…
Куди котиться світ ?
Нормально... Нормально-Нереально!!!
так що борг платежом красен)
По-перше, демократи, які поки що при владі і які, будемо відверті, більш послідовні у захисті українських інтересів, ніж республіканці, можуть образитися, що їх вже списали і це створить проблеми на найближчі півроку.
По-друге, вони можуть образитися тоді, коли ще далеко не все вирішено і зовсім не факт, що Трамп таки виграє вибори. Особливо, якщо у демократів відбудеться "заміна гравця".
По-третє, це може бути витлумачено, як втручання у внутрішні справи США, у їх вибори. Можна пригадати дзвінок Трамп-Зеленський і імпічмент Трампу, який за цим послідував . . .
Даремно. Передчасно. Обрали б, тоді б подзвонив, аби привітати і щось би вже обговорював. А до тих пір будь-які контакти повинні бути непублічними і через третіх осіб. Наприклад, хотів Порошенко поїхати на конвент Республіканської партії (на який його не випустили з України) - от треба було через нього і "поспілкуватися". Він вже відставний Президент, як і Трамп. З ким хоче, з тим і говорить - не докопаєшся. Плюс людина досвідчена, з Трампом спілкувався офіційно, коли обидва були при посадах . . . Це був би варіант розкладання яєць по різних кошиках нормальний.
А так черговий недосвідчений крок, як мені уявляється . . .
Держдеп Байдена цинічно знущається над стікаючою кровʼю Україною.
Ось ВОНО й дідуся Байдена кидає та хоче лягти під Трампа...
яка ГИДОТА!
Все як ці двоє *******....
Типа "влади президенту Бай. не достатньо... він то каже, що будемо допомогати, скількі потрібно, потім - скільки зможемо... і тут пауза в загалі... Ото ж. Вважаю, що Тр. прав: цей балаган пора прикривати: ! Доречі, він чітко сказав, куди пу мусить засунути свої вимоги до України, по суті - повного роззброення та фактичної капітуляції. До речі, пригадайте чим закінчилася при Бай. епопея в Афгані? ото то ж. Поживемо - побачимо. А нам своє робити. Якщо вибирати поміж Бай и Тр. , то результат, як то кажуть, на обличчі. Тому, треба нам дивитись у майбутнє і досягати, як деякі вважають неможливого. Справедлівість і право на нашому боці і це рузуміють усі країни та люди доброї волі... отож так завивають, та зі штанів вистрибують на болотах, натякаючи, що вот-вот из широких штанин достанут ядерную головку.
Важливо нам не піддаватися маніпуляцім і не перетворитися на корисних ідіотів, які в скрутний для країни час готові друг дружці чуба рвати, замість того, щоб врага бити зі всіх боків і всіма засобами. Чи згодні ви зі мною?
можна ссилку на це?
https://www.politico.com/live-updates/2024/06/27/biden-trump-first-presidential-debate/trump-on-russias-war-in-ukraine-00165606 Donald Trump said that he would not accept Russian President Vladimir Putin's terms for ending the war in Ukraine
у діючого президента, чомусь не спитали думку про план