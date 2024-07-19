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Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор, - CNN

Телефонна розмова Зеленського з Трампом

На пятницу, 19 июля, бывший президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет политика Трампа относительно войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Один из источников предупредил, что графики политика часто меняются.

В течение некоторого времени велись дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины, сообщили источники.

Также читайте: Трамп: "Положу конец каждому международному кризису, включая ужасную войну между РФ и Украиной"

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Трамп Дональд (5850)


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Топ комментарии
+8
Даремно Зеленський погодився на таку розмову.

По-перше, демократи, які поки що при владі і які, будемо відверті, більш послідовні у захисті українських інтересів, ніж республіканці, можуть образитися, що їх вже списали і це створить проблеми на найближчі півроку.
По-друге, вони можуть образитися тоді, коли ще далеко не все вирішено і зовсім не факт, що Трамп таки виграє вибори. Особливо, якщо у демократів відбудеться "заміна гравця".
По-третє, це може бути витлумачено, як втручання у внутрішні справи США, у їх вибори. Можна пригадати дзвінок Трамп-Зеленський і імпічмент Трампу, який за цим послідував . . .

Даремно. Передчасно. Обрали б, тоді б подзвонив, аби привітати і щось би вже обговорював. А до тих пір будь-які контакти повинні бути непублічними і через третіх осіб. Наприклад, хотів Порошенко поїхати на конвент Республіканської партії (на який його не випустили з України) - от треба було через нього і "поспілкуватися". Він вже відставний Президент, як і Трамп. З ким хоче, з тим і говорить - не докопаєшся. Плюс людина досвідчена, з Трампом спілкувався офіційно, коли обидва були при посадах . . . Це був би варіант розкладання яєць по різних кошиках нормальний.
А так черговий недосвідчений крок, як мені уявляється . . .
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19.07.2024 09:26 Ответить
+7
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19.07.2024 08:31 Ответить
+7
у Вофкки є корона фраза: "Я вам нічего нє должен ...
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19.07.2024 08:45 Ответить
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Без варіантів - демократи в ауті
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19.07.2024 08:28 Ответить
у Вофкки є корона фраза: "Я вам нічего нє должен ...
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19.07.2024 08:45 Ответить
знову буде
- Салют, пан Президент!
- Салют, пан Президент!
- Там, я иметь, проблема с одной персона!
- Не волнуйтесь пан Президент, сэр, у меня везде свои люди, которые все порешают!
- Я надеятся что мы друг-друга поняль?!
- Да, да
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19.07.2024 09:00 Ответить
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19.07.2024 09:16 Ответить
Свинособачою - це для кого?
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20.07.2024 00:32 Ответить
А не чи занадто швидко я бігу??

Вибори ще не почалися…
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19.07.2024 16:58 Ответить
Вибори ше не почались а переможець вже є - зірки так стали
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19.07.2024 17:04 Ответить
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19.07.2024 08:29 Ответить
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19.07.2024 08:30 Ответить
Два клоуна рижий і припатий па тіліхвону пабакланят. Чіста па-пацанскі.

Куди котиться світ ?
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19.07.2024 19:17 Ответить
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19.07.2024 08:31 Ответить
А не зарано?
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19.07.2024 08:31 Ответить
Как дела?
Нормально... Нормально-Нереально!!!
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19.07.2024 08:36 Ответить
Що, вухо вже залечив
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19.07.2024 08:40 Ответить
І обов'язково праве вушко забинтуй для "батя, я стараюсь".
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19.07.2024 09:39 Ответить
Куйте залізо не відходячи від каси.
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19.07.2024 08:44 Ответить
Как то не красиво получается при живом то Байдене. Ето все равно что Трамп сейчас будет договариваться с Януковощем.
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19.07.2024 08:48 Ответить
По суті воно так і є. Якшо буратінка зумів домовитися в Омані, то з трампом він домовиться й поготів. При цьому доля пересічного українця його не цікавить, бо сам буратінка не є українцем.
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19.07.2024 09:25 Ответить
Не смог буратинка в Омане договориться, не клевещите на шута. Кто будет с торчком тупорылым договариваться? В Омане ничтожеству, уже до того завербованному, сказали, что и как делать. А учитывая безнадежную тупость пациента, а диагноз спецслужбы московии давно поставили, к игруну на роялях приставили смотрящего, чтобы шут не напорол херни.
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19.07.2024 15:55 Ответить
Як то так
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19.07.2024 19:22 Ответить
не можу сказати що байден дуже красиво поступив до живої України.
так що борг платежом красен)
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19.07.2024 18:13 Ответить
П'ятниця - п'яниця, все правильно
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19.07.2024 08:52 Ответить
я вже подумав мені ввижається
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19.07.2024 08:59 Ответить
Спонсор переговорів - ФСБ Росії.
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19.07.2024 09:11 Ответить
Два дебіла це сила😄
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19.07.2024 09:12 Ответить
будут домовлятися про вселенське шапiто))
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19.07.2024 16:31 Ответить
Даремно Зеленський погодився на таку розмову.

По-перше, демократи, які поки що при владі і які, будемо відверті, більш послідовні у захисті українських інтересів, ніж республіканці, можуть образитися, що їх вже списали і це створить проблеми на найближчі півроку.
По-друге, вони можуть образитися тоді, коли ще далеко не все вирішено і зовсім не факт, що Трамп таки виграє вибори. Особливо, якщо у демократів відбудеться "заміна гравця".
По-третє, це може бути витлумачено, як втручання у внутрішні справи США, у їх вибори. Можна пригадати дзвінок Трамп-Зеленський і імпічмент Трампу, який за цим послідував . . .

Даремно. Передчасно. Обрали б, тоді б подзвонив, аби привітати і щось би вже обговорював. А до тих пір будь-які контакти повинні бути непублічними і через третіх осіб. Наприклад, хотів Порошенко поїхати на конвент Республіканської партії (на який його не випустили з України) - от треба було через нього і "поспілкуватися". Він вже відставний Президент, як і Трамп. З ким хоче, з тим і говорить - не докопаєшся. Плюс людина досвідчена, з Трампом спілкувався офіційно, коли обидва були при посадах . . . Це був би варіант розкладання яєць по різних кошиках нормальний.
А так черговий недосвідчений крок, як мені уявляється . . .
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19.07.2024 09:26 Ответить
Вы так много написали букв, и все они правильные, вернее, были бы правильными, если опираться на то, что в кресле президента Украины находится адекватный, опытный в дипломатии человек, к тому же, хоть частично заинтересован решать вопросы страны, а не только свои личные. Но реальность такова, что в данный момент кресло президента занимает самовлюбленный тупой параноик, которому глубоко плевать на Украину и украинцев. И чтобы подольше красоваться перед камерами да покорчить из себя великого деятеля, он не задумываясь убьет еще много тысяч украинцев. Так что, комментарий толковый, но...
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19.07.2024 16:09 Ответить
Послідовні мабуть в сенсі постійного скорочення обсягів військової допомоги.
Держдеп Байдена цинічно знущається над стікаючою кровʼю Україною.
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19.07.2024 16:51 Ответить
ВОНО завжди всім бреше та всіх кидає ... Беня може це підтвердити .

Ось ВОНО й дідуся Байдена кидає та хоче лягти під Трампа...
яка ГИДОТА!
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19.07.2024 10:04 Ответить
Оце роворот, розмова дебіла і клоуна
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19.07.2024 10:08 Ответить
Два лідера рейтингу піз.да.болів нарешті зможуть трохи потеревенити ні про що...
Все як ці двоє *******....
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19.07.2024 11:14 Ответить
поскаржився
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19.07.2024 11:23 Ответить
Та була вже колись така бесіда ))) Із Президентом Трампом. Так після неї, тієї бесіди, пан Трамп ледь імпічмент не отримав! Думаю, він цього не забув і горить бажанням висловити пану Зе свою вдячність
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19.07.2024 11:22 Ответить
Я так розумію Орбан поскаржився, що Зеленський перекрив російську нафту...
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19.07.2024 11:25 Ответить
Два чоботи - пара. Мухи, руда й зелена.
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19.07.2024 11:53 Ответить
Навіщо так перейматися? Гірше точнісенько не буде! Де був той Обама на пару з Бай. у 2014?! Не дали достатньо зброї Генералові продовжити гнати гідоту з української землі + затримка на 8 місяців з допомогою взагалі, нема дозволу бити по стретегічно важливим цілям на болотах, відкуди літять на голови пересічних українців багатотонні бомби. що це ? Гра у піддавки, чи що? Такой собі гамбіт на крові українців?
Типа "влади президенту Бай. не достатньо... він то каже, що будемо допомогати, скількі потрібно, потім - скільки зможемо... і тут пауза в загалі... Ото ж. Вважаю, що Тр. прав: цей балаган пора прикривати: ! Доречі, він чітко сказав, куди пу мусить засунути свої вимоги до України, по суті - повного роззброення та фактичної капітуляції. До речі, пригадайте чим закінчилася при Бай. епопея в Афгані? ото то ж. Поживемо - побачимо. А нам своє робити. Якщо вибирати поміж Бай и Тр. , то результат, як то кажуть, на обличчі. Тому, треба нам дивитись у майбутнє і досягати, як деякі вважають неможливого. Справедлівість і право на нашому боці і це рузуміють усі країни та люди доброї волі... отож так завивають, та зі штанів вистрибують на болотах, натякаючи, що вот-вот из широких штанин достанут ядерную головку.
Важливо нам не піддаватися маніпуляцім і не перетворитися на корисних ідіотів, які в скрутний для країни час готові друг дружці чуба рвати, замість того, щоб врага бити зі всіх боків і всіма засобами. Чи згодні ви зі мною?
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19.07.2024 12:11 Ответить
Доречі, він чітко сказав, куди пу мусить засунути свої вимоги до України, ??

можна ссилку на це?
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19.07.2024 18:16 Ответить
На дебатах - відповідь на запитання про план росії
https://www.politico.com/live-updates/2024/06/27/biden-trump-first-presidential-debate/trump-on-russias-war-in-ukraine-00165606 Donald Trump said that he would not accept Russian President Vladimir Putin's terms for ending the war in Ukraine

у діючого президента, чомусь не спитали думку про план
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19.07.2024 18:37 Ответить
Будуть узгоджувати, як красиво підвести ситуацію, щоб виправдати Стамбульські домовленості.
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19.07.2024 12:41 Ответить
в першому ж реченні величезна помилка: зєлєнскій вже ні разу не президент, а в.о. президента, якщо навіть таке поняття є в законах України....
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19.07.2024 14:20 Ответить
Користі від цього Україні- "0".
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19.07.2024 14:41 Ответить
Бамажкі не переплутай Лідор. І вивчи ім'я Трампа. Коноплю не кури. Гундосить не треба. Це кацапське квакання.
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19.07.2024 18:50 Ответить
биба и боба, оба неполноценные и главное яйца обоих в кремле.....
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19.07.2024 19:05 Ответить
 
 