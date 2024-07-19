Идея сбивать ракеты над Украиной означала бы конфликт НАТО и России, - посол Латвии в Польше Пойканс
Посол Латвии в Польше Юрис Пойканс предположил, что заявил, что идея Польши сбивать российские ракеты над Украиной, это скорее теоретическая возможность. Потому что НАТО хочет воздержаться от прямых боевых действий с РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.
"Это открыло бы новую страницу, и это был бы уже не гипотетический польско-российский конфликт, а конфликт НАТО-Россия, но есть сознательное желание избежать дальнейшей конфронтации", - отметил посол.
При этом он добавил, что польские официальные лица сказали, что это должно быть совместное решение НАТО.
"Сейчас нет прямого конфликта между польскими и российскими вооруженными силами. Но если ракета будет сбита, например, над Львовом, это все равно было бы определенным новым элементом в этой ситуации", - подчеркнул дипломат.
Напомним, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не готов изменить свое мнение относительно использования западного, в частности немецкого, оружия по военным объектам на территории России.
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було б ще зрозуміло з натяжкою про літаки - бо там пілот - громадянин паРаши.
А про ракети така х-ня...
Злочин ненадання допомоги особі які перебуває в небезпечному для життя стані, коли винний бачив цю ситуацію та мав можливість надати допомогу, регулюється статтею Кримінального кодексу.
Я мав на увазі існування загальних морально-етичних законів людяності, які підтверджені і кримінальними законодавствами.
Мені здається що західні політики геть уже ***...нулись в бажанні зберегти поставки дешевих орківських ресурсів та китайської продукції...
те саме було перед другою світовою, коли вони ніби боялись нацистів і комуністів, а в той же час продавали нацистам обладнання та купляли в комуністів сировину і будували їм заводи
Противостоять террористам кишка тонка?
Готовьте европеек под новую "Бучу", раз куколды и терпилы
Вже є доведені факти вторгнення КР, АКР та БПЛА рашистів у повітряний простір країн НАТО.
Окрім цього, повітряні атаки рашистів з траекторіями КР та БПЛА поблизу кордону з Україною навмисне плануються так, щоб підвищити імовірність падіння уламків ракет ППО України на території країн НАТО.
То чого вони зараз сс*ться?