Идея сбивать ракеты над Украиной означала бы конфликт НАТО и России, - посол Латвии в Польше Пойканс

Посол Латвии в Польше Юрис Пойканс предположил, что заявил, что идея Польши сбивать российские ракеты над Украиной, это скорее теоретическая возможность. Потому что НАТО хочет воздержаться от прямых боевых действий с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.

"Это открыло бы новую страницу, и это был бы уже не гипотетический польско-российский конфликт, а конфликт НАТО-Россия, но есть сознательное желание избежать дальнейшей конфронтации", - отметил посол.

При этом он добавил, что польские официальные лица сказали, что это должно быть совместное решение НАТО.

"Сейчас нет прямого конфликта между польскими и российскими вооруженными силами. Но если ракета будет сбита, например, над Львовом, это все равно было бы определенным новым элементом в этой ситуации", - подчеркнул дипломат.

Напомним, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не готов изменить свое мнение относительно использования западного, в частности немецкого, оружия по военным объектам на территории России.

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