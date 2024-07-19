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Новости Агрессия России против Украины
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Идея сбивать ракеты над Украиной означала бы конфликт НАТО и России, - посол Латвии в Польше Пойканс

Росія модифікувала крилату ракету Х-101

Посол Латвии в Польше Юрис Пойканс предположил, что заявил, что идея Польши сбивать российские ракеты над Украиной, это скорее теоретическая возможность. Потому что НАТО хочет воздержаться от прямых боевых действий с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LSM.

"Это открыло бы новую страницу, и это был бы уже не гипотетический польско-российский конфликт, а конфликт НАТО-Россия, но есть сознательное желание избежать дальнейшей конфронтации", - отметил посол.

При этом он добавил, что польские официальные лица сказали, что это должно быть совместное решение НАТО.

"Сейчас нет прямого конфликта между польскими и российскими вооруженными силами. Но если ракета будет сбита, например, над Львовом, это все равно было бы определенным новым элементом в этой ситуации", - подчеркнул дипломат.

Напомним, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не готов изменить свое мнение относительно использования западного, в частности немецкого, оружия по военным объектам на территории России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможности сбивания Польшей российских ракет: Если не защитим газохранилища, наши соседи зимой останутся без газа

Автор: 

оружие (10288) ракеты (3635) россия (96446)


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Топ комментарии
+19
яку х-ню воно меле...

було б ще зрозуміло з натяжкою про літаки - бо там пілот - громадянин паРаши.

А про ракети така х-ня...
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19.07.2024 12:04 Ответить
+18
**** на вас розраховує, сцикуни.
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19.07.2024 12:06 Ответить
+17
яку х-ню воно меле...
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19.07.2024 12:02 Ответить
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яку х-ню воно меле...
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19.07.2024 12:02 Ответить
...які *******, такі допоможуть.
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19.07.2024 12:02 Ответить
Сируни
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19.07.2024 12:03 Ответить
яку х-ню воно меле...

було б ще зрозуміло з натяжкою про літаки - бо там пілот - громадянин паРаши.

А про ракети така х-ня...
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19.07.2024 12:04 Ответить
по всім канонам ненадання допомоги - Злочин.

Злочин ненадання допомоги особі які перебуває в небезпечному для життя стані, коли винний бачив цю ситуацію та мав можливість надати допомогу, регулюється статтею Кримінального кодексу.
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19.07.2024 12:15 Ответить
так і є. Але цей закон застосовується вибірково. Наприклад для ізраїлю, але не України. І можна було б запитати у юристів міжнародників, чи можна якось за це когось покарати.
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19.07.2024 17:55 Ответить
Скоріш за все це не стосується міжнародного права.

Я мав на увазі існування загальних морально-етичних законів людяності, які підтверджені і кримінальними законодавствами.
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19.07.2024 18:22 Ответить
хйло на це розраховує і він розуміє що захід сцикливий а потім він прийде до вас по черзі
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19.07.2024 12:05 Ответить
І що, якщо Україна самотужки переможе кацапів і в майбутньому стане членом НАТО і ЄС, то разом з 800 мільйонним по населенню блоком НАТО ми москалів зметемо за лічені тижні? Але ні, якщо НАТО вступить у війну, то всі програють, то як тоді Україна самотужки здолає кацапів?
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19.07.2024 12:05 Ответить
Самотужки навряд чи переможемо. За нинішнім рівнем допомоги нам би хоч втриматись і не втратити нові території - до речі, це можна буле розглядати як моральну перемогу, але не військову.
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19.07.2024 13:04 Ответить
З нинішньою допомогою партнерів території втрачаються. Щодня. Потроху, по посадці, але щодня і невпинно
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19.07.2024 15:47 Ответить
Про що й кажу. Щоправда, орки за ті посадки по 1000+ своїх.кладуть, і це лише вбитими. Так, для них жива сила - не цінність, але ж нових треба мобілізувати та по мінімуму навчити. Цікаво, а як у них там інші кордони? Відомо, що запоребрик - спірна територія між Україною та Китаєм, ще й Японія з фінами підтягнуться.
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19.07.2024 16:39 Ответить
**** на вас розраховує, сцикуни.
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19.07.2024 12:06 Ответить
Якщо цапомордих не присадити на сраку, то він, ,,конфлікт,, 100 відсотково буде з нато , але трішечки пізніше. Кожне їхнє бздливе рішення коштує тисячами життів українців.
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19.07.2024 12:06 Ответить
Цікаво чим саме, тобто збиття ракет які вбивають мирних мешканців та залітають в країни НАТО то ескалація....

Мені здається що західні політики геть уже ***...нулись в бажанні зберегти поставки дешевих орківських ресурсів та китайської продукції...

те саме було перед другою світовою, коли вони ніби боялись нацистів і комуністів, а в той же час продавали нацистам обладнання та купляли в комуністів сировину і будували їм заводи
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19.07.2024 12:07 Ответить
Давати зброю - не конфлікт, а збивати ракети конфлікт. Це нонсенс.
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19.07.2024 12:07 Ответить
Як це ще не запропонували збивати українські ракети ппо ?
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19.07.2024 12:11 Ответить
Як би це говорив посол Венгрї то ше ладно, сумно таке чути від посла Латвій
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19.07.2024 12:12 Ответить
Який абсурд і маразм.🤦
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19.07.2024 12:14 Ответить
дійсно, хай довбуть собі Україну в штатному режимі. аби не було ескалації
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19.07.2024 12:15 Ответить
Найбільше обурюються ті, хто був проти вступу України в НАТО і відповідно завідивал бєлорусам.
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19.07.2024 12:17 Ответить
Те, кто между войной и позором выбирают позор, в итоге получат и то и другое.
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19.07.2024 12:19 Ответить
Не хочете "конфлікту " зараз - отримаєте війну завтра ....
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19.07.2024 12:21 Ответить
У чому "конфлікт"? Ракети - знаряддя террору, а не "власність рф"
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19.07.2024 12:26 Ответить
NATO is 🌈 ⬇️

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19.07.2024 12:32 Ответить
Каким образом?
Противостоять террористам кишка тонка?
Готовьте европеек под новую "Бучу", раз куколды и терпилы
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19.07.2024 12:43 Ответить
Они надеются шо Украина будет вечным бухфером.
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19.07.2024 13:01 Ответить
у нас не хватит ресурсов на эту вечность
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19.07.2024 17:58 Ответить
Виходить, НАТО вже воювало з Іраном?
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19.07.2024 12:44 Ответить
Це тренування з підвищеною відповідальністю. Тренуйтесь, панове, невдовзі прийдеться збивати ракети над своєю територією.
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19.07.2024 12:54 Ответить
Україну врятують власні товсті ракети. Якщо не станеться якийсь новий Перл-Харбор. Але, схоже, ця популістична рать і Перл-Харбор проковтне.
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19.07.2024 12:54 Ответить
Если Украина падёт, прибалтов и так сомнут за неделю. А защищать их никто не будет торопиться. На этом можно будет ставить жирную точку в истории Латвии.
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19.07.2024 13:33 Ответить
Ну.., чекайти коли над Латвією збивати прийдеться! Це невздовзі! А з вашою вправністю......, і досвідом....
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19.07.2024 13:43 Ответить
Це вже літовці таке кажуть, таке ж уйоб...не як і всі натівці.
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19.07.2024 13:49 Ответить
ДОПОМАГАТИ УКРАЇНІ ЗАКРИВАТИ НЕБО ЦЕ ДЛЯ НАТО ЗАДАЧА ВИЯВИЛАСЯ СУПЕРТЯЖКА..ЦЕ НЕ НАД ЛІВІЄЮ ЗАКРИВАТИ НЕБО... МАБУТЬ МАЦКОВІЯ СТРАШНА ДЛЯ ГРІЗНОГО НАТО..І НАМРІЯНИЙ ХКУЙЛОМ 2-Х ПОЛЯРНИЙ СВІТ НІКУДИ НЕ ДІВСЯ І НЕ ДІНЕТЬСЯ З ТАКОЮ БОЯГУЗЛИВОЮ ПОЗИЦІЄЮ... НАТЕ ВАМ РАКЕТИ АЛЕ ТІЛЬКИ ПО ГОРОБЦЯХ..... ВЗАГАЛІ, ОДНА ГОВОРІЛЬНЯ.. ТІЛЬКИ ЗСУ ВИРІШУЮТЬ ДОЛЮ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ, ДЕ *********** ТІЛЬКИ БІЛЬШ СПРАВЕДЛИВЕ ЖИТТЯ...
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19.07.2024 13:54 Ответить
*****, трусливые скунсы. Так нафуй было подписывать гарантия безопасности?! Теперь никто в мире и никогда не поверит в бумажки про безопасность. Теперь только каждый сам за себя
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19.07.2024 15:26 Ответить
Яке протистояння з НАТО? Це ж не літак, де сидить пілот, а ракета. Так можна до абсурду дійти
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19.07.2024 15:35 Ответить
КР, АКР та БПЛА путінських терористів над Україною являють собою небезпеку для Польщі, Румунії, Молдови.
Вже є доведені факти вторгнення КР, АКР та БПЛА рашистів у повітряний простір країн НАТО.
Окрім цього, повітряні атаки рашистів з траекторіями КР та БПЛА поблизу кордону з Україною навмисне плануються так, щоб підвищити імовірність падіння уламків ракет ППО України на території країн НАТО.
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19.07.2024 17:21 Ответить
Вже є доведені факти вторгнення КР, АКР та БПЛА рашистів у повітряний простір країн НАТО. - при тому що вони нічого не збивали і не ескаліровали.
То чого вони зараз сс*ться?
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19.07.2024 18:00 Ответить
 
 