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Новости Помощь Украине
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Великобритания удвоит поддержку Украины, - Стармер

Велика Британія подвоїть підтримку України

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна удвоит поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он назвал визит Зеленского на Даунинг-стрит "настоящим событием в истории".

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории", - сказал премьер Великобритании.

Стармер отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании. По его словам, агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".

Также премьер сказал, что Британия "удвоит" поддержку Украины, и подтвердил, что сегодня утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.

Читайте также: Угроза со стороны России распространяется на всю Европу, - премьер Британии Стармер

Автор: 

Великобритания (5046) Стармер Кир (229)


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Топ комментарии
+5
Це добре - бо німці хочуть в 2р зменшити допомогу - в них почала буксувати економіка
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19.07.2024 13:33 Ответить
+3
Дякуємо!!!
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19.07.2024 13:52 Ответить
+2
Щира подяка брітам!! Але все це лише завдяки наполеглевій,невгамовній праці Чегевари Оманського !!))
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19.07.2024 13:32 Ответить
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Щира подяка брітам!! Але все це лише завдяки наполеглевій,невгамовній праці Чегевари Оманського !!))
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19.07.2024 13:32 Ответить
Це добре - бо німці хочуть в 2р зменшити допомогу - в них почала буксувати економіка
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19.07.2024 13:33 Ответить
Добре. але не дуже. Якби німці не знизили, воно би в плюс пішло .Якщо Трамп заблокує допомогу Україні від США, нам треба від Європи побільше.
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19.07.2024 14:22 Ответить
UA UK
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19.07.2024 13:43 Ответить
Дякуємо!!!
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19.07.2024 13:52 Ответить
А чого б дурню не одягнути ще б бронік та каску!?
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19.07.2024 13:55 Ответить
По суті новини є що додати ? Якщо ні то стули пельку
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19.07.2024 14:10 Ответить
додам. не зобижайте дурнів. це ж не не дурень, воно знає, що робить. оманські договорняки реалізовує. з дєрьмаком. ти про судилище над Червінським чув? отож. а ти кажеш -по суті.
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19.07.2024 14:22 Ответить
Новина була про підтримку України Великою Британією. До чого тут Червиньскій та висір про каску
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19.07.2024 14:37 Ответить
Щиро дякуємо, Британіє.
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19.07.2024 14:47 Ответить
а можна конкретніше?
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19.07.2024 17:37 Ответить
Ось вам і лейбористи!, а скіки було "лякалок-вангувань"???, Щира Подяка!,
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20.07.2024 07:33 Ответить
 
 