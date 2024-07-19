Великобритания удвоит поддержку Украины, - Стармер
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна удвоит поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Он назвал визит Зеленского на Даунинг-стрит "настоящим событием в истории".
"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории", - сказал премьер Великобритании.
Стармер отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании. По его словам, агрессия России "непростительна и не может остаться безнаказанной".
Также премьер сказал, что Британия "удвоит" поддержку Украины, и подтвердил, что сегодня утром принял приглашение посетить Украину снова в будущем.
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