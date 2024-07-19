Единственное преимущество Путина в войне - запас оружия времен СССР, деньги и презрение к жизни людей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал преимущества, которые все еще имеет российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины, и объяснил, как их можно лишить.

Об этом он сказал во время выступления на заседании правительства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Россия во многих аспектах слабая.

"Их дипломатия превратилась в простые взятки, ложь или угрозы. Экономически они не являются сильными", - отметил он.

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В то же время у Путина остаются на руках козыри.

Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина, - это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский призвал лишить Путина денег и возможности производить больше оружия.

"И за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить - своими потерями и своим поражением", - добавил президент.

Всего этого можно достичь, если партнеры согласятся на удары Украины в российский тыл дальнобойным оружием, резюмировал глава государства.

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