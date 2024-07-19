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Новости Война
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Единственное преимущество Путина в войне - запас оружия времен СССР, деньги и презрение к жизни людей, - Зеленский

Зеленський назвав єдину перевагу Росії у війні проти України

Президент Украины Владимир Зеленский назвал преимущества, которые все еще имеет российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины, и объяснил, как их можно лишить.

Об этом он сказал во время выступления на заседании правительства Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Россия во многих аспектах слабая.

"Их дипломатия превратилась в простые взятки, ложь или угрозы. Экономически они не являются сильными", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил со Стармером ситуацию на фронте и необходимость предоставления Украине дальнобойного оружия

В то же время у Путина остаются на руках козыри.

Единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у Путина, - это большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни. Достаточно опасная смесь", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский призвал лишить Путина денег и возможности производить больше оружия.

"И за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить - своими потерями и своим поражением", - добавил президент.

Всего этого можно достичь, если партнеры согласятся на удары Украины в российский тыл дальнобойным оружием, резюмировал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ограничения на применение западного оружия будут сняты, это поможет нам укрепить оборону, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) путин владимир (31654) россия (96446)


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Топ комментарии
+23
Єдина перевага Путіна у війні - запас зброї часів СРСР, гроші та зневага до життя людей

Єдина?
Я нарахував три.
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19.07.2024 15:45 Ответить
+22
У Пуйла є ще одна перевага - квартальні ждуни, які зневажають Україну.
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19.07.2024 15:48 Ответить
+15
Зневага до життя людей у вас однакова.
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19.07.2024 16:09 Ответить
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Єдина перевага Путіна у війні - запас зброї часів СРСР, гроші та зневага до життя людей

Єдина?
Я нарахував три.
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19.07.2024 15:45 Ответить
Єдиний твій недолік - ти поц, невіглас та глитай.
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19.07.2024 15:46 Ответить
Самокритично👍.
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19.07.2024 15:51 Ответить
Це він про Зєлю, який заблукав в трьох соснах, але стверджує, що сосна була одна.
Це ж як треба випадати з реальності ......................
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19.07.2024 16:10 Ответить
Це він вам секретно сказав, щоб ніхто не чув? Чи він це ви, а ви це він?)
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19.07.2024 16:19 Ответить
Це очевидно з коментарів.
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19.07.2024 16:31 Ответить
Вова, не паясничай.
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19.07.2024 16:59 Ответить
Сосна була корабельна, сподіваюсь?
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19.07.2024 16:25 Ответить
За часiв мендельшi-пейсательницы?
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19.07.2024 17:11 Ответить
Нагадайте - "укрАинскій рускій" - це вона?
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19.07.2024 17:40 Ответить
Ну так виходить, мінімум три переваги
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19.07.2024 15:45 Ответить
Ну таке може сказати і 10-ти річна дитина .
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19.07.2024 15:45 Ответить
Ухилянт асфальтовий, розглагольствуванням практикує за кордоном!
Ділится досвідом злиття вагнерівців та розмінування Півдня Україн, щоб на шатлах, рашисти за три дні …, а далі парад… шашлики…, і Оманські домовленості!
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19.07.2024 15:46 Ответить
И Китай с КНДР (Северной) подо боком, и нефте бабки. и огромное население, и наши слабые не-союзники.
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19.07.2024 15:47 Ответить
У Пуйла є ще одна перевага - квартальні ждуни, які зневажають Україну.
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19.07.2024 15:48 Ответить
Самий головний спец по путіних!!!
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19.07.2024 15:49 Ответить
Оманська консерва забув себе ще приплюсовати та мільйонів дебілів які підуть за гроші на війну. А в нас людей немає, тому що ти зпаплюжив, зневірив, знищів віру в армію і зараз зливаєш весь фронт на користь пуйла.
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19.07.2024 16:02 Ответить
А ще пуйло дійсно бажає перемоги у війні, а Зеленський з Єрмачком та уся зелена шайка москальських прихвостнів - не факт, що дійсно хочуть перемоги України.
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19.07.2024 16:02 Ответить
Зброя всіх часів і народів і гроші як стимул бігти в атаку
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19.07.2024 16:06 Ответить
Зневага до життя людей у вас однакова.
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19.07.2024 16:09 Ответить
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19.07.2024 16:20 Ответить
Це ти так,дебіл зелений,оцінюєш обстановку і з цього приймаєш стратегічні рішення?Інфантіл просрочений.
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19.07.2024 16:23 Ответить
Перевага у Пуцина лише одна - це недолуга зелена влада в Україні.
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19.07.2024 16:30 Ответить
Зєля, яка в тебе перевага окрім того що ти смокчеш дєрьмаку?
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19.07.2024 16:30 Ответить
Ти одна з ключових переваг *****.
Бо навіть зворе на голову ***** не поперло б на Україну, якби дороги були заміновані, війська забезпечені та приведені до бойової готовності.
А ти замість цього, лише хвостом виляло перед кацапами, мов шавка!
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19.07.2024 16:55 Ответить
Шо воно меле про перевагу в неповазi до людей? Як каже пан Вiталiй iз Vox Veritatis , в яких попугаях главзеб измерил неповагу до людей у нас з неповагою до цапорилих на каазлабадii? Це ж треба ляпати не думаючи. ДЛБ форменный. И це максимум чему научил татко теска дурбыцала. ЗЫ... Разве такие со стыда сгорят, если они дупля не отбивает(имею ввиду электорат) в своем выборе.
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19.07.2024 16:57 Ответить
Та невже....передана це зе+козир....надивився в очі, віслюк!!!!
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19.07.2024 17:46 Ответить
Вдумайтесь!.что в очередной раз ляпнул президент.*Единственное КОНКУРЕНТНОЕ преимущество,которое ещё осталось у путина..........и полное пренебрежение к человечиской жизни*.
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19.07.2024 17:47 Ответить
Ми не забули твою турботу про людське життя морпіха Журавля.
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19.07.2024 18:24 Ответить
Як Лідор зневажає життя наших захисників, то ***** ще треба повчитись. Для чого гинули морська піхота у ринках, для чого Бахмут, Авдіївка, Сєвєродонецьк були фортецями ? Треба було наступати, а не лягати в ОБОРОНУ. Як це робив Залужний.
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19.07.2024 18:41 Ответить
А в тебе така ж сама зневага до людей.
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19.07.2024 18:50 Ответить
Основна перевага *****, це засранець-ЗЕ і його довбо1оби
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19.07.2024 19:08 Ответить
Це не єдина перевага, це три переваги.
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19.07.2024 20:56 Ответить
вислів рівня шкрляра
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20.07.2024 09:12 Ответить
 
 