Зеленский обсудил со Стармером ситуацию на фронте и необходимость предоставления Украине дальнобойного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили несколько важных вопросов. Среди главного - ситуация на фронте, необходимость дальнобойного оружия, чтобы быть способными защищать жизни наших людей", - отметил он.
Также Зеленский рассказал Стармеру об утвержденной Стратегии морской безопасности Украины.
"Будем и в дальнейшем работать вместе над укреплением нашей морской коалиции. Украина всегда будет благодарна Великобритании за поддержку нашей независимости и жизни наших людей", - добавил глава украинского государства.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна удвоит поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль