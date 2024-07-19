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Зеленский обсудил со Стармером ситуацию на фронте и необходимость предоставления Украине дальнобойного оружия

Зеленський зустрівся з прем'єром Британії Кіром Стармером 19 липня

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили несколько важных вопросов. Среди главного - ситуация на фронте, необходимость дальнобойного оружия, чтобы быть способными защищать жизни наших людей", - отметил он.

Также Зеленский рассказал Стармеру об утвержденной Стратегии морской безопасности Украины.

"Будем и в дальнейшем работать вместе над укреплением нашей морской коалиции. Украина всегда будет благодарна Великобритании за поддержку нашей независимости и жизни наших людей", - добавил глава украинского государства.

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Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна удвоит поддержку Украины.

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21085) Стармер Кир (229)


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Йшов 25 рік переговорів сонцесцяйного лідора зєлєбоб з уявними союзниками.
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19.07.2024 14:07 Ответить
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19.07.2024 14:21 Ответить
А свої ракети в асфальт, і накрадене на будівництві -в офшори. А тепер-дайте-дайте!
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19.07.2024 14:23 Ответить
 
 