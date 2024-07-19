Зеленский обсудил со Стармером ситуацию на фронте и необходимость предоставления Украине дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером обсудили несколько важных вопросов. Среди главного - ситуация на фронте, необходимость дальнобойного оружия, чтобы быть способными защищать жизни наших людей", - отметил он.

Также Зеленский рассказал Стармеру об утвержденной Стратегии морской безопасности Украины.

"Будем и в дальнейшем работать вместе над укреплением нашей морской коалиции. Украина всегда будет благодарна Великобритании за поддержку нашей независимости и жизни наших людей", - добавил глава украинского государства.

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Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна удвоит поддержку Украины.