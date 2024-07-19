Около 5 тыс. работников удалось вывезти с Запорожской АЭС, – Галущенко
Около 5 тысяч работников Запорожской АЭС на сегодня удалось вывезти из оккупированного Энергодара.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня мы вывезли около 5 тыс. человек с Запорожской АЭС. Они все работают в компании "Энергоатом"; и это как раз тот персонал, который мы планируем использовать на достройке блоков Хмельницкой АЭС", - отметил он.
Галущенко заявил, что с февраля этого года россияне запретили доступ на ЗАЭС тех работников, которые остались на оккупированной территории. По словам Галущенко, такие работники продолжают получать зарплату, которая накапливается на их счетах.
Топ комментарии
+1 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий19.07.2024 15:56 Ответить Ссылка
+1 Sloy Gnom
показать весь комментарий19.07.2024 16:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли пишуть що Артьома немає, це фігня !
аби були фахівці, а станки знайдуться !
який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС
Джерело:
реактор готовий на 80% (якщо не брешуть)
та ще 5 000 чоловік ?
бо знають як !!!
з 12.03.2022 по 19.07.2024 вдалося вивезти близько 5 тис. людей?
а, яким чином? секретно?
а, точної цифри вивезених, нема? секретно?
на заес працює більше п'яти тис людей? чи, на заес, живуть цивільні?
Их государство НЕ ВЫВОЗИЛО, а каждый САМ как смог выбирался...?!
Просто государство на себя медальку примеряет незаслуженно...