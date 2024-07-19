Около 5 тыс. работников удалось вывезти с Запорожской АЭС, – Галущенко

Около 5 тысяч работников Запорожской АЭС на сегодня удалось вывезти из оккупированного Энергодара.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы вывезли около 5 тыс. человек с Запорожской АЭС. Они все работают в компании "Энергоатом"; и это как раз тот персонал, который мы планируем использовать на достройке блоков Хмельницкой АЭС", - отметил он.

Галущенко заявил, что с февраля этого года россияне запретили доступ на ЗАЭС тех работников, которые остались на оккупированной территории. По словам Галущенко, такие работники продолжают получать зарплату, которая накапливается на их счетах.

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