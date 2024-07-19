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Около 5 тыс. работников удалось вывезти с Запорожской АЭС, – Галущенко

заес

Около 5 тысяч работников Запорожской АЭС на сегодня удалось вывезти из оккупированного Энергодара.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы вывезли около 5 тыс. человек с Запорожской АЭС. Они все работают в компании "Энергоатом"; и это как раз тот персонал, который мы планируем использовать на достройке блоков Хмельницкой АЭС", - отметил он.

Галущенко заявил, что с февраля этого года россияне запретили доступ на ЗАЭС тех работников, которые остались на оккупированной территории. По словам Галущенко, такие работники продолжают получать зарплату, которая накапливается на их счетах.

Читайте: Галущенко и члены НКРЭКУ "подставляют" президента Зеленского с тарифами на электричество, - глава "Укрметаллургпрома"

Автор: 

Галущенко Герман (262) Запорожская АЭС (727)


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Топ комментарии
+1
12 березня, російська влада заявила керівництву станції, що тепер остання належить державній атомній енергетичній компанії Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC Росатому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-Ukr_Pravda_20220312-16 [16]

з 12.03.2022 по 19.07.2024 вдалося вивезти близько 5 тис. людей?
а, яким чином? секретно?
а, точної цифри вивезених, нема? секретно?
на заес працює більше п'яти тис людей? чи, на заес, живуть цивільні?
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19.07.2024 15:56 Ответить
+1
Давайте угадаю ?
Их государство НЕ ВЫВОЗИЛО, а каждый САМ как смог выбирался...?!

Просто государство на себя медальку примеряет незаслуженно...
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19.07.2024 16:09 Ответить
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бережіть спеців !!!!!!!

коли пишуть що Артьома немає, це фігня !
аби були фахівці, а станки знайдуться !
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19.07.2024 15:51 Ответить
от тому, 5-6 менеджерів, саме цінне, що є на світі!
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19.07.2024 15:58 Ответить
Тут про будівельників йдеться, а не про атомників.

який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС
Джерело:
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19.07.2024 16:46 Ответить
не будівельники, а монтаж обладнання

реактор готовий на 80% (якщо не брешуть)
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19.07.2024 16:53 Ответить
я перепрошую, а що ці монтажники в Запоріжжі робили.

та ще 5 000 чоловік ?
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19.07.2024 16:58 Ответить
колись дивився сюжет, як декілька спеців, які втекли з Луганського патронного, налагодили дрібносерійне виробництво спец патронів для снайперок -

бо знають як !!!
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19.07.2024 15:53 Ответить
от тому, 5-6 менеджерів, знають як!
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19.07.2024 15:59 Ответить
тобі туда - в мєчєть ім. васі блаженного !

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19.07.2024 16:51 Ответить
12 березня, російська влада заявила керівництву станції, що тепер остання належить державній атомній енергетичній компанії Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC Росатому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-Ukr_Pravda_20220312-16 [16]

з 12.03.2022 по 19.07.2024 вдалося вивезти близько 5 тис. людей?
а, яким чином? секретно?
а, точної цифри вивезених, нема? секретно?
на заес працює більше п'яти тис людей? чи, на заес, живуть цивільні?
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19.07.2024 15:56 Ответить
Коли є фахівці інструменти і матеріали то нема проблем зробити будь що від самоката до ракети а якщо є бажання і стимул то нема нічог не можливого і ядрьону бомбу і космічний корабель все під силу
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19.07.2024 16:00 Ответить
Давайте угадаю ?
Их государство НЕ ВЫВОЗИЛО, а каждый САМ как смог выбирался...?!

Просто государство на себя медальку примеряет незаслуженно...
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19.07.2024 16:09 Ответить
 
 