Формат спецтрибунала относительно РФ могут согласовать осенью, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что возможно уже этой осенью будет достигнуто финальное видение формата Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

"Движение происходит. Безусловно, переговоры по созданию трибунала затянулись. Третий год войны. Но в последнее время информацию, которую получают коллеги, участвующие в заседаниях так называемой Core Group - это страны, которые ведут собственно переговоры относительно трибунала, то они в последнее время продвинулись очень далеко. Примерный формат трибунала, который представляется членам переговоров оптимальным, он более-менее определен. Выглядит все более или менее оптимистично. Есть шансы, что уже этой осенью, возможно, мы выйдем на какие-то финальные компромиссы и видение формата трибунала, но опять же, все зависит от переговорной группы и от видения правительств и парламентов стран-участниц. То есть на уровне переговорщиков, как мне рассказывают коллеги из Министерства иностранных дел, коллеги из Совета Европы, у них есть понимание, что процесс движется, и есть надежда, что будет достигнут определенный общий компромисс по созданию трибунала и учет интересов Украины и наших партнеров", - рассказал Малюська.

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По его словам, "ключевая проблема, которая была, есть, и останется, которую нужно отслеживать как маркер успеха или неуспеха переговоров, - это возможность осуждения Путина, его ближайшего окружения таким трибуналом. То есть, нужно смотреть на полномочия трибунала, именно по этому поводу и идет дискуссия. Например, Международный уголовный суд (МУС) точно может рассматривать дела в отношении Путина, но это достаточно редкое исключение из общих правил. В целом президенты пользуются правом на иммунитет. Собственно, будут ли пользоваться эти лица иммунитетом от новосозданного трибунала, к этому шла и продолжается самая большая дискуссия среди участников".

Он также отметил, что одной из идей было создание спецтрибунала в Гааге.

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"Опять же, символично, потому что Гаага является международным центром, столицей справедливости, судов", - сказал Малюська.