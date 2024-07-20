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Формат спецтрибунала относительно РФ могут согласовать осенью, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что возможно уже этой осенью будет достигнуто финальное видение формата Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

"Движение происходит. Безусловно, переговоры по созданию трибунала затянулись. Третий год войны. Но в последнее время информацию, которую получают коллеги, участвующие в заседаниях так называемой Core Group - это страны, которые ведут собственно переговоры относительно трибунала, то они в последнее время продвинулись очень далеко. Примерный формат трибунала, который представляется членам переговоров оптимальным, он более-менее определен. Выглядит все более или менее оптимистично. Есть шансы, что уже этой осенью, возможно, мы выйдем на какие-то финальные компромиссы и видение формата трибунала, но опять же, все зависит от переговорной группы и от видения правительств и парламентов стран-участниц. То есть на уровне переговорщиков, как мне рассказывают коллеги из Министерства иностранных дел, коллеги из Совета Европы, у них есть понимание, что процесс движется, и есть надежда, что будет достигнут определенный общий компромисс по созданию трибунала и учет интересов Украины и наших партнеров", - рассказал Малюська.

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По его словам, "ключевая проблема, которая была, есть, и останется, которую нужно отслеживать как маркер успеха или неуспеха переговоров, - это возможность осуждения Путина, его ближайшего окружения таким трибуналом. То есть, нужно смотреть на полномочия трибунала, именно по этому поводу и идет дискуссия. Например, Международный уголовный суд (МУС) точно может рассматривать дела в отношении Путина, но это достаточно редкое исключение из общих правил. В целом президенты пользуются правом на иммунитет. Собственно, будут ли пользоваться эти лица иммунитетом от новосозданного трибунала, к этому шла и продолжается самая большая дискуссия среди участников".

Он также отметил, что одной из идей было создание спецтрибунала в Гааге.

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"Опять же, символично, потому что Гаага является международным центром, столицей справедливости, судов", - сказал Малюська.

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трибунал (292) Малюська Денис (322)


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Буде як з ф 16
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19.07.2024 23:30 Ответить
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19.07.2024 23:32 Ответить
а спецтребунал по ,,українським,, зрадникам,казнокрадам,вилупкам які наклали на КУ та права людини коли влаштуємо суди???
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20.07.2024 00:25 Ответить
Прикольне прізвище, співзвучне персонажу.
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20.07.2024 00:31 Ответить
Коли вже цей недолугий персонаж замовкне? Бажано, назавжди...
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20.07.2024 06:17 Ответить
малюск.... ти закінчуй вже муйньою маятися....
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20.07.2024 06:20 Ответить
Який спецтрибунал?
Ви ж чмошники знову перед кацапами хвостом виляєте як шавки!
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20.07.2024 08:28 Ответить
 
 