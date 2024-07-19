Формат спецтрибуналу щодо РФ можуть погодити восени, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що можливо вже цієї осені буде досягнуто фінального бачення формату Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це він сказав в коментарі Укрінформу в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

"Рух відбувається. Безумовно, перемовини щодо створення трибуналу затягнулися. Третій рік війни. Але останнім часом інформацію, яку отримують колеги, які беруть участь у засіданнях так званої Core Group - це країни, які ведуть власне перемовини щодо трибуналу, то вони останнім часом просунулись дуже далеко. Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Виглядає все більш-менш оптимістично. Є шанси, що вже цієї осені, можливо, ми вийдемо на якісь фінальні компроміси та бачення формату трибуналу, але знову ж таки, все залежить від перемовної групи й від бачення урядів і парламентів країн-учасниць. Тобто на рівні перемовників, як мені розповідають колеги з Міністерства закордонних справ, колеги з Ради Європи, в них є розуміння, що процес рухається, і є сподівання, що буде досягнуто певного спільного компромісу щодо створення трибуналу та врахування інтересів України та наших партнерів", - розповів Малюська.

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За його словами, "ключова проблема, яка була, є, і залишиться, яку потрібно відстежувати як маркер успіху чи неуспіху перемовин, - це можливість засудження Путіна, його найближчого оточення таким трибуналом. Тобто, потрібно дивитися на повноваження трибуналу, саме з цього приводу і триває дискусія. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд (МКС) точно може розглядати справи щодо Путіна, але це досить рідкісний виняток із загальних правил. Загалом президенти користуються правом на імунітет. Власне, чи користуватимуться ці особи імунітетом від новоствореного трибуналу, що до цього йшла і триває найбільша дискусія серед учасників".

Він також зазначив, що однією з ідей було створення спецтрибуналу в Гаазі.

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"Знову ж таки, символічно, бо Гаага є міжнародним центром, столицею справедливості, судів", - сказав Малюська.