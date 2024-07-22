Через пару недель ситуация в энергосистеме улучшится. Сентябрь-октябрь можем пройти без отключений, - "Укрэнерго"
Через пару недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, в сентябре и октябре дефицита может не быть вообще.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью телеканалу "Суспільне".
Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сообщил Кудрицкий.
Что будет со светом в ближайшие месяцы?
По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.
"У нас есть достаточно неплохие шансы пройти этот период или без отключений, или с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - сказал он.
Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.
"И знаете я вам так скажу что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полный блэкаут на недели или месяцы", - добавил глава "Укрэнерго".
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Якщо ви і в листопаді 2024 також були, то кого обрали президентом США?
Видно, так і треба з цими мародерами 'спілкуватись' в усьому, бо вони береги вже втратили. Досить країну добивати. Закінчуйте ВСЕ. Відкривайте кордони, терористи, - люди вам не раби.
Поверить, конечно!
Но и взять тоже…
Це, ****, скільки?
Пара це два тижні чи декілька?