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Новости
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Через пару недель ситуация в энергосистеме улучшится. Сентябрь-октябрь можем пройти без отключений, - "Укрэнерго"

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Через пару недель ожидается улучшение ситуации в энергосистеме, в сентябре и октябре дефицита может не быть вообще.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью телеканалу "Суспільне".

Конечно, что есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сообщил Кудрицкий.

Что будет со светом в ближайшие месяцы?

По его словам, дефицит немного уменьшится, и в течение августа будет постепенно уменьшаться в сентябре и в октябре, если не будет новых масштабных обстрелов.

"У нас есть достаточно неплохие шансы пройти этот период или без отключений, или с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - сказал он.

Кудрицкий напомнил, что в Украине половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года, повреждена или разбита.

Также читайте: Меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 18:00 до 23:00 будут задействованы три очереди отключений, - "Укрэнерго"

"И знаете я вам так скажу что любая другая энергосистема в этой ситуации просто бы сколлапсировала, просто бы был полный блэкаут на недели или месяцы", - добавил глава "Укрэнерго".

Автор: 

энергетика (2552) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+12
Ще раз повторюся: Та ви вже якось синхронно брешіть, а то вчора покращення, сьогодні капець, завтра знову світле майбутнє. Бл..., зелені мародери-дилетанти, зачинити б вас всіх на 25 поверсі у будинку з електроплитами, непрацюючим ліфтом і без кондиціонерів, і брати за вихід по 20 млн. з кожного. Паскудне жадібне хуцпате кодло, коли ж ви вже втікатимете з вашими ********** назавжди з України, а вас в дорогу битимуть ногами і лопатами.
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22.07.2024 15:32
+9
...брехуни.
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22.07.2024 15:18
+4
А як там в майбутньому?

Якщо ви і в листопаді 2024 також були, то кого обрали президентом США?
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22.07.2024 15:21
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...брехуни.
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22.07.2024 15:18 Ответить
А як там в майбутньому?

Якщо ви і в листопаді 2024 також були, то кого обрали президентом США?
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22.07.2024 15:21 Ответить
....цоьго Господьнавіть не знає.
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22.07.2024 15:26 Ответить
Але ж якось вам вдалося взнати, що Укренерго збрехали, і в вересні-жовтні відключення електроенергії все ж таки були?
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22.07.2024 15:29 Ответить
Випадково.
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22.07.2024 15:45 Ответить
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22.07.2024 15:27 Ответить
Мабудь собі і замам зарплатню до 5 млн. грн. нарахував, що такий щедрий на прогнози став, або планує населенню ще тариф вдвічі підвищити! 🤬
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22.07.2024 15:26 Ответить
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22.07.2024 15:26 Ответить
Ще раз повторюся: Та ви вже якось синхронно брешіть, а то вчора покращення, сьогодні капець, завтра знову світле майбутнє. Бл..., зелені мародери-дилетанти, зачинити б вас всіх на 25 поверсі у будинку з електроплитами, непрацюючим ліфтом і без кондиціонерів, і брати за вихід по 20 млн. з кожного. Паскудне жадібне хуцпате кодло, коли ж ви вже втікатимете з вашими ********** назавжди з України, а вас в дорогу битимуть ногами і лопатами.
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22.07.2024 15:32 Ответить
В хід пішов метод Зомбомарафону...
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22.07.2024 15:34 Ответить
справа орестовича-буданова живе і процвітає!
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22.07.2024 15:36 Ответить
Шо, ахметови з зеленськими нажруться? Не вірю.
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22.07.2024 15:39 Ответить
это с учетом того, что пуйло и дальше будет пулять по энергетике?
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22.07.2024 15:42 Ответить
Бачать що останні масовані обстріли енергетики були вже давно, тому очікують нових обстрілів а поки продовжують кормити обіцянками.
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22.07.2024 15:44 Ответить
Тут присутнцй ньюанс. Якщо ворог знову не почне обстрілювати об"єкти критичноі інфрастуктури
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22.07.2024 15:55 Ответить
Піdaри. Просто люди на протести почали виходити - ио раптом, о диво, все в них запрацювало.
Видно, так і треба з цими мародерами 'спілкуватись' в усьому, бо вони береги вже втратили. Досить країну добивати. Закінчуйте ВСЕ. Відкривайте кордони, терористи, - люди вам не раби.
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22.07.2024 16:02 Ответить
Фишер, и где вы такому научились?
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22.07.2024 21:43 Ответить
Купил второй комплект бесперебойника с геливыми батареями и сейчас думаю брать ли еще на зиму батарею про запас или поверить властям?
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22.07.2024 16:08 Ответить
Ставте. Вірити цим піздаболам - себе не поважати. Країна брехунів. Я взяла собі 4 АКБ по 100ач, вистачає на вимкнення, заряджаються до 2 годин. Дтековське пекло в липні на них і пересиділа.
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22.07.2024 16:22 Ответить
Геливые быстро заряжать недьзя,быстро выйдут из строя я бесперебойник выставил на среднюю зарядку а отдельное зарядное должно быть именно для гелиевых батарей.Из тех что у нас продаются нашел только АИДА-20s.
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22.07.2024 16:32 Ответить
Заряджаєте то ви батареї все рівно у ДТЕК. А в Іраку при Бурі в пустелі 3% енергооб'єктів вижило. Пуйло просто діє за прикладом.
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22.07.2024 21:33 Ответить
Да вы, батенька, Алигарх!
Поверить, конечно!
Но и взять тоже…
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22.07.2024 20:40 Ответить
піздуни казали що в кінці липня буде пакращеення зі струмом
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22.07.2024 16:13 Ответить
Тобто - розповідати людям ліміти на області не можна, бо держтаємниці, а ******* про стан усієї енергосистеми - будь ласка? У вас з мізками все норм, чи хочете, щоб кацапня під зиму добила енергетику повністю?
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22.07.2024 16:18 Ответить
Це як у буданова було про кількість рашистських ракет на 2 - 3 обстріли?
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22.07.2024 19:57 Ответить
Через пару тижнів?!!
Це, ****, скільки?
Пара це два тижні чи декілька?
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22.07.2024 20:37 Ответить
Очередные зелёные сказки .
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22.07.2024 21:30 Ответить
 
 