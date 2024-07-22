Украина и ЕС углубляют сотрудничество в сфере кибербезопасности, - Минобороны

В Брюсселе состоялся третий раунд кибердиалога между Украиной и ЕС, во время которого участники договорились об углублении сотрудничества в сфере кибербезопасности на фоне российской агрессии и переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Как отмечается, Минобороны объявило о намерении усилить партнерство с частным сектором в сфере кибербезопасности с целью повышения киберустойчивости. Новая инициатива под названием "Soft Power" объединит ведущих инженеров, разработчиков и программистов из частного сектора и университетов Украины и стран-партнеров для создания передовых решений для беспилотных систем. Это сотрудничество существенно поддержит культуру инноваций в секторе обороны в долгосрочной перспективе.

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"Сейчас наш темп цифровизации ускоряется. Создается и внедряется больше систем. Больше систем, больше данных нуждаются в защите. Масштаб кибервойны растет. Мы глубоко ценим партнеров, которые активно помогают Украине в ее усилиях по обороне, и всегда будем благодарны тем, кто поддерживает нас сегодня. Надеюсь, мы сможем установить больше возможностей для сотрудничества с ЕС в киберсфере, в частности, через ИТ-коалицию, чтобы обеспечить лучшую устойчивость нашей инфраструктуры", - отметила Черногоренко.

Сообщается, что представители ЕС подтвердили поддержку способности Украины противостоять кибератакам и нарушениям работы критической инфраструктуры. Участники мероприятия также обсудили изменения в ландшафте киберугроз, новые законодательные инициативы, усилия по развитию киберустойчивости и защиты, а также сотрудничество для противодействия злонамеренной киберактивности.

Кроме того, стороны договорились достичь конкретных результатов к проведению четвертого раунда кибердиалога в 2025 году.

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