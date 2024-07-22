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Новости
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Жовква о возможности сбивания Польшей ракет РФ над Украиной: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран НАТО

Жовка про можливість збиття Польщею ракет РФ над Україною: комунікація триває з Варшавою та на рівні країн НАТО

Коммуникация относительно возможности сбивания Варшавой российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши, продолжается.

Об этом в комментарии "УНН" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, коммуникация о возможности сбивания Варшавой российских ракет над Украиной собственными средствами ПВО продолжается с Польшей и на уровне государств-членов НАТО. Жовква отметил, что этот вопрос рассматривается технически и юридически, ожидаются конкретные результаты.

В то же время он подчеркнул, что коммуникация, которая продолжается, должна быть тихой.

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"Президент Украины поднимал этот вопрос во время Совета Украина-НАТО, не могу раскрывать всех деталей, но безусловно продолжается сотрудничество с Польшей. Видите, что Польша свою позицию меняет по некоторым вопросам, которые якобы в публичном пространстве звучат, что Польша не поддерживает этот вопрос, но потом принимаются соответствующие решения правительства...Поэтому давайте следить за новостями, коммуникация продолжается и коммуникация продолжается и на уровне государств-членов НАТО, и на уровне Генсека НАТО действующего. Поэтому работа продолжается, она просто должна быть тихой, поэтому когда будут результаты вы их непременно увидите", - сказал представитель ОП.

Ранее идею относительно потенциального сбития Польшей российских ракет над территорией Украины прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Альянс всячески поддерживает Киев, однако не будет непосредственно вовлечен в войну РФ против Украины.

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Автор: 

НАТО (9962) Польша (8399) ракеты (3555) Жовква Игорь (152)


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пусті балачки
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22.07.2024 19:01 Ответить
Щоб щось збити їм ************ інструктори з ЗСУ ... кращих за них спеців в цій галузі не існує
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22.07.2024 19:02 Ответить
Кто это?
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22.07.2024 19:02 Ответить
Це повинно було бути одним з наріжних каменів на вашингтонському саміті НАТО.
Тоді можливо б було звести всіх за одним столом.
Зараз це махання кулаками після бійки. Ні до чого не приведе. Затеруть в безкінечних консультаціях та узгодженнях подальших консультацій.
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22.07.2024 19:04 Ответить
ДЛЯ ПОЛЬЩІ ВІЙНА ДЕСЬ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО...ЯК І ДЛЯ БАГАТЬОХ УКРАЇНЦІВ.
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22.07.2024 19:06 Ответить
Так далеко, що кожного дня людей з під завалів дістають і країна без електрики сидить
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22.07.2024 22:05 Ответить
"Водночас він наголосив, що комунікація, яка триває, має бути тихою. Джерело:
а краще, взагалі мовчати тоді ВАРАГИ ні пра фшто не узнаьют....
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22.07.2024 19:47 Ответить
... це має бути серйозною і важливою складовою війни проти мордору.
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22.07.2024 23:16 Ответить
 
 