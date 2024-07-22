Жовква о возможности сбивания Польшей ракет РФ над Украиной: коммуникация продолжается с Варшавой и на уровне стран НАТО
Коммуникация относительно возможности сбивания Варшавой российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши, продолжается.
Об этом в комментарии "УНН" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, коммуникация о возможности сбивания Варшавой российских ракет над Украиной собственными средствами ПВО продолжается с Польшей и на уровне государств-членов НАТО. Жовква отметил, что этот вопрос рассматривается технически и юридически, ожидаются конкретные результаты.
В то же время он подчеркнул, что коммуникация, которая продолжается, должна быть тихой.
"Президент Украины поднимал этот вопрос во время Совета Украина-НАТО, не могу раскрывать всех деталей, но безусловно продолжается сотрудничество с Польшей. Видите, что Польша свою позицию меняет по некоторым вопросам, которые якобы в публичном пространстве звучат, что Польша не поддерживает этот вопрос, но потом принимаются соответствующие решения правительства...Поэтому давайте следить за новостями, коммуникация продолжается и коммуникация продолжается и на уровне государств-членов НАТО, и на уровне Генсека НАТО действующего. Поэтому работа продолжается, она просто должна быть тихой, поэтому когда будут результаты вы их непременно увидите", - сказал представитель ОП.
Ранее идею относительно потенциального сбития Польшей российских ракет над территорией Украины прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Альянс всячески поддерживает Киев, однако не будет непосредственно вовлечен в войну РФ против Украины.
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Тоді можливо б було звести всіх за одним столом.
Зараз це махання кулаками після бійки. Ні до чого не приведе. Затеруть в безкінечних консультаціях та узгодженнях подальших консультацій.
а краще, взагалі мовчати тоді ВАРАГИ ні пра фшто не узнаьют....