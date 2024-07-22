В Раде зарегистрировали постановление об освобождении Безуглой от должности зампредседателя Комитета по вопросам безопасности, - Железняк
В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и исключении ее из состава Комитета.
Об этом написал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Слышу, что Комитет по вопросам Регламента очень оперативно рассмотрит этот документ и голосование в Раде тоже состоится уже завтра", - отметил нардеп.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая накануне вышла из фракции, сообщила, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета.
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