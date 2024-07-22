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В Раде зарегистрировали постановление об освобождении Безуглой от должности зампредседателя Комитета по вопросам безопасности, - Железняк

Безуглу хочуть звільнити з посади заступника голови Комітету ВР

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и исключении ее из состава Комитета.

Об этом написал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Слышу, что Комитет по вопросам Регламента очень оперативно рассмотрит этот документ и голосование в Раде тоже состоится уже завтра", - отметил нардеп.

Проєкт постанови про звільнення Безуглої з посади заступниці голови комітету ВР

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая накануне вышла из фракции, сообщила, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета.

Смотрите: Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". ВИДЕО

Автор: 

ВР (29228) увольнение (2674) Железняк Ярослав (420) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+10
А про створення ТСК з приводу розголошення сабжем держтаємниці???
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22.07.2024 21:19
+10
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22.07.2024 21:34
+9
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22.07.2024 21:25
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Правила форума Совет форумчан
А про створення ТСК з приводу розголошення сабжем держтаємниці???
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22.07.2024 21:19 Ответить
Буду нагадувати й нагадувати - КРАЇНОЮ ПІДПІЛЬНО ПРАВИТЬ БАНДА ТАТАРОВ-АХМЕТОВ-ЄРМАК =КРЕМЛЬ ( кабмін +ВР)- це імітаційний рояль членомграйства цієї банди)
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22.07.2024 21:28 Ответить
Безугла- це справжній український генерал з залізними яйцями, на відміну від Залужного, в якого яйця з пластиліну. Нардеп Залужна- майбутній президент України.
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22.07.2024 23:04 Ответить
Нардеп Безугла- майбутній президент України. Помилочка вийшла.
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22.07.2024 23:07 Ответить
в Румуніїї немає психлікарень?
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22.07.2024 23:19 Ответить
Чому ж немає? Є. І там багато Гош Фантомасів. А ще є Наполеони і Гітлери.
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22.07.2024 23:23 Ответить
Іди похмелись дурню.
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23.07.2024 05:07 Ответить
так бєзугла ж вже кілька разів вийшла-зайшла і знову вийшла з відусіль! що, цього недостатньо? тре її винести
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22.07.2024 21:29 Ответить
треба шоу показове шоу очищення ************
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22.07.2024 21:34 Ответить
Безугла - молодчина. Ставить всіх лампасників по стійці "Струнко!"
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22.07.2024 23:09 Ответить
Безугла ВИКОРИСТАНИЙ БАЛАСТ, а от Подоляк, Татаров ...- то опори, силова пракитчна та технологічно ідеологічна ...А Арахамії з Стефанчуком то тимчасова "криша" над сценою з баластом у ВР. Там хтось вже втік, а хтось виходить поодиночки зменшуючи недокоаліцію до вже 233 ьох, але є ОПЗЖ й Є ТАТАРІВСЬКЕ СБУ , котрі їх тримає біля недокоаліції як голоси. Ще й рашистську церкву їм підтримку духовного єднання !!! Мабуть й вовин шкільний дружбан Ванюшка-зрадник таємно туди бігає й досі!
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22.07.2024 22:23 Ответить
Може трохи посяде?
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22.07.2024 21:23 Ответить
На це вона не підписувалась. 😊
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22.07.2024 22:04 Ответить
Так карта лягла
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22.07.2024 22:07 Ответить
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22.07.2024 21:25 Ответить
Здається зелені починають розбігатися по приводу і без, головний 🤡 такі лижи готує , дає можливість слугам бігти ...
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22.07.2024 21:26 Ответить
А якже отой, катлєта з сотоварищем-однопартійцем??
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22.07.2024 21:27 Ответить
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22.07.2024 21:34 Ответить
прокляття цілого народу річ невмируща
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22.07.2024 22:24 Ответить
Херпіду отримав честь сфотографуватися з майбутнім президентом України.
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22.07.2024 23:11 Ответить
Опупєя з цією лахудрою, не може так банально завершитись...
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22.07.2024 21:34 Ответить
, це перемога! Украънці на третії рік війни Безуглу перемогли! пишашаюся
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22.07.2024 21:35 Ответить
Блін, а без проєктів її звільнити неможливо? Ще може в конституцію це внесете?
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22.07.2024 22:04 Ответить
А вона так спасала верховного наполеончика, а їй так віддячили-прогнали со двора. Пора в монастир рпц.
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22.07.2024 22:08 Ответить
Мар'яна Безугла відправляється у власне політичне плавання.
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22.07.2024 23:13 Ответить
Безмозгла відправляється вслід за сруським кораблем.
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23.07.2024 05:10 Ответить
Тут питання таке - як це створіння взагалі в Раді опинилось?
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22.07.2024 22:39 Ответить
....цікаво, а хто пропонував її на цю посаду і з якою метою, і за які здібності ?
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22.07.2024 23:02 Ответить
Найталановитіший, найбойовитіший, найпринциповіший депутат теперішньої ради- Мар'яна Безугла.
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22.07.2024 23:15 Ответить
А давайте порівняємо Фаріон і безмозглу. В якой країні,саме ви, хотіли би жити.
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22.07.2024 23:20 Ответить
так вонаж теж за українську позицію
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23.07.2024 00:03 Ответить
і фаріон і савченко теж були за українську позицію
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23.07.2024 00:12 Ответить
Получается слухи трехмесячной давности об увольнении безмозглой цэ нэ ипсо... Вот тока вопросец возникает, мол тада в тех слухах , поряд з безмозглою, проходила и вересчучка...ЗЫ... мож позже процесс опять забурлит?
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23.07.2024 08:32 Ответить
 
 