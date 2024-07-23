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Поклонники Гаррис задонатили 81 млн долларов на ее президентскую кампанию за сутки – это самый высокий в истории показатель

Камала Гарріс

Президентская кампания Камалы Харрис собрала 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как Джо Байден прекратил участие в избирательной гонке и поддержал ее как кандидата от Демпартии.

Об этом сообщила команда Харрис, отметив, что это самый высокий в истории показатель по сбору средств за сутки для любого кандидата в президенты США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Исторический поток поддержки вице-президента Харрис является проявлением именно того типа энергии и энтузиазма, который побеждает на выборах. Мы уже видим, как широкая и разнообразная коалиция объединяется, чтобы поддержать нашу критически важную работу по общению с избирателями, которые будут решать судьбу этих выборов", - заявил представитель кампании Кевин Муньос.

Команда Харрис получила более 888 тыс. взносов от индивидуальных доноров, 60% из которых еще не делали пожертвований в этом году. Примерно 43 тыс. доноров подписались на еженедельные пожертвования в пользу кампании.

Аккаунт кампании в соцсетях, название которого было изменено с Biden HQ ("Штаб Байдена") на Kamala HQ ("Штаб Камалы"), за одну ночь удвоил количество подписчиков.

Также читайте: Xаррис, скорее всего, продолжит политику Байдена в отношении Украины в случае избрания президентом США, - Politico

Издание напоминает, что в течение 24 часов после заявления Байдена о выходе из гонки Харрис заручилась поддержкой ключевых должностных лиц Демократической партии, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, темнокожих лидеров Конгресса и нескольких губернаторов, которые считались потенциальными претендентами на выдвижение.

Кроме того, сотни делегатов также пообещали поддержать Харрис на Национальном съезде Демократической партии, который состоится в августе в Чикаго.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Читайте: Выборы в США: Харрис с незначительным отрывом отстает от Трампа, - NYT

Автор: 

выборы (24722) США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+14
Не можна навіть і близько порівнювати цих двох людей, Почитайте біографію Гарріс і Безуглоі, Тільки те що людина має вищу юрідичну освіту і була свого часу Генеральним прокурором Каліфорніі вже говорить про те що вона ніяк не може бути як Безугла........Ви коли небудь бачили дурнуватого але успішного адвоката в Америці? Ото ж......
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23.07.2024 02:16
+13
нижче брехливого трампа впасти НЕ можливо
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23.07.2024 03:19
+12
Бiла Америка вибрала Обаму свого часу, так що все можливо
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23.07.2024 01:50
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мнда уж єхперд любарский ухаха он во фриско відомий фрік
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23.07.2024 11:58 Ответить
Тут ніхто ні за кого не виступає - який сенс, ми ж не виборці цих... достойників. Тут відбувається звичайний український, вибачаюсь, срач. І ти, якщо не з під vpn постиш, тут немає чого робити - пєй піва, єшь мьяса, розслабляйся по німецьки
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23.07.2024 09:10 Ответить
Старий пердун напружився...
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23.07.2024 08:43 Ответить
Smatriu , Kamala zazhgla ruski pukan v komentah , a Tromb naverna adalzhil chemodanchik u ***** ....🤣
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23.07.2024 08:49 Ответить
опа прокурор против жулика
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23.07.2024 09:03 Ответить
Трампу теж пора покинути президентські перегони
і не тужитися дарма 🙁
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23.07.2024 09:29 Ответить
Ну, ще пару проколів типу "орбан пріпіздєнт турєції", і теж в утиль
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23.07.2024 10:39 Ответить
перебуваючи на переговорах із буйлом в Фінляндії, трампон не знав де він
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23.07.2024 10:48 Ответить
Обама №2.
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23.07.2024 10:58 Ответить
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