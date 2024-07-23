Поклонники Гаррис задонатили 81 млн долларов на ее президентскую кампанию за сутки – это самый высокий в истории показатель

Президентская кампания Камалы Харрис собрала 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как Джо Байден прекратил участие в избирательной гонке и поддержал ее как кандидата от Демпартии.

Об этом сообщила команда Харрис, отметив, что это самый высокий в истории показатель по сбору средств за сутки для любого кандидата в президенты США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"Исторический поток поддержки вице-президента Харрис является проявлением именно того типа энергии и энтузиазма, который побеждает на выборах. Мы уже видим, как широкая и разнообразная коалиция объединяется, чтобы поддержать нашу критически важную работу по общению с избирателями, которые будут решать судьбу этих выборов", - заявил представитель кампании Кевин Муньос.

Команда Харрис получила более 888 тыс. взносов от индивидуальных доноров, 60% из которых еще не делали пожертвований в этом году. Примерно 43 тыс. доноров подписались на еженедельные пожертвования в пользу кампании.

Аккаунт кампании в соцсетях, название которого было изменено с Biden HQ ("Штаб Байдена") на Kamala HQ ("Штаб Камалы"), за одну ночь удвоил количество подписчиков.

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Издание напоминает, что в течение 24 часов после заявления Байдена о выходе из гонки Харрис заручилась поддержкой ключевых должностных лиц Демократической партии, в том числе бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, темнокожих лидеров Конгресса и нескольких губернаторов, которые считались потенциальными претендентами на выдвижение.

Кроме того, сотни делегатов также пообещали поддержать Харрис на Национальном съезде Демократической партии, который состоится в августе в Чикаго.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Вместо себя он предложил демократам кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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