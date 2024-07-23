8 лет тюрьмы получили двое российских шпионов, собиравших данные о местах базирования Сил обороны в Одесской области, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили двое информаторов ФСБ, которые действовали в Одесской области. Злоумышленники разведывали места базирования пунктов управления Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в зоне особого внимания вражеских приспешников были штабы командования ВСУ на южном направлении.

Как задержали вражеских информаторов?

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников "на горячем" в апреле этого года во время спецоперации в областном центре.

Перед задержанием российские информаторы пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать ее геолокацию агрессору.

В случае получения соответствующих координат, оккупанты планировали нанести по ним огневое поражение. Впрочем, Служба безопасности сорвала планы рашистов.

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Что решил суд?

По материалам СБУ суд назначил обоим злоумышленникам 8 лет тюрьмы.

Как установило расследование, осужденными являются двое граждан одной из стран Южного Кавказа, которые проживали в Одессе. Там они были дистанционно привлечены ФСБ к разведывательно-подрывной деятельности.

"Чтобы выявить "нужные" цели, иностранцы обходили местность, где пытались сначала выявить локации Сил обороны, а затем собирали информацию об имеющемся личном составе и его функционале.

В дальнейшем вражеские приспешники надеялись создать собственную сеть информаторов, которых планировали вербовать под прикрытием общественной организации", - отмечают в СБУ.

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На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).