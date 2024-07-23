8 лет тюрьмы получили двое российских шпионов, собиравших данные о местах базирования Сил обороны в Одесской области, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили двое информаторов ФСБ, которые действовали в Одесской области. Злоумышленники разведывали места базирования пунктов управления Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в зоне особого внимания вражеских приспешников были штабы командования ВСУ на южном направлении.
Как задержали вражеских информаторов?
Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников "на горячем" в апреле этого года во время спецоперации в областном центре.
Перед задержанием российские информаторы пытались сфотографировать периметр здания потенциальной цели и передать ее геолокацию агрессору.
В случае получения соответствующих координат, оккупанты планировали нанести по ним огневое поражение. Впрочем, Служба безопасности сорвала планы рашистов.
Что решил суд?
По материалам СБУ суд назначил обоим злоумышленникам 8 лет тюрьмы.
Как установило расследование, осужденными являются двое граждан одной из стран Южного Кавказа, которые проживали в Одессе. Там они были дистанционно привлечены ФСБ к разведывательно-подрывной деятельности.
"Чтобы выявить "нужные" цели, иностранцы обходили местность, где пытались сначала выявить локации Сил обороны, а затем собирали информацию об имеющемся личном составе и его функционале.
В дальнейшем вражеские приспешники надеялись создать собственную сеть информаторов, которых планировали вербовать под прикрытием общественной организации", - отмечают в СБУ.
На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль