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Новости Война
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Существенных продвижений войск РФ в Украине не будет, возможны небольшие операции, - генерал Бундесвера Бройер

Генерал Бундесверу Броєр не прогнозує широкомасштабний наступ РФ

Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер считает, что в ближайшее время существенных изменений на фронте не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

По его словам, существенных изменений ситуации на передовой ожидать не стоит, однако Украина остается зависимой от западной поддержки.

Бройер не исключает "небольших, медленных операций", однако "широкомасштабных наступательных действий", вероятно, не будет.

"Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам", - сказал генерал.

Также читайте: Россия через 5-8 лет будет достаточно оснащена, чтобы напасть на НАТО, - генерал Бундесвера Бройер

Автор: 

Германия (6929)


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Топ комментарии
+4
Глаза протри, рашисты давят нас!!!
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23.07.2024 17:09
+3
Так путлєр і розраховує на повзучу окупацію - допомагаите більше зброєю
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23.07.2024 17:08
+2
Прикро це писати, але навіщо їм давати нам ті кляті Тауруси, якщо "Суттєвих просувань військ РФ в Україні не буде, можливі невеликі операції, - генерал Бундесверу Броєр".....

Нажаль їх це повністю влаштовує......
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23.07.2024 17:16
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Шольц, де Тауруси ?
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23.07.2024 17:01 Ответить
Прикро це писати, але навіщо їм давати нам ті кляті Тауруси, якщо "Суттєвих просувань військ РФ в Україні не буде, можливі невеликі операції, - генерал Бундесверу Броєр".....

Нажаль їх це повністю влаштовує......
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23.07.2024 17:16 Ответить
Так путлєр і розраховує на повзучу окупацію - допомагаите більше зброєю
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23.07.2024 17:08 Ответить
Глаза протри, рашисты давят нас!!!
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23.07.2024 17:09 Ответить
кацап, тобі та твоім саатєчєствєникам - киздец. А тебе, кацап, ми знайдемо!
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23.07.2024 17:11 Ответить
А ЗСУ давлять русню. Русні, правда, дохєра, тому таки протискає.
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23.07.2024 17:47 Ответить
втрати кацапа 1 до 40.
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23.07.2024 17:51 Ответить
Це вже ненаукова фантастика. Не з папуасами воюємо.
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23.07.2024 17:54 Ответить
Розумію, але такі цифри від самих військових.
Питання?
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23.07.2024 17:58 Ответить
Де пруфи, Біллі?
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23.07.2024 18:03 Ответить
Доведи зворотнє. І пруфи в студію!
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23.07.2024 20:22 Ответить
Зрозуміло, ніяких "даних" у тебе нема. Ти, як виявилось, звичайнісенький брехун.
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24.07.2024 07:22 Ответить
Зрозуміло? Що тобі зрозуміло, кацарилий?
Ми файно забиваємо твоїх кацапцьких родичів.
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26.07.2024 11:01 Ответить
Зрозуміло, що ти - дебіл звичайний.
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27.07.2024 07:07 Ответить
Хм, самокритично, кацапєрдал!
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27.07.2024 12:24 Ответить
У тому, що ти - дебіл? Нічого самокритичного.
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27.07.2024 15:27 Ответить
Чим доведете?
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23.07.2024 18:07 Ответить
Доведіть зворотнє. І пруфи, пруфи, Біллі!
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23.07.2024 20:28 Ответить
Ні, це ви доводьте власні цифри, ніхто вас за язика не тягнув їх казати.
Без переконливих доказів (не один солдат в твітері написав після одного виключно вдалого бою) - не повірю.
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24.07.2024 08:28 Ответить
Так і тебе сюди ніхто не запрошував.
Який ти смішний болван
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26.07.2024 10:46 Ответить
Самі влізли з цією цифрою, вас ніхто не кликав. А тепер не можете нічого довести і тільки від відповіді тікаєте.
То пруфи де?
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26.07.2024 10:56 Ответить
Пруфи з фронту від хлопців на нулі.
Питання?
А де твої пруфи, щоб заперечити? Тільки не тікай. Пруфи сюди.
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26.07.2024 10:59 Ответить
вайцеховскай, лікуйся
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26.07.2024 11:02 Ответить
Провокатор, малюй більше.
Ти б оце самотужки на фронті перемолов усю кацапню, шварценеггер ти наш. Рогатку тобі дати?
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23.07.2024 18:14 Ответить
Провокатор ти. Доведи зворотнє. Втрати 1 до 40. 40 кацапів щоденно. Питання?!
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23.07.2024 20:24 Ответить
Просвокаторе, я тобі не повинен нічого доводити. А ти покажи мені хоча б одне офіційне джерело (українське або західне) де б наводилися такі дані. Пруф у студію! Шановна публіка чекає на те.
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23.07.2024 20:33 Ответить
Провокаторе, покажи мені хоч одне джерело, що я не правий. Пруф в студію! Публіка чекає!
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23.07.2024 20:36 Ответить
Провокаторе, ти зробив на форум брехливий вкид; будь ласка, зроби офіційне підтвердження його і я готовий вибачитися перед тобою.
Якшо вважаєш себе нормальною людиною, то мусиш визнати, що це не я мушу шукати підтвердження (або спростування) твоїх невдалих висерів, а ти мусиш їх підтвердити чимось офіційним як фактаж. Якшо ти цього не зробиш, тут тебе більше не читатимуть (під твоїм нинішнім ніком).
Амінь!
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23.07.2024 20:46 Ответить
Провокаторе, ти брехун та трус. Йди на"хер, тупе та трусливе било.
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23.07.2024 20:49 Ответить
Прощавай...
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23.07.2024 20:53 Ответить
Як це прощавай? Пруфи, в студію! Пруфи, Біллі!""!!!
ПНХ, кідар кацапцкій.
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23.07.2024 20:56 Ответить
Ну, максимум за добу 1.5 км просування військ російсько-фашистських загарбників буде. Але якою ціною для фашистської росії? за кожні 300 метрів втрачати 1.5 тисячи руцкіх вояк?!
це означає кінець російській федерації.
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23.07.2024 17:10 Ответить
Ці "дані" зі стелі, чи із пальця?
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23.07.2024 18:06 Ответить
З фронту, кацапчик.
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23.07.2024 20:25 Ответить
З якого "фронту", дурнику? С твого диванного?
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24.07.2024 07:17 Ответить
З того самого, дегенератик, леонидович. С того самого, де твоїх родичів кацапцьких потрошать наші воїни.
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26.07.2024 10:48 Ответить
Якщо "фронт" у твоїх маячних думках під час чергового нападу у тебе шизофренії, тоді - звичайно!
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27.07.2024 07:20 Ответить
Ух, яка файна істерика в тебе, леонидович.
Я задоволений!
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27.07.2024 10:39 Ответить
Так тобі по життю належить бути задоволеним, від одного виду свого пальця.
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27.07.2024 15:20 Ответить
500 українських воїнів?
Тобто на 500 воїнів 2 000 кацапів - Росії кінець настане раніше.
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23.07.2024 20:27 Ответить
нема на рашці сил для просування. все, кінець!
далі - розвал російської федерації на частини!
всі кацапи, котрі будуть тікати до України - будуть знищені!
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23.07.2024 17:14 Ответить
Самокритично, кацапчику. Малаца!
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23.07.2024 20:40 Ответить
Таке бла-бла-бла завжди, коли відповісти не має чим.
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23.07.2024 20:39 Ответить
Ну вам там, звісно видніше. Але я більше вірю Діпстейту.
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23.07.2024 17:35 Ответить
Ну да, ну да. Наші військові вже неонаразово обіцяли бити морду кідарам з Діпстейту.
Діпстейт, пані, крім акалєсіни більше нічог не показує.
Читайте Діпстейт, пані, і вам буде нірвана
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23.07.2024 17:48 Ответить
Хто обіцяв? Той хто бреше в зведеннях генштабу регулярно?
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23.07.2024 18:13 Ответить
Ух ти, генштаб бреше?
Пруфи, Біллі!
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23.07.2024 20:32 Ответить
Раніше Діпстейт був у них в пошані, поки ті не почали показувати правду що позиції давно втрачені а в доповідях там ще йде оборона... або написав про супер укріплення які відсутні в реальності
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23.07.2024 18:22 Ответить
Діпстейт ніколи правду і не показував. У них кацап забіг на територію, локацію зафіксували - все, окупація. А кацап вибіг з тариторії, аааа, все одно окупація. Діпстейту його харю рязанську давно чистити потрібно. Думаю, що діпстайтом скоро займуться.
Діпстейт вже давно СБУ повинні зацікавити.
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23.07.2024 20:31 Ответить
Слухай якщо наша арта працює вже про певній дільниці а ще звітують що вони її тримають то певно вже щось не то правильно... чи ворог уже там укріплюється...

Звітування що ти тримаєш оборону там де вже 2 дні як втратив досить небезпечно тому що хтось на верху може не вірно потім спланувати подальші дії, також сусіди могли б підготуватись до можливих наслідків для них
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24.07.2024 08:21 Ответить
Захід не дооцінює ступінь некомпетентності Зелі, і активності риго-ОПешного шобла.
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23.07.2024 17:45 Ответить
захід все оцінює.
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23.07.2024 17:50 Ответить
Це оцінки сліпого на одне око
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23.07.2024 18:14 Ответить
Хто ти і хто Захід. Тьфу!
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23.07.2024 20:33 Ответить
афєрістовіч нік змінив?
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23.07.2024 18:01 Ответить
Лукашев - банальний вшивий, смердючий лапотний кацап.
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23.07.2024 20:43 Ответить
Те, що ти--типове бидло, вже пересвідчилося купа людей. А якісь аргументи у твоїй голові іноді водяться?
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23.07.2024 20:51 Ответить
Самокритично, Бидло!
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23.07.2024 20:53 Ответить
От звідки ноги ростуть цих затримок озброєння, від чудо генералів..... тепер понятно чому деякі країни не дали грошей на снаряди... тому що орки уже далеко не просунуться... і тому мабуть уже ф16 ніяк не можуть долетіти та їх стало суттєво менше
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23.07.2024 18:31 Ответить
звісно не буде, пане генерал Очевидність, бо росіяни *********** КАБами наші позиції... чим там можно наступати? біороботами??
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23.07.2024 18:55 Ответить
КАБ... яка точність, пане. 800-1000 метрів. Даааа, перепаше.
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23.07.2024 20:44 Ответить
точність ніяка, але хлопі кажуть не дуже хочеться скупчуватись, а тим більше концентрувати техніку. який нахєр наступ?
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23.07.2024 21:22 Ответить
це більше зброя психологічна.
наступ буде тоді, коли будемо бити по території пітторашки.

а контрнаступу нашого ніякого і не було. Залужний не дурень, щоб починати контрнаступ без авіації.
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26.07.2024 10:53 Ответить
наступ буде тоді, коли будемо бити по території рф. А бити почнем, коли дадуть дозвіл наші головні партнери. Або не дадуть, і тоді не будемо бити, а не будемо бити - не буде наступу. Ну, щоб не було ескалаціії. А щоб не було ескалації, ось вам 140 "бредлі" (з 3-х тисяч на зберіганні) за два роки війни, і по Халіно нашими ракетами не бийте, терпіть... А автотрансформатори нові ми вам виробимо, на це виробництво ми вже собі фінансування виділили (плюс нові робочі місця, мінус безробіття).... Процес іде, просто вам треба протриматись ще рочків зо три, коли ми вже самі будемо готові до війни з рф.... А КАБи - то *****, то більше зброя психологічна, тому восени на півдюжини бортів ми вам дамо АІМ-120В, бо С8 - то для вас складно, та і модифікація БРЛС цих бортів на них не розрахована, тому ви близенько до ЛБС не підлітайте....
Якось так вся ця саливонівська коцнепція "керованої ескалації" і йде, прямим курсом не до наступу, а до перемовин, які влаштують обидві сторони (дивіться результати опитувань громадян щодо умов "перемир'я"). Десь так воно все виглядає.
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26.07.2024 13:19 Ответить
50% взагалі не вибухає. Якщо б ідеально все б було, то так - ви праві. Але 50-80% мимо, та й ще й без вибуху.
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23.07.2024 20:47 Ответить
заспокоїли. Можно вже наступать? Чи все ж треба робить по класиці, як у Іраку? бо у нас нема дурного людського ресурсу як у кацапів.
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23.07.2024 21:25 Ответить
Для чого наступати? Зараз головне завдання як у томі фільмі совковому "Горячий снег" - "самое главное ето вибивать у них танки".

Так і зараз - головне знекровити їх і вибити техніку. Що і робиться. кацап вже смикатися починає без техніки й сам кацап вже закінчується.

А потім буде вже наш наступ.
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26.07.2024 10:56 Ответить
так, для нас головне - знекровити їх і вибити техніку, для росіян головне - знекровити нас і вибити техніку. Так воно і іде, по плану "керованої ескалації". Просто треба протриматись до "рейгана". А він рано чи пізно буде.
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26.07.2024 13:25 Ответить
https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/pompeo-vyklav-svoie-bachennia-myrnoho-planu-trampa-lend-liz-na-500-mlrd-i-realni-sanktsii
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26.07.2024 13:32 Ответить
а, ну да, дочекаємось наступного літа, коли Конгрес вирішить все з можливим лендлізом можливого трампа... А поки що "бредлі" стоять в пустелі ровними шеренгами.

якось дональд хєр ложив на бачення майка, тому тоді ми побачили тільки "останній день Помпео".
Зараз таких вангоавателів на кожному розі пучок за десятку.
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26.07.2024 13:51 Ответить
Все можливе.
Говорити можна все, що завгодно, головне - дії.
А що з'являються такі статті від респів - це, на мій погляд, дуже непогано.

І для мене головне не США, а Європа. Як швидко Європа почне виробляти зброю, як для нас, так і для себе. Нам в Європі жити, а не в США. Європа вже нам дає більше ніж США як фінансово, так і у військовому плані. Ось це головне.
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26.07.2024 13:56 Ответить
Говорити можна все, що завгодно, головне - дії.

І для мене головне не США, а Європа

От коли Європа перестане оглядатись на США з їхніми виборчими зайобами "кульгавих качок" через кожні три роки, та ******** популістів з кримінальними схильностями, коли подорослішає і буде мати своє незалежне бачення "ескалації" - ось це і буде головне, тоді і будуть дії. А поки що ми ризикуємо втратити на півстоліття (а може і назавжди) відсотків п'янадцять теріторії, і безповоротньо мільйони громадян.
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26.07.2024 14:17 Ответить
Європа розумніша за Штати.
Коли Штати нам перекрили допомогу, а це, нагадаю вам, суто після того, як ми вибили кацапа з Харківської та Херсонської областей. Бахмут, Соледар - ми вже були без допомоги США, а Європа мала надію на США та довіряла США, і для Європи така неадекватна поведінка США була несподіваною, тому Європа тільки почала відновлювати свою військову інфраструктуру після такої ганебної поведінки Штатів. Зараз вже Європа розкрутилася і нам стає легше. Думаю, що далі взагалі нам США не потрібні будуть. Від Штатів, на мою думку, взагалі подалі триматися треба.
А ось питання, чому Штати себе ведуть так неадекватно - припиняють допомогу, підписав ленд-ліз й не надав його, туди дозволяємо стріляти, а ось сюди НЕ дозволяємо, стає назрілим. І чи потрібно нам мати справу з такою неадекватною державою.
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26.07.2024 14:27 Ответить
Європа розумніша за Штати. - це аванс на далеку перспективу, але який безперечно має під собою основу.

в усьому іншому баченні згоден. Нерозумно залежати від далекої країни, яка схильна кожні тридцять-сорок років до ізоляціоністських позицій у відносинах.
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26.07.2024 14:43 Ответить
"широкомасштабних наступальних дій", ймовірно, не буде"-здесь ключевое слово "ЙМOВIРНО"
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23.07.2024 19:29 Ответить
Треба розуміти, що, якщо наступальні дії будуть, то кацапа знищать. Питання, кацапчику?
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23.07.2024 20:35 Ответить
 
 