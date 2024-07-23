Существенных продвижений войск РФ в Украине не будет, возможны небольшие операции, - генерал Бундесвера Бройер
Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер считает, что в ближайшее время существенных изменений на фронте не будет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.
По его словам, существенных изменений ситуации на передовой ожидать не стоит, однако Украина остается зависимой от западной поддержки.
Бройер не исключает "небольших, медленных операций", однако "широкомасштабных наступательных действий", вероятно, не будет.
"Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам", - сказал генерал.
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+4 Александра Иванова #407789
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+2 Red_Sky_On
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Нажаль їх це повністю влаштовує......
Питання?
Ми файно забиваємо твоїх кацапцьких родичів.
Без переконливих доказів (не один солдат в твітері написав після одного виключно вдалого бою) - не повірю.
Який ти смішний болван
То пруфи де?
Питання?
А де твої пруфи, щоб заперечити? Тільки не тікай. Пруфи сюди.
Ти б оце самотужки на фронті перемолов усю кацапню, шварценеггер ти наш. Рогатку тобі дати?
Якшо вважаєш себе нормальною людиною, то мусиш визнати, що це не я мушу шукати підтвердження (або спростування) твоїх невдалих висерів, а ти мусиш їх підтвердити чимось офіційним як фактаж. Якшо ти цього не зробиш, тут тебе більше не читатимуть (під твоїм нинішнім ніком).
Амінь!
ПНХ, кідар кацапцкій.
це означає кінець російській федерації.
Я задоволений!
Тобто на 500 воїнів 2 000 кацапів - Росії кінець настане раніше.
далі - розвал російської федерації на частини!
всі кацапи, котрі будуть тікати до України - будуть знищені!
Діпстейт, пані, крім акалєсіни більше нічог не показує.
Читайте Діпстейт, пані, і вам буде нірвана
Пруфи, Біллі!
Діпстейт вже давно СБУ повинні зацікавити.
Звітування що ти тримаєш оборону там де вже 2 дні як втратив досить небезпечно тому що хтось на верху може не вірно потім спланувати подальші дії, також сусіди могли б підготуватись до можливих наслідків для них
наступ буде тоді, коли будемо бити по території пітторашки.
а контрнаступу нашого ніякого і не було. Залужний не дурень, щоб починати контрнаступ без авіації.
Якось так вся ця саливонівська коцнепція "керованої ескалації" і йде, прямим курсом не до наступу, а до перемовин, які влаштують обидві сторони (дивіться результати опитувань громадян щодо умов "перемир'я"). Десь так воно все виглядає.
Так і зараз - головне знекровити їх і вибити техніку. Що і робиться. кацап вже смикатися починає без техніки й сам кацап вже закінчується.
А потім буде вже наш наступ.
якось дональд хєр ложив на бачення майка, тому тоді ми побачили тільки "останній день Помпео".
Зараз таких вангоавателів на кожному розі пучок за десятку.
Говорити можна все, що завгодно, головне - дії.
А що з'являються такі статті від респів - це, на мій погляд, дуже непогано.
І для мене головне не США, а Європа. Як швидко Європа почне виробляти зброю, як для нас, так і для себе. Нам в Європі жити, а не в США. Європа вже нам дає більше ніж США як фінансово, так і у військовому плані. Ось це головне.
І для мене головне не США, а Європа
От коли Європа перестане оглядатись на США з їхніми виборчими зайобами "кульгавих качок" через кожні три роки, та ******** популістів з кримінальними схильностями, коли подорослішає і буде мати своє незалежне бачення "ескалації" - ось це і буде головне, тоді і будуть дії. А поки що ми ризикуємо втратити на півстоліття (а може і назавжди) відсотків п'янадцять теріторії, і безповоротньо мільйони громадян.
Коли Штати нам перекрили допомогу, а це, нагадаю вам, суто після того, як ми вибили кацапа з Харківської та Херсонської областей. Бахмут, Соледар - ми вже були без допомоги США, а Європа мала надію на США та довіряла США, і для Європи така неадекватна поведінка США була несподіваною, тому Європа тільки почала відновлювати свою військову інфраструктуру після такої ганебної поведінки Штатів. Зараз вже Європа розкрутилася і нам стає легше. Думаю, що далі взагалі нам США не потрібні будуть. Від Штатів, на мою думку, взагалі подалі триматися треба.
А ось питання, чому Штати себе ведуть так неадекватно - припиняють допомогу, підписав ленд-ліз й не надав його, туди дозволяємо стріляти, а ось сюди НЕ дозволяємо, стає назрілим. І чи потрібно нам мати справу з такою неадекватною державою.
в усьому іншому баченні згоден. Нерозумно залежати від далекої країни, яка схильна кожні тридцять-сорок років до ізоляціоністських позицій у відносинах.