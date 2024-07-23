Существенных продвижений войск РФ в Украине не будет, возможны небольшие операции, - генерал Бундесвера Бройер

Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер считает, что в ближайшее время существенных изменений на фронте не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Stuttgarter Zeitung.

По его словам, существенных изменений ситуации на передовой ожидать не стоит, однако Украина остается зависимой от западной поддержки.

Бройер не исключает "небольших, медленных операций", однако "широкомасштабных наступательных действий", вероятно, не будет.

"Концентрация войск будет немедленно замечена и приведет к контрмерам", - сказал генерал.

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