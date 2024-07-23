Суттєвих просувань військ РФ в Україні не буде, можливі невеликі операції, - генерал Бундесверу Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр вважає, що найближчим часом істотних змін на фронті не буде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Stuttgarter Zeitung.

За його словами, суттєвих змін ситуації на передовій очікувати не варто, проте Україна залишається залежною від західної підтримки.

Броєр не виключає "невеликих, повільних операцій", проте "широкомасштабних наступальних дій", ймовірно, не буде.

"Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до контрзаходів", - сказав генерал.

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