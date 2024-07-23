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Новости
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К октябрю ДТЭК планирует восстановить 60-70% генерации, - Сахарук

Удар по енергетиці 27 квітня

"ДТЭК" намерен до октября текущего года восстановить 60-70% тепловой генерации, разрушенной российскими обстрелами.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время "Диалоги с NV. Будущее украинской энергетики", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы планируем восстановить 60-70% генерации, которую имели до обстрелов. Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60-70%... Планируем восстановить до октября, опять-таки, при условии, что не будет новых обстрелов. Частично какая-то генерация возвращается в работу, а некоторые блоки очень тяжело повреждены, поэтому их будут восстанавливать дольше", - сказал он.

По словам исполнительного директора, сейчас на всех электростанциях энергохолдинга, кроме оборудования, также существенно повреждены строительные конструкции зданий.

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На наших станциях нет ни одной крыши, ни одной стены. При низких температурах даже оборудование, которое мы восстановим, не будет работать. Доноры не финансируют работы и не финансируют материалы. А это сейчас почти 70% стоимости восстановления", - добавил он.

По словам Сахарука, сейчас энергохолдинг ведет работы по восстановлению генерации за счет собственных средств, а также благодаря получению небольшого количества оборудования, которое при поддержке Министерства энергетики Украины снимают со старых станций в Европе, что составляет 10-15% необходимого.

Как сообщил исполнительный директор, до конца 2024 года ДТЭК намерен вложить в восстановление генерации 4 млрд грн в дополнение к 1,3 млрд грн уже вложенных средств. При этом общая потребность в финансовых ресурсах на восстановление генерации составляет $350-400 млн, что втрое превышает потребности прошлого сезона, когда энергохолдинг восстановил 10 блоков, вложив в работы $110 млн собственных средств.

Автор: 

энергетика (2552) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+8
Майстри художнього свисту.

Мільярд дерев, мільйон дронів, 70% генерації за 2 місяці.
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23.07.2024 17:16
+3
Чергова сахарна обіцянка?
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23.07.2024 17:11
+3
И зачем об этом рассказывать вообще, что бы кацапы щас туда ракеты запустили опять? Я не понимаю этого!
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23.07.2024 17:20
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Правила форума Совет форумчан
Чергова сахарна обіцянка?
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23.07.2024 17:11 Ответить
Мабуть вирішили залучіть консультантом Юлю тімошенко
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23.07.2024 18:03 Ответить
Майстри художнього свисту.

Мільярд дерев, мільйон дронів, 70% генерації за 2 місяці.
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23.07.2024 17:16 Ответить
И зачем об этом рассказывать вообще, что бы кацапы щас туда ракеты запустили опять? Я не понимаю этого!
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23.07.2024 17:20 Ответить
+100500!!!
Вони нічого тихо, мовчки зробити не можуть. Без піару -- ніяк.
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23.07.2024 17:23 Ответить
Я вибачаюсь -лiтера "д" у передостанньому словi не загублена?
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23.07.2024 17:31 Ответить
Так! Так! Але -- ні.
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23.07.2024 22:07 Ответить
" До жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації" -- це дуже класно. От якби кацапи ще й "забули" GPS координати, то було б взагалі прекрасно..........................................
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23.07.2024 17:32 Ответить
Зе-#@здуни потужно-незламні. Чи завтра він згадає, щО обіцяв учора?
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23.07.2024 17:45 Ответить
Бакланы безмозглые шо бы языки себе откусили.
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23.07.2024 17:48 Ответить
***** давно це вирішив і потихеньку прямує до своєї мети
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23.07.2024 18:22 Ответить
У ДТЕК дали пораду українцям у підготовці до зими: розраховуйте на себе



Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=ZpYnfxpDagA висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.

Водночас він висловив сподівання що решту буде зроблено енергетиками, які працюють 24 на 7.

Крім цього, він додав, що очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.

"Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах", - зазначив Сахарук.
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23.07.2024 22:23 Ответить
Дзвоніть пуйлу і розкажіть, хай ракети готує
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23.07.2024 18:31 Ответить
уже. Стягнули 30 бортів в оленью
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24.07.2024 00:04 Ответить
Без мережі радарів та скайнексів навколо станцій діла не буде
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23.07.2024 19:07 Ответить
они блин не лечатся!! И те кто верит зэмарахвону тоже....
Пурга в квадрате, пурга в кубе!!
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23.07.2024 19:07 Ответить
 
 