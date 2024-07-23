К октябрю ДТЭК планирует восстановить 60-70% генерации, - Сахарук

"ДТЭК" намерен до октября текущего года восстановить 60-70% тепловой генерации, разрушенной российскими обстрелами.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время "Диалоги с NV. Будущее украинской энергетики", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мы планируем восстановить 60-70% генерации, которую имели до обстрелов. Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60-70%... Планируем восстановить до октября, опять-таки, при условии, что не будет новых обстрелов. Частично какая-то генерация возвращается в работу, а некоторые блоки очень тяжело повреждены, поэтому их будут восстанавливать дольше", - сказал он.

По словам исполнительного директора, сейчас на всех электростанциях энергохолдинга, кроме оборудования, также существенно повреждены строительные конструкции зданий.

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На наших станциях нет ни одной крыши, ни одной стены. При низких температурах даже оборудование, которое мы восстановим, не будет работать. Доноры не финансируют работы и не финансируют материалы. А это сейчас почти 70% стоимости восстановления", - добавил он.

По словам Сахарука, сейчас энергохолдинг ведет работы по восстановлению генерации за счет собственных средств, а также благодаря получению небольшого количества оборудования, которое при поддержке Министерства энергетики Украины снимают со старых станций в Европе, что составляет 10-15% необходимого.

Как сообщил исполнительный директор, до конца 2024 года ДТЭК намерен вложить в восстановление генерации 4 млрд грн в дополнение к 1,3 млрд грн уже вложенных средств. При этом общая потребность в финансовых ресурсах на восстановление генерации составляет $350-400 млн, что втрое превышает потребности прошлого сезона, когда энергохолдинг восстановил 10 блоков, вложив в работы $110 млн собственных средств.