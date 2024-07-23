К октябрю ДТЭК планирует восстановить 60-70% генерации, - Сахарук
"ДТЭК" намерен до октября текущего года восстановить 60-70% тепловой генерации, разрушенной российскими обстрелами.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время "Диалоги с NV. Будущее украинской энергетики", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Мы планируем восстановить 60-70% генерации, которую имели до обстрелов. Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60-70%... Планируем восстановить до октября, опять-таки, при условии, что не будет новых обстрелов. Частично какая-то генерация возвращается в работу, а некоторые блоки очень тяжело повреждены, поэтому их будут восстанавливать дольше", - сказал он.
По словам исполнительного директора, сейчас на всех электростанциях энергохолдинга, кроме оборудования, также существенно повреждены строительные конструкции зданий.
На наших станциях нет ни одной крыши, ни одной стены. При низких температурах даже оборудование, которое мы восстановим, не будет работать. Доноры не финансируют работы и не финансируют материалы. А это сейчас почти 70% стоимости восстановления", - добавил он.
По словам Сахарука, сейчас энергохолдинг ведет работы по восстановлению генерации за счет собственных средств, а также благодаря получению небольшого количества оборудования, которое при поддержке Министерства энергетики Украины снимают со старых станций в Европе, что составляет 10-15% необходимого.
Как сообщил исполнительный директор, до конца 2024 года ДТЭК намерен вложить в восстановление генерации 4 млрд грн в дополнение к 1,3 млрд грн уже вложенных средств. При этом общая потребность в финансовых ресурсах на восстановление генерации составляет $350-400 млн, что втрое превышает потребности прошлого сезона, когда энергохолдинг восстановил 10 блоков, вложив в работы $110 млн собственных средств.
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Мільярд дерев, мільйон дронів, 70% генерації за 2 місяці.
Вони нічого тихо, мовчки зробити не можуть. Без піару -- ніяк.
Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=ZpYnfxpDagA висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
Водночас він висловив сподівання що решту буде зроблено енергетиками, які працюють 24 на 7.
Крім цього, він додав, що очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.
"Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах", - зазначив Сахарук.
Пурга в квадрате, пурга в кубе!!