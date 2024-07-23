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Новини
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До жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації, - Сахарук

Удар по енергетиці 27 квітня

"ДТЕК" має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації, зруйнованої російськими обстрілами.  

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час "Діалоги з NV. Майбутнє української енергетики", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ми плануємо відновити 60-70% генерації, яку мали до обстрілів. Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%... Плануємо відновити до жовтня, знову-таки, за умови, що не буде нових обстрілів. Частково якась генерація повертається в роботу, а деякі блоки дуже важко пошкоджено, тому їх будуть відновлювати довше", - сказав він.

За словами виконавчого директора, наразі на всіх електростанціях енергохолдингу, крім обладнання, також істотно пошкоджено будівельні конструкції будівель.

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На наших станціях немає жодного даху, жодної стіни. За низьких температур навіть обладнання, яке ми відновимо, не працюватиме. Донори не фінансують роботи і не фінансують матеріали. А це зараз майже 70% вартості відновлення", - додав він.

За словами Сахарука, наразі енергохолдинг веде роботи з відновлення генерації за рахунок власних коштів, а також завдяки отриманню невеликої кількості обладнання, яке за підтримки Міністерства енергетики України знімають зі старих станцій у Європі, що становить 10-15% необхідного.

Як повідомив виконавчий директор, до кінця 2024 року ДТЕК має намір вкласти у відновлення генерації 4 млрд грн на додаток до 1,3 млрд грн уже вкладених коштів. Водночас загальна потреба у фінансових ресурсах на відновлення генерації становить $350-400 млн, що втричі перевищує потреби минулого сезону, коли енергохолдинг відновив 10 блоків, вклавши в роботи $110 млн власних коштів.

Автор: 

енергетика (2592) ДТЕК (1982)


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Топ коментарі
+8
Майстри художнього свисту.

Мільярд дерев, мільйон дронів, 70% генерації за 2 місяці.
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23.07.2024 17:16
+3
Чергова сахарна обіцянка?
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23.07.2024 17:11
+3
И зачем об этом рассказывать вообще, что бы кацапы щас туда ракеты запустили опять? Я не понимаю этого!
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23.07.2024 17:20
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Чергова сахарна обіцянка?
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23.07.2024 17:11 Відповісти
Мабуть вирішили залучіть консультантом Юлю тімошенко
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23.07.2024 18:03 Відповісти
Майстри художнього свисту.

Мільярд дерев, мільйон дронів, 70% генерації за 2 місяці.
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23.07.2024 17:16 Відповісти
И зачем об этом рассказывать вообще, что бы кацапы щас туда ракеты запустили опять? Я не понимаю этого!
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23.07.2024 17:20 Відповісти
+100500!!!
Вони нічого тихо, мовчки зробити не можуть. Без піару -- ніяк.
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23.07.2024 17:23 Відповісти
Я вибачаюсь -лiтера "д" у передостанньому словi не загублена?
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23.07.2024 17:31 Відповісти
Так! Так! Але -- ні.
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23.07.2024 22:07 Відповісти
" До жовтня ДТЕК планує відновити 60-70% генерації" -- це дуже класно. От якби кацапи ще й "забули" GPS координати, то було б взагалі прекрасно..........................................
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23.07.2024 17:32 Відповісти
Зе-#@здуни потужно-незламні. Чи завтра він згадає, щО обіцяв учора?
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23.07.2024 17:45 Відповісти
Бакланы безмозглые шо бы языки себе откусили.
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23.07.2024 17:48 Відповісти
***** давно це вирішив і потихеньку прямує до своєї мети
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23.07.2024 18:22 Відповісти
У ДТЕК дали пораду українцям у підготовці до зими: розраховуйте на себе



Таку думку https://www.youtube.com/watch?v=ZpYnfxpDagA висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.

Водночас він висловив сподівання що решту буде зроблено енергетиками, які працюють 24 на 7.

Крім цього, він додав, що очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.

"Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо в усіх процесах", - зазначив Сахарук.
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23.07.2024 22:23 Відповісти
Дзвоніть пуйлу і розкажіть, хай ракети готує
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23.07.2024 18:31 Відповісти
уже. Стягнули 30 бортів в оленью
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24.07.2024 00:04 Відповісти
Без мережі радарів та скайнексів навколо станцій діла не буде
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23.07.2024 19:07 Відповісти
они блин не лечатся!! И те кто верит зэмарахвону тоже....
Пурга в квадрате, пурга в кубе!!
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23.07.2024 19:07 Відповісти
 
 