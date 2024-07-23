Украина поддерживает контакты с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина контактирует с непризнанным Приднестровьем. Делается это только в координации с Кишиневом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Newsmaker.

Министр пояснил, что Украина как участница процесса приднестровского урегулирования "проводит консультации как с представителями указанного процесса, за исключением страны агрессора - России, так и со сторонами конфликта - Кишиневом и Тирасполем".

Кулеба отметил, что посол по особым поручениям МИД Паун Роговей как представитель Украины проводил встречи с лидером де-факто Приднестровского региона Молдовы Вадимом Красносельским.

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"Такие встречи в тесной координации с молдавской стороной проводились и будут проводиться в дальнейшем. Эти контакты - часть работы спецпредставителя. Важно подчеркнуть, что он тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в связи с этим никаких несогласованных шагов или инициатив с нашей стороны никогда не было и не будет", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Российская Федерация дискредитировала себя как страна посредник и гарант в переговорном процессе по вопросам приднестровского урегулирования в международном формате "5+2".

"Поэтому на данном этапе самым эффективным инструментом является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем. ... С учетом начала переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня, в частности - в сфере безопасности", - подытожил он.

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