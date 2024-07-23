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Украина поддерживает контакты с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом, - Кулеба

Кулеба про контакти із Придністров'ям

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина контактирует с непризнанным Приднестровьем. Делается это только в координации с Кишиневом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Newsmaker.

Министр пояснил, что Украина как участница процесса приднестровского урегулирования "проводит консультации как с представителями указанного процесса, за исключением страны агрессора - России, так и со сторонами конфликта - Кишиневом и Тирасполем".

Кулеба отметил, что посол по особым поручениям МИД Паун Роговей как представитель Украины проводил встречи с лидером де-факто Приднестровского региона Молдовы Вадимом Красносельским.

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"Такие встречи в тесной координации с молдавской стороной проводились и будут проводиться в дальнейшем. Эти контакты - часть работы спецпредставителя. Важно подчеркнуть, что он тесно координирует свою деятельность с Кишиневом, и в связи с этим никаких несогласованных шагов или инициатив с нашей стороны никогда не было и не будет", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Российская Федерация дискредитировала себя как страна посредник и гарант в переговорном процессе по вопросам приднестровского урегулирования в международном формате "5+2".

"Поэтому на данном этапе самым эффективным инструментом является диалог в формате "1+1", то есть прямые переговоры и консультации между Кишиневом и Тирасполем. ... С учетом начала переговорного процесса по вступлению Молдовы и Украины в Европейский Союз, приднестровское урегулирование должно стать вопросом европейской повестки дня, в частности - в сфере безопасности", - подытожил он.

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Автор: 

Молдова (1867) Приднестровье (657) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
А контрабас також координується з Кишинеу?
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23.07.2024 17:14
+3
Придністровське врегулювання має бути на порядку денному не у Європарламенті, а у молдовському Парламенті. Скажу більше; уряд Молдови повинен був "вирішити" раз і назавжди питання з т.з. придністров'ям ше тоді, коли ЗСУ у 22-му викинули кацапню з Півночі та Слобожанщини за межі кордону. Але чинна влада досі жує соплі та не контактує з братами-румунами. До речі, вивільнили б при цьому частку ЗСУ, котра боронить той кордон.
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23.07.2024 17:54
+2
ні, контрабас керується на місцях. З Кишиневом узгоджується тільки передача плавців синхронних запливів через Дністер, і то тільки тих, хто ще не зїбався далі у Румунію або у ПМР (що знчно легше і безпечніше).
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23.07.2024 18:33
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А контрабас також координується з Кишинеу?
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23.07.2024 17:14 Ответить
ні, контрабас керується на місцях. З Кишиневом узгоджується тільки передача плавців синхронних запливів через Дністер, і то тільки тих, хто ще не зїбався далі у Румунію або у ПМР (що знчно легше і безпечніше).
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23.07.2024 18:33 Ответить
Придністровське врегулювання має бути на порядку денному не у Європарламенті, а у молдовському Парламенті. Скажу більше; уряд Молдови повинен був "вирішити" раз і назавжди питання з т.з. придністров'ям ше тоді, коли ЗСУ у 22-му викинули кацапню з Півночі та Слобожанщини за межі кордону. Але чинна влада досі жує соплі та не контактує з братами-румунами. До речі, вивільнили б при цьому частку ЗСУ, котра боронить той кордон.
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23.07.2024 17:54 Ответить
І тоді в Молдові буде вати не 50%, а 80%....а Молдова оголосила курс на маразм під назвою дєрьмократію...що означає що пмр вата буде допущена до виборчих дільниць ...і хана Молдові...мало того євротолєрасти змусять їх допустити голосувати..бо інакше "нема дєрмократії"
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23.07.2024 18:42 Ответить
Хотілося б дізнатися вашу думку з цього приводу, будь ласка.
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23.07.2024 18:49 Ответить
Не буде Санду чіпати лайно...засмердить
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23.07.2024 19:08 Ответить
Оптимально было б Молдове вернуться домой - в Румынию. А потом двум странам, Украине и Румынии, договориться и раздавить это лайно.
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23.07.2024 23:38 Ответить
А коли тупо по бєзпредєлу викрадали Чауса, то теж тільки з офіційного дозволу Кишинева?
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23.07.2024 22:07 Ответить
Пора уже этот чиряк в боку выдавить и забыть.
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23.07.2024 23:36 Ответить
Аж зло берет, какого .уя тотально не заблокируют этот рашистский гнидник, чтоб Молдова за месяц-два восстановила территориальную целостность, а Украина военные склады, шо, ***** абыдэтся и контрабас в черную дыру окачурится?
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24.07.2024 04:10 Ответить
 
 